Zyxel, iş ortaklarına yeni yol haritasını anlattı

Ağ teknolojileri üreticisi Zyxel, Türkiye’deki iş ortaklarıyla bir araya geldiği kanal konferansı, bu yıl Bodrum’da gerçekleşti. Zypartner olarak adlandırılan iş ortakları ile buluşan Zyxel ekibi, firmanın yeni hedefleri ve yol haritası hakkında katılımcıları bilgilendirildi.



Etkinliğin açılış konuşmasında ZyPartner Programı’na dahil olan iş ortaklarına teşekkür eden Zyxel Türkiye Genel Müdürü Timuçin Aksoy, “Biliyorsunuz siz iş ortaklarımızla uzun yıllardır birlikte çok başarılı ve büyük çaplı projelere imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl şirketimiz kurumsal anlamda bir dizi değişikliğe giderek logomuzu ve sloganımızı değiştirdi. ‘Your Networking Ally-Ağ tarafındaki iş ortağınız’ sloganı aslında sizlere de önemli sorumluluklar yüklüyor. Çünkü özellikle kurumsal alanda bizim görünen yüzümüz sizlersiniz ve sizlerle birlikte hayata geçirdiğiniz projelerle biz de başarılı oluyoruz. Buradan hareketle rahatlıkla söyleyebilirim ki siz iş ortaklarımız bundan böyle işimizin ana odağında daha güçlü bir şekilde yer alacaksınız” dedi.

Zyxel, ZyPartner Programı’nı uzun yıllardır iş ortaklarına destek olabilmek adına bir süreç olarak yürütüyor. ZyPartner, Zyxel iş ortaklarının tüm müşteri satış öncesi ve sonrası servis süreçleri çerçevesinde tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanana bir yapı. Program, Zyxel iş ortaklarına iş fırsatlarının olgunlaşmasından, satış sonrası sürece kadar birçok hizmet sunuyor. Zyxel tarafından Türkiye pazarına sunulan ürünlerden ilk olarak yararlanma fırsatına sahip olan ZyPartner’lar, bu ürünleri de özel indirimler ile tedarik edebiliyor. Ayrıca Zyxel’in SLA temelinde hizmet verebilen 7×24 destek hattından müşterileri için de ihtiyaçları çerçevesinde özel servis modelleri oluşturabiliyorlar.

Ödül Alan Zypartner’ler

1. Yılın Kablosuz Ağ Ürünleri Projesi *2016 Wind of Lara Hotel Projesi – KBG Bilişim

2. Yılın Güvenlik Ürünleri Projesi *2016 Tergan Mağazaları Projesi – Saykom Bilgisayar

3. Yılın Ağ Anahtarı Ürünleri Projesi *2016 Türkmenistan Devlet Konutları – Sistem Santral

4. Yılın DSLAM Ürünleri Projesi 2016 *Kuştur Holiday Village Projesi – Dosbil Bilgisayar

5. Yılın Kamu Projesi *2016 Altınordu Belediyesi Projesi – Setka Bilişim

6. Yılın Özel Sektör Projesi *2016 MNG Holding Projesi – Aybiltech Bilişim

7. Yılın Eğitim Projesi * 2016 Tevitol Okulları Projesi – PM Grup

8. Yılın Otel Projesi *2016 Radison Blu Hotel Projesi – Detaybilgi Bilgisayar

9. Yılın En Hızlı Büyüyen Çözüm Ortağı *2016 – Atasayar Teknoloji

10. Yılın Çözüm Ortağı *2016 – MEB Bilgisayar