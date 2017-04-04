Yöneticilerden geleceğin çalışanlarına altın tavsiyeler

Doğuş Üniversitesi öğrencileri ile Kariyer Günleri etkinliğinde buluşan Mitsubishi Electric yöneticileri, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında dünyanın önde gelen markalarından Mitsubishi Electric, sanayideki rolü hızla artan endüstriyel robot teknolojilerine yön verecek mühendislerin yetiştirilmesi hedefiyle eğitime destek oluyor. Üniversitelerin mühendislik fakültelerine robot eğitim merkezleri kurulmasına öncülük eden Mitsubishi Electric, gençlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerle bir araya gelmeyi önemsiyor. Son olarak, Doğuş Üniversitesi öğrencileri ile Kariyer Günleri etkinliğinde buluşan Mitsubishi Electric yöneticileri, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’de gelecekte otomasyon ve ileri robot teknolojilerine yön verecek uzmanların yetiştirilmesi amacıyla eğitime destek projesi yürüten Mitsubishi Electric, üniversitelerin mühendislik fakültelerine endüstriyel robot hibe ederek robot eğitim merkezleri kurulmasına öncülük ediyor. Aynı zamanda her biri kendi alanında uzman Mitsubishi Electric Türkiye yöneticilerinin hazırlamış olduğu sunumlarla öğrencilerin geleceğe hazırlanmalarına destek olmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, katıldığı Doğuş Üniversitesi Kariyer Günleri’nde ilgi ile karşılandı. Mitsubishi Electric tarafından Doğuş Üniversitesi işbirliğiyle kurulan “Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezi”nde daha önce dans ettirdikleri Mitsubishi Electric robotuna şimdi de insanla karşılıklı satranç oynatmayı hedefleyen öğrenciler, Kariyer Günleri etkinliğinde markanın yöneticilerinden hızlı bir değişim içindeki iş dünyasının gereklerine hazır olmanın ipuçlarını dinledi.

“Türkiye’nin genç nüfusuna inanıyoruz”

Üniversitelerde robot eğitim merkezleri kurulmasına sağladıkları katkıyla öğrencilerin çağın gelişen teknolojilerine uyum sağlayarak iş dünyasında tercih edilmelerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Mitsubishi Electric Türkiye Yasal Uyumluluk ve İnsan Kaynakları Müdürü Ayşe Yetkin sözlerine şöyle devam etti; “Mitsubishi Electric, kurumsal sloganı olan “Daha iyisi için değişim” (Changes for the Better) anlayışı çerçevesinde ileri teknolojisini toplumun gelişimine katkı sağlamak için kullanıyor ve gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakmayı hedefliyor. Her çağın gereksinimlerini önceden görüp ihtiyaçlara yeniliklerle cevap veren Mitsubishi Electric, Türkiye’de gelecekte otomasyon ve ileri robot teknolojilerine yön verecek uzmanların yetiştirilmesi amacıyla eğitime destek oluyor. Öğrencilerin ileri teknolojiyi kullanarak inovatif fikirlerini hayata geçirmelerine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz.”

“Gençler çok donanımlı olmalı”

Yeni teknolojileri kullanabilecek altyapıya sahip insan kaynağının günümüzde daha da önemli hale geldiğini ifade eden Ayşe Yetkin, “Yakın gelecekte farklı sektörlerde çok farklı yeni iş disiplinleri gelişeceğini, daha nitelikli bir iş gücü yapısı oluşacağını düşünüyoruz. Tüm bu gelişmelere hazır olmak için gençlerin yenilikleri takip etmeleri ve çok donanımlı olmaları gerekiyor” şeklinde konuştu. Üniversitenin ilk yılından itibaren, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri için neler yapmaları gerektiği konusunda önemli ipuçları veren Yetkin, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Robot programlayabilecek gençlere ihtiyaç var

Sanayi 4.0 evresiyle birlikte robotların üretim süreçlerinde daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel ise şöyle konuştu; “Robotların hayatımızdaki rolü sağladıkları hız ve kolaylıklar sayesinde her geçen gün artıyor. Dolayısıyla ağırlıklı olarak sanayi, bilim ve sağlık alanlarında kullanılan endüstriyel robotları programlayabilecek, üretim hatlarına entegrasyonunu sağlayabilecek ve yeni robotlar tasarlayabilecek mühendislerin yetiştirilmesi önem kazanıyor. Bu noktada Mitsubishi Electric Türkiye olarak 6 eksenli endüstriyel robotumuzu üniversitelerin mühendislik fakültelerine hibe ederek robot eğitim merkezleri kurulmasına katkı sağlıyoruz.”

Doğuşlu gençler robota dans ettirip satranç oynatıyor

Robotların eğitimde kullanılmasının bireyin kendine güven, iletişim, liderlik, yaratıcı düşünme, nesneleri anlamlandırma ve teorik bilgiyi pratiğe dökme becerilerini geliştirdiğine dikkat çeken Tolga Bizel sözlerini şöyle sürdürdü; “Doğuş Üniversitesi işbirliğiyle kurduğumuz Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde Doğuşlu gençlerin birçok başarılı projeye imza attığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Mitsubishi Electric robotunu, esnek dans figürlerine bir insan gibi tepki verebilecek şekilde programlayarak gerçekleştirdikleri teknoart dans şovuyla büyük beğeni toplayan öğrenciler, şimdi de robota satranç oynamayı öğretiyor. Üç aşamalı “Robot ile Satranç” projesi kapsamında şu an insan hamlesinin ardından satranç tahtasında kendi hamlesini gerçekleştirebilen robot, projenin son aşamasında insanla karşılıklı satranç oynayacak.”

“Türkiye 4. Sanayi Devrimi’ni gençlerle yakalayacak”

“Mitsubishi Electric olarak Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi’ni gençlerle birlikte yakalayacağını düşünüyoruz” diyen Bizel, “Türk sanayisinin bu devrime oldukça açık olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada Sanayi 4.0’a yanıtımız olan e-F@ctory konseptimizle Türk sanayisine ileri robot teknolojisiyle donatılmış geleceğin dijital fabrikalarını şimdiden kurabiliyoruz. Ayrıca geleceğin otomasyon teknolojileri yöneticisi olacak gençlerin eğitimine katkı sağlamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek önemli

Yeni endüstri evresinin en çok insanların gelişmesini gerekli kıldığını vurgulayan Bizel, “Bir mühendis olarak, gençlere her konuda çok meraklı ve araştırmacı olmalarını tavsiye ediyorum. Bununla birlikte, yabancı dillerini geliştirerek teknolojideki gelişmeleri uluslararası kaynaklardan da takip etmelerini ve teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmek için ellerine geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalarını öneriyorum” diyerek sözlerini tamamladı.