Yüksek donanımlı iMac Pro cep yakacak!

Apple iMac Pro’nun temel modelinin fiyatının açıklamasına karşın en üst seviyeli versiyonunun fiyatını açıklamadı. Yapılan hesaplamaya göre bu sistemin hiç de bütçe dostu olmadığı açık bir şekilde görünüyor.

Apple’ın geleneksel WWDC 2017 etkinliğinde tanıttığı iMac Pro adlı bilgisayar büyük çapta bir şok yarattı. Temel konfigürasyonu ile birlikte 4.999 dolarlık satış fiyatı olan bilgisayarın en yüksek donanımlı modelin fiyatı ise daha büyük bir şaşkınlık yaratacak.

Apple, iMac Pro’nun yüksek donanımlı satış fiyatını tüketicilere henüz açıklamadı. Ancak edinilen bilgilere göre yüksek donanımlı bir iMac Pro modelinin hangi özelliklere sahip olacağı ve bunun maliyeti hakkında bir fiyat ortaya çıktı.

standart 8 çekirdekli işlemciyi 18 çekirdekli modele yükseltince mevcut fiyat 2.200 dolar yükselecek. Buna ek olarak Apple’ın işlemciler üzerinde uyguladığı %70 ücret artışını ekleyince ortaya 3.987 dolarlık bir fiyat artışı çıkacak gibi görünüyor.

Buna benzer şekilde 32 GB RAM’i 128 GB RAM’e arttırınca 2.691 dolar daha ödemek gerekecek. 16 GB HBM2 belleği bulunan Radeon Pro Vega 64 ekran kartına geçiş için 2.044 dolar daha ödenecek. Son olarak 1 TB’lık SSD diskden 4 TB’a yükseltmek için 3.603 dolar daha ödemek gerekeceğine dair hesaplamalar bulunuyor.

En üst düzey iMac Pro için toplam 17.342 dolar ödemek gerekecek. Mevcut dolar kuru ile hesaplandığında bu tutar 60.890 TL’ye tekabül ediyor. Bu tutara ülkemizde uygulanan vergilerin de ekleneceğini belirtmeden geçmeyelim.

Sonuç olarak bakıldığında performans canavarı bir iMac Pro’ya sahip olmak isteyen birinin bir serveti gözden çıkarması gerekiyor.