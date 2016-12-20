Yılbaşına özel hediye seçme rehberi

Yılbaşında sevdiklerime ne hediye alsam diye düşünüyorsanız bu ürünlere göz atmanızda fayda var…

2017 yılına özel olarak hazırlık yapmaya başlayanlar burada mı? Ne hediye alacağına karar veremeyenlerden, daha hediye almaya meyletmeyenlere kadar hemen herkesin fazlasıyla beğenisini kazanacak yılbaşı hediyeleri listemizle size en harika önerilerini sunmaya geldik 🙂 Sadece 2017 yılında değil, sevdikleriniz kullandığı müddetçe onlara sizi hatırlatacak renkli tasarımlara sahip ürün alternatiflerimize göz atmadan geçmeyin!

1-Yılın İlk Hediyesi Kare Yastık



Yılbaşı temalı en eğlenceli tasarıma sahip yılın ilk hediyesi kare yastık kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Yastığın üzerindeki metni hediye edeceğiniz kişiye uyarlayabiliyorsunuz 🙂

2-Yılbaşı Hediyesi Çakmak

Vereceğiniz hediyenin kullanışlı olmasını tercih ediyorsanız, kişiye özel olarak hazırlanan yılbaşı hediyesi çakmak ürünümüzle tanışabilirsiniz.

3-Yeni Yıla Özel Fotoğraflı Kanvas Tablolar

3 adet fotoğrafın ve yeni yıl mesajınızın yer alacağı kanvas tablo ürünü farklı boyutları da bulunmaktadır. Ürün kişiye özel olup, siparişlerinizi dilediğiniz boyutlarda oluşturabilirsiniz.

4- Karlı Mutlu Yıllar Ürünleri

Noel baba ve sevimli geyiği ile yılbaşı temalı tasarım ürünlerimizle tanışmaya hazır olun! Bu tasarımı kupa bardak, duvar saati ve magnet ürünlerimize bastırabilmektesiniz.

5- Yeni Yıla Özel Kar Küreleri

Sevdiklerinize yeni yıl hediyesi olduğunu unutturmayacak ürünler hediye etmek istiyorsanız, Noel baba, yeni yıl pengueni ve yılbaşı geyiğinden oluşan mini su küreleriyle mutlaka tanışmalısınız.

6-Noel Baba ve Geyik Kupa Bardak

Klasik kupa bardakları unutturacak renkliliğe sahip yılbaşı tasarımlı kupa bardağa, en sevdiğiniz fotoğrafınızı ve hediye edeceğiniz kişiyle isimlerinizi yazdırabiliyorsunuz. Ürünün sihirli ve beyaz olmak üzere iki kupa bardak çeşidi bulunmaktadır.

7- Mesaj Baskılı 2017 Fotoğraf Çerçevesi

2017 yılına özel kendisine yeni sayfa açanların 2016 yılındaki en özel anlarını çerçeveleyebilecekleri mesaj baskılı fotoğraf çerçevesiyle tanışmasını çok isteriz 🙂 Anılarınızı yaşatabileceğiniz bu fotoğraf çerçevesine yeni yıla dair mesajınızı yazdırabiliyorsunuz.

8- İsme Özel Ahşap Yeni Yıl Defteri

Yeni yıl mesajınızı ve isminizi yazdırabildiğiniz ahşap yeni yıl defteri, en güzel anlarını not etmesi için sevdiklerinize verebileceğiniz unutulmaz bir hediye olmaya geliyor…

9-Acilen Toparlanmalıyım

Mutfak Önlüğü

Mutfağa girdiği zaman ortaya enfes lezzetler çıkaran dostlarınıza, 2017 yılında da onları motive edecek esprili bir yılbaşı hediyesi vermeye ne dersiniz? Mesajlı mutfak önlüğü ürünümüzü de görmeden geçmeyin.



10-Aşk Dolu 2017 Duvar Takvimi

Romantikliğiyle dikkat çekecek bir hediye arayışındaysanız, tamamen sevgilinizle size özel olarak hazırlanan 2017 duvar takvimlerimizi çok beğeneceksiniz. Takvimdeki fotoğraf ve mesaj kısmını dilediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz.

Yılbaşına özel daha fazla hediye seçeneği görmek isteyenler için;

http://www.buldumbuldum.com/hediyesi/yilbasi/

http://www.hediyedenizi.com/yilbasi-hediyesi/