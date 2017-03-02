ZyXEL yeni ürünü LTE5366’yı tanıttı

Zyxel, Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi MWC 2017’de yeni ağ ürünü LTE5366’yı tanıttı.

Ağ teknolojileri üreticisi Zyxel, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşen Mobile World Congress (MWC) 2017’de LTE-Mobil Erişim ve bina içi kapsama çözümlerini sergiledi.

Bu ürünlerden ön plana çıkan LTE5366 ise 802.11ac Wave 2 Wi-Fi teknolojisine sahip ilk LTE kapalı ağ geçitlerinden biri. LTE5366 ayrıca ev ya da ofislere ultra hızlı mobil genişbant bağlantısı sağlarken, kurulduğu noktalardaki kablosuz performansı ve kapsama alanını da genişletiyor.

Wave 2 teknolojisi ile her yerde maksimum hız

Yeni LTE5366’nın iç mekân bağlantısını LTE CAT6 uyumluluğuyla desteklediğini belirtenZyxel Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Kaan Tuncer , “Ancak, Wi-Fi performansını LTE hızlarıyla eşleştirmek oldukça zorlu bir süreç. Biz de bu yüzden LTE5366’da 4×4 akışı olan 802.11ac Wave 2 teknolojisini kullandık. Zyxel olarak, yüksek hızlı, geniş kapsama alanı ve daha fazla cihaz ve uygulama desteği sunan 11ac Wave2 teknolojisinin avantajlarını deneyimleme olanağı tanıyan ilk çözüm sağlayıcılarından biri olmayı başardık” dedi.

Kategori 6 uyumluluğu ile LTE5366, kategori 4 modellerine göre iki kat daha hızlı ve sabit hat ethernetten daha iyi olan, kullanıcılara yüksek hızlı internet sunarak 300Mbps’ye varan veri indirme hızlarını sağlıyor.

Zyxel LTE5366, LTE, DC-HSPA +/HSPA/UMTS ve EDGE/GPRS/GSM protokolleri ile uyumlu ve kullanıcıların dünyanın dört bir yanındaki çeşitli mobil genişbant hizmetlerine bağlanmalarına olanak tanıyor. Zyxel LTE5366 ayrıca şık, modern ve zarif tasarımı sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlayan dekoratif bir ürün.

Zyxel’in LTE portföyü, evde, ofiste veya hareket halindeyken de dahil olmak üzere farklı ortam ve şartta internete bağlanırken kullanıcıların en iyi mobilite ve esnekliği elde etmelerini sağlıyor. LTE5366, modüler “4G LTE-A CAT9 HomeSpot-II” ve kompakt “LTE CAT4 Kapalı Yönlendirici” ile birlikte Zyxel’in bu yıl piyasaya sunacağı üç yeni modelden biri.