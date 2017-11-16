Yurtiçi Kargo’nun Ar-Ge merkezi onay aldı

Türk kargo sektöründe teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken Yurtiçi Kargo’nun Ar-Ge merkezi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.



Yurtiçi Kargo, bilgi ve teknoloji alanındaki çözümlerini, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2017 tarihinde onaylanan, Ar-Ge biriminin katkılarıyla geliştirmeye devam edecek.

Yurtiçi Kargo, sistem yönetimi, yazılım geliştirme, altyapı ve iş sürekliliği, entegrasyon servisleri ve mobil teknolojiler alanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile yeni projelerin çalışmalarına hızla başladı.

Önümüzdeki dönemde Yurtiçi Kargo tarafından uygulanacak Ar-Ge projeleri arasında, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gönderi ve bilgi güvenliği ile ilgili her türlü bilgi ve gönderi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarında projelendirilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında verimliliğin arttırılması ile operasyonel mükemmelliyet sağlayacak karar destek sistemlerinin geliştirilmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, gönderi ve dağıtım optimizasyonu, birim verimliliklerinin arttırılması, dinamik iş planlama modelinin oluşturulması, iş ve çalışma modeline uygun iş zekası çözümleri gibi çalışmalar öne çıkıyor.

Söz konusu çalışmalar, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 5746 sayılı Ar-Ge Merkezleri kanunu sayesinde özellikle de kargo sektörünün ihtiyaç duyduğu araştırma, geliştirme ve inovasyon konularında çok daha güçlü ve etkin bir hale ulaşılması anlamında atılan önemli adımları oluşturmayı hedefliyor.