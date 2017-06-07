Z Kuşağı mucitlerine Platin Bilişim’den destek

Platin Bilişim, Koruncuk Vakfı himayesindeki Koruncukköy Bolluca’da yaşayan çocuklara yönelik “Sen istersen her şey mümkün!” temalı bir resim yarışması düzenledi.



Platin Bilişim, son olarak Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (Koruncuk) himayesindeki Koruncukköy Bolluca’da yaşayan ve yaşları 10 ile 13 arasında değişen çocuklara yönelik bir resim yarışması düzenledi.

Vakıf tarafından seçilen 25 genç beyinin katıldığı yarışmada köy evlerinde yaşayan çocuklardan “hayatını kolaylaştıracak bir teknoloji icat etmek istesen ne tasarlardın?” konulu bir resim çizmeleri istendi. “Sen istersen her şey mümkün” sloganıyla gerçekleştirilen yarışma ile öğrencilere teknolojiyi sevdirmek, onların yaratıcılıklarını ve öz güvenlerini artırmak; bilgi ve becerilerini geliştirmeyi teşvik etmek amaçlandı.

Yaratıcı çocuklara ilham vermeye devam edeceğiz

Yaratıcılığın anaokulundan itibaren özendirilmesi ve desteklenmesi gereken bir yetenek olduğunun altını çizen Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı “Bu projeyle, bilgi teknolojilerinin gücüne inanan ve global düşünme yeteneğine sahip, daha kreatif bir Z kuşağı neslinin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefledik” dedi.

Platin Bilişim olarak sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Ayhan Bamyacı, “Bizim amacımız toplumdaki her çocuğun aynı ilgi ve sevgi ortamında büyümesine katkı sağlayabilmek. Bu etkinlikte de akşam yemeği esnasında çocuklarımızın hayalleri hakkında konuştuk, onları geleceğe dair umutlandırarak hayallerini gerçekleştirmeleri için cesaretlendirmeye çalıştık. Buna benzer projelerde yer almak için gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Resim yarışması kapsamında Koruncuk Vakfı bünyesinde 25 çocuk Mayıs ayında ilgi alanları doğrultusunda araştırma yaptı ve geleceğin teknolojisine yönelik hayallerini ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirdi. Birbirinden değerli yaratıcı fikirleri içeren resimler, Platin Bilişim ekibi tarafından değerlendirdi. Ön eleme neticesinde yarışmanın birincisi seçilen öğrenci, Samsung Tabletin de sahibi oldu.

Resim yarışmasına katılan tüm finalistler Platin Bilişim tarafından organize edilen akşam yemeğinde buluştu. Z kuşağı mucitlerinin hayallerinin ve gelecek planlarının dinlendiği etkinlikte miniklere korsan maskeler hediye edildi.

Çocuklarımızın şefkat, cesaretlendirilme ve aile sıcaklığına ihtiyacı var

Vakıf olarak hem bireysel hem de kurumsal destekleri almaktan büyük sevinç duyduklarını kaydeden Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek ise etkinlik hakkında şunları söyledi:

“Vakfımız kurulduğu günden bu yana ihtiyacı olan çocuklara gereksinimleri doğrultusunda destek sunuyor. Bizler Çocukköyümüzde yaşayan çocuklarımızın sosyal hayata kazandırılabilmesi için çalışıyoruz. Ancak böylesi aile benzeri ortamlarda gözlerindeki ışıltıyı görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Çocuklarımızın Alışveriş merkezi, sinema, vb. ortamlarda sosyalleşmeye de ihtiyaçları var. Hep beraber aile ortamında yemek ve eğlence onlar için çok önemli. Koruncuk Vakfı olarak Platin Bilişim nezdinde bugüne kadar bize desteklerini esirgemeyen kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.”