Zyxel üniversiteleri yüksek hızlı internete kavuşturuyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesinde kablolu ve kablosuz ağ projelerini hayata geçiren Zyxel, öğrenci ve öğretim görevlilerine yüksek hızlı internet erişimi sunuyor.

Zyxel, küresel olarak üniversitelere sunduğu eğitim altyapı çözümlerini Türkiye’deki üniversitelere de kazandırmaya devam ediyor. Eğitim çözümleri kapsamında üniversite kampüsü dahilinde yer alan tüm iç ve dış mekanlarda, üniversitenin tüm öğrencilere ve akademik personeline yüksek hızlı kablosuz internet erişimi sağlanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesinde kablolu ve kablosuz ağ projelerini hayata geçiren Zyxel, öğrenci ve öğretim görevlilerine yüksek hızda internet erişimi sunuyor. Her iki eğitim kurumu, üniversite bünyesinde yeni açılan kampüsler için de teknoloji desteğini Zyxel’den almaya devam ediyor.

Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde hizmete alınan altyapı ile 27.117’si öğrenci olmak üzere, akademik personel ve misafir kullanıcılar ile birlikte 28 binin üzerinde kullanıcıya internet hizmeti

sağlanıyor.

Ardahan Üniversitesi de tüm yerleşkesi genelinde kesintisiz, stabil ve güvenli bir ağ altyapısı için Zyxel’i tercih etti. Zyxel’in uzman ekibi ve ZyPartner çözüm ortağı Dataproses ile birlikte gerçekleştirilen bu proje sayesinde Ardahan Üniversitesinin fakülte, yönetim binaları, hizmet binaları, kampüs açık alanları olmak üzere tüm lokasyonlarında tüm kullanıcılara kablosuz erişim hizmeti sağlanmış oldu. Ayrıca proje kapsamında sınıf, anfi, kafeterya, toplantı salonu, misafirhane ve benzeri ortak paylaşım alanları kablosuz erişime dâhil edildi.

Ardahan Üniversitesi’nde hizmete alınan altyapı ile 4.400’ü öğrenci olmak üzere, akademik personel ve misafir kullanıcılar ile birlikte 5.000 kişinin üzerinde kullanıcıya internet hizmeti sağlanmaya başlandı.