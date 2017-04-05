Zenium yeni veri merkezi inşaatına başladı

Zenium, Zenium Frankfurt Two’nun inşaatına başladığını duyurdu. Frankfurt Two, Zenium tarafından iki yıldan daha az bir süre içinde duyurulan 7’inci veri merkezi olacak.

2015 yılında Zenium tarafından hizmete açılan Frankfurt One’ın hemen yanına inşa edilecek Frankfurt Two, bulut sağlayıcıları, sistem entegratörleri ve büyük ölçekli kurumlara, operatör bağımsız bağlantı ile büyük ölçekli bir veri merkezi kapasitesi sağlayacak.

Zenium’un ileri görüşlü vizyonunun bir parçası olan Frankfurt Two ayrıca, tamamen ihtiyaca göre tasarlanabilen çözümler ve görülmemiş düzeyde düşük enerji kullanımı sağlayan ısı geçirmez soğutma teknolojisinin kullanımı aracılığı ile ileri teknoloji enerji verimliliği de sunacak. Yerinde destek hizmetleri de Zenium’un kurum içi tesis yönetimi ve güvenlik ekibi tarafından yönetilecek.

Dünyanın en büyük internet değişim noktası DE-CIX’in de merkezi olan Almanya’nın “Dijital Şehri” Sossenheim’de bulunan Frankfurt Two, eş zamanlı olarak bakım yapılabilen Tier 3+ standartlarında güç ve soğutma teknolojisine sahip, yüksek dayanıklılığı olan ve 5 kata yayılan birinci sınıf 7,500 m2’lik bir alana 17.6 megawatt’lık güç sağlayacaktır.

Almanya’daki en eski ve en büyük inşaat hizmetleri şirketlerinden Lupp Group’un sahip olduğu itibar, Zenium’un veri merkezi inşaatını bu şirket ile birlikte yapmasında en etkili faktör oldu. Şirket, yapısal, detaylı mimari ve temel yapı inşaat hizmetlerini yönetmek üzere Zenium’un kendi içindeki ekip ile yakın çalışacak.