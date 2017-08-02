ZTE, Netaş’ın yüzde 48’ini satın aldı

Çok uluslu bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi ZTE, 50. yılını kutlayan Netaş’ın, One Equity Partners’ın yönettiği bir portföy şirketi olan OEP Turkey Tech B.V.’ye ait yüzde 48,04 hissesini 101,3 milyon ABD doları karşılığında satın aldı.

Yeni ortaklık yapısının, Netaş’ın küresel büyümesini destekleyeceğini belirten Netaş CEO’su C. Müjdat Altay şunları dedi: “Bu işlem son yıllarda Türkiye’ye teknoloji geliştirme amaçlı yapılmış en büyük yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor. Bilişim alanında dünyanın patent liderlerinden biri olan ZTE, Türk mühendislerine, Türkiye’nin teknoloji geliştirme yeteneğine ve Netaş’ın 2009’dan bu yana şirket değerini tam 9 kat artıran yüksek performansına yatırım yaptı. Ülkemize böylesine bir değer katmış olmanın gururunu yaşıyoruz.

50 yıllık geçmişimizle ve ürettiğimiz ileri teknolojiyi ihraç etmenin de gururuyla, yeni hissedarımız ZTE’nin gücüyle beraber Netaş’ı daha da büyütecek olmanın heyecanı içerisindeyiz.

Netaş’ın Türkiye’nin bir numaralı sistem entegratörü olması, teknoloji yetkinliğini uluslararası pazarlara taşıması ve neticesinde yakalamış olduğu büyüme performansının, bu yatırım ile birlikte daha da ileriye taşınacağına inanıyoruz. Netaş’ın yüksek kaliteli insan kaynağı, kurumsal kültürü, çevik yapısı ve değişime uyum gösterme yeteneği ise ZTE ile beraber ileride imza atacağımız küresel projelere önemli katkılar sağlayacaktır.

Türkiye’nin BT alanında en gelişmiş ArGe kapasitesine sahip olan Netaş, bugüne kadar sektöre yön veren pek çok inovasyona imza attı. Son 10 yılda 7 kez Türkiye’nin “Yazılım İhracatı Şampiyonu” olan Netaş’ın 200’den fazla uluslararası operatör için geliştirdiği yazılım çözümlerinin küresel arenadaki büyümesini, ZTE birlikteliğiyle artıracağız.

Ayrıca ülkemizin telekom sektöründeki iddiasını artıracak ULAK projesi, geliştirmiş olduğumuz siber güvenlik çözümleri ve daha birçok ürünümüz, yeni hissedarımız ZTE’nin de bu alandaki katkılarıyla yurtdışı pazarlara hazır hale gelecektir.

Bu yeni dönem, küresel bir teknoloji markası olma yolundaki Netaş’ı güçlendirecektir.”

Netaş’ın diğer ülkelere de hizmet veren bölgesel bir üs vazifesi göreceğinin altını çizen ZTE CEO’su Dr. Zhao Xianming ise şunları söyledi: “ZTE olarak bu anlaşmayı Netaş ve Türkiye İletişim ve Bilgi Teknolojileri pazarına uzun vadeli stratejik perspektifimiz kapsamında yapıyoruz. Birinci önceliğimiz Netaş’ın sağlıklı büyümesini desteklemek olacak.

Netaş’ın güçlü proje teslim yetkinlikleri ile gerek Türkiye’deki müşterilerimize gerekse yurtdışındaki diğer birçok kilit pazara yönelik hizmet yeteneklerimizi daha da geliştireceğiz.

Netaş bir yandan gelirlerini ve kaynak kullanımı artırırken, diğer yandan da tamir-bakım, müşteri destek ve eğitim merkezi yetkinlikleriyle ZTE’nin bölgedeki servis düzeyinin artırılmasına yardımcı olacaktır.”

Dr. Zhao sözlerini şöyle sürdürdü: “ZTE olarak, Netaş’ın ArGe merkezi ile ZTE’nin ArGe yeteneklerini buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Netaş ZTE’nin küresel 20 ArGe merkezi arasında yerini alıyor. ZTE’nin vizyonu, bilgi birikimi ve patent portföyü ile Netaş’ın başta VoIP, IT, GSM-R ve siber güvenlik olmak üzere birçok alandaki uzmanlığı sayesinde, bilişim sektörüne daha da fazla heyecan verici çözümler sunacağız. ZTE, Netaş’a ArGe yetkinlikleri ve ürün geliştirme süreçlerinin yanında mevcut 4,5G ULAK ürününü küresel anlamda daha rekabetçi yapmakta destek olacak. Bunun yanı sıra Netaş, ZTE’nin telekom servis sağlayıcılarına, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve tüketicilere yönelik geliştirdiği çözümlerine erişim hakkına sahip olurken, Netaş’ın IoT platformu gibi yenilikçi ürünleri de ZTE’nin uluslararası müşterilerine açılacak. Netaş ve Netaş’ın müşterileri ZTE’nin mevcut proje finansmanı anlaşmalarından da faydalanacak.”

ZTE’nin diğer hissedarlara yönelik taahhütlerine de vurgu yapan Dr. Zhao, işlem sonrasında, Netaş’ın kurumsal değerlerine bağlı kalarak, müşterilerine en iyi değer ve hizmet düzeyini sunmak için mevcut tedarikçileri, iş ortaklarıyla ve hissedarları ile yakından çalışmaya devam edeceğini ve Türkiye’de geliştirilen inovasyonları beslemeyi sürdüreceğini belirtti.

ZTE’nin Netaş’a yatırımını yorumlayan OEP Yönetim Kurulu Üyeleri Andrew Dunn ve Joe Huffsmith “Netaş, OEP’nin yatırım yaptığı 6 yıl öncesinden bugüne yaklaşık yüzde 400 büyüyerek Türkiye’de olağanüstü bir başarı hikâyesi olmuş ve alanında amiral gemisi bir işletme haline gelmiştir. Netaş’ın son derece yetkin ekibi, kurumun bilişim sektörü yeteneklerini kuvvetlendirerek Netaş’ı Türkiye dışında da büyütmeyi başarmıştır. ZTE’nin yatırımı, küresel erişimi ve ürün genişliğiyle Netaş, gelecek başarılar için olağanüstü iyi konumlanmıştır. OEP ekibi olarak, ZTE’nin hisse geçişiyle ilgili çalışmaları sorunsuz bir şekilde yürüteceğimizi belirtmek isteriz; aynı zamanda son altı yıl içinde son derece yetkin ve yetenekli Netaş’ın yönetim ekibine, çalışanlarına ve diğer hissedarlarına sıkı çalışma ve dostluklarından dolayı teşekkür ediyoruz” yorumunu yaptı.

UniCredit, Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve BDA Partners firmaları OEP Turkey Tech B.V.’nin özel M&A danışmanı olarak görev yaptılar. Paksoy, bu işlemde OEP’in hukuk müşaviri olarak görev aldı.