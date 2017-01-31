Ziraat Bank Azerbaycan, KOBİL ile anlaştı

Ziraat Bank Azerbaycan, internet ve mobil bankacılık işlemlerinin güvenliği için KOBİL ile anlaştı.

KOBİL, 2017 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Ziraat Bank Azerbaycan’ın KOBİL’in online bankacılık güvenliğindeki en son teknolojisi olan AST çözümünü tercih etmesi ile bölgede AST teknolojisini kullanan banka sayısı 11’e yükselmiş oldu. Bu çözüm sayesine banka, müşterilerine çok daha güvenli bankacılık hizmeti sunacak.

Türkiye’nin önde gelen bankalarından Ziraat Bankası’nın Azerbaycan’daki iştiraki Ziraat Bank Azerbaycan bankacılık işlemlerinde, dijital veri güvenliğinde uzman şirket KOBİL tarafından geliştirilen yüksek güvenlikli AST teknolojisini kullanma kararı aldı.

KOBİL ile varılan anlaşma çerçevesinde bankanın internet ve mobil şubelerinde kullanılacak mIDentity Application Security Technology (AST) çözümü sayesinde Ziraat Bank Azerbaycan müşterileri, mobil ve internet bankacılığı işlemlerini kullanıcı adı, şifre ve SMS girmek yerine yalnızca kendilerinin belirlediği tek bir şifre ile çok daha güvenli şartlar altında tamamlayabilecek. Böylelikle kullanıcılar, ortak kullanıma açık bilgisayarlarda ya da güvenlik duvarının bulunmadığı akıllı telefonlarda işlem yaparken siber hırsızlık riskiyle karşı karşıya kalmayacak.

Tüm akıllı cihazlarda bankacılık işlemleri koruma altına alınacak

Uçtan uca kapalı bir devre içinde banka ile müşteri arasında şifreli mesajlaşma sağlayan KOBİL’in AST çözümü, aynı zamanda iki faktörlü kimlik doğrulama duvarıyla güvenliği artırıyor ve cihazları korsan kopyalamaya, hırsızlığa ve diğer manipülasyonlara karşı koruyor. İnternet bankacılığı kullanan birçok banka müşterisinin sahip olduğu iPhone, iPad, Android telefon ve tabletlerde çalışabilen AST, güvenliği otomatik olarak sağlayarak son kullanıcının olası endişelerini gideriyor ve müşteri memnuniyetini artırarak bankalara büyük fayda sağlıyor.

Bölgede bu çözümü kullanan banka sayısı 11’e yükseldi



Yaptıkları anlaşma ile ilgili açıklamada bulunan KOBİL Ülke Müdürü Ümit Yaşar Usta, KOBİL olarak 2016 yılında cirolarını yüzde 65, AST lisans satışlarını ise yüzde 130 arttırdıklarını belirterek 2017 yılı için cirolarını en az yüzde 40 artırmayı planladıklarını söyledi.

Usta açıklamasının devamında şunların söyledi: “Online bankacılık işlemlerinde güvenlik zincirinin en zayıf halkasını, banka müşterilerinin kullandığı bilgisayarlar ve akıllı telefonlar oluşturuyor. Bankalar genellikle bu güvenlik riskini SMS gönderimi ile engellemeye çalışıyor. Ancak SMS’ler yönlendirilebilmekte. Böylece araya giren saldırganlar cep telefonuna gönderilen SMS şifreleri aşabiliyor. KOBİL olarak sunduğumuz AST teknolojisi ise banka ile müşteri arasındaki ilişkiyi kapalı devre esasına göre belirleyip çift faktörlü kimlik doğrulama duvarıyla güvenliği arttırıyor. Ziraat Bank Azerbaycan’ın da bu çözümümüz tercih etmesi ile Türkiye ve çevresinde AST teknolojisini kullanan banka sayısı 11’e yükselmiş oldu.”