Zyxel, YTÜ öğrencilerine ağ teknolojilerini anlattı

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk projelerine hız veren Zyxel, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi’ nde Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileriyle bir araya gelerek; ağ teknolojileri alanındaki en yeni trendler hakkında bilgi verdi.

Ağ teknolojileri üreticisi Zyxel, Türkiye’deki sosyal sorumluluk projelerine de hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği alanında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Zyxel yöneticileri, ağ dünyasındaki yenilikleri, bu alandaki iş fırsatlarını ve gelecek vizyonlarını paylaştı.

YTÜ ve Zyxel arasında gerçekleştirilen iş birliği neticesinde Zyxel Satış Öncesi Destek Mühendisi Taner Elmas, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin dersine konuk eğitmen olarak girdi. Elmas, ders sırasında ağ dünyasındaki yenilikleri, ürünlerdeki gelişmeleri ve son trendleri öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin sorularına da yanıt veren Elmas, Zyxel ürünleriyle nasıl iletişim altyapılarının güçlendirilebileceğini uygulamalı olarak öğrencilerle paylaştı.

Özel sektör üniversite iş birliğine en güzel örnek

Bu projenin üniversite ve özel sektör arasında olması gereken dayanışmanın en önemli örneklerinden biri olduğunu belirten Taner Elmas, “Biz Zyxel olarak YTÜ öğrencileriyle ‘konuk eğitmen’ sıfatıyla birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Özellikle arkadaşlarımızın ürünlere ve teknolojiye olan yaklaşımları bizleri gelecek için de umutlandırdı. Öğrencilerden gelen soruların ciddiyeti ve zorluğu da YTÜ’deki eğitim sisteminin ne denli başarılı olduğunun bir kanıtı” dedi.

Önümüzdeki eğitim yılı da YTÜ’de olacaklarını kaydeden Elmas, sözlerine şöyle son verdi:

“Bu projeyle gördük ki öğrenciler piyasa hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bu fikirden hareketle önümüzdeki yıl da burada öğrenci arkadaşlarımızla buluşmaya karar verdik. Böylece hem gelecekteki ürünlerimiz hakkında yeni bilgileri onlarla paylaşacağız hem de piyasa bilgilerini güncel tutmuş olacağız. Buna ek olarak önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz özel etkinlikte öğrencilere ağ teknolojileri alanında yeni meslek kollarını ve bu alanda kendilerini yetiştirmeleri için kariyer ipuçları vereceğiz.

“Üniversite-Endüstri işbirliklerine daha çok önem vermeliyiz”

YTÜ olarak özel sektörün bu gibi desteklerinden çok memnun olduklarını kaydeden YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Gökhan Yavuz, “Okulumuzda böylesi etkinliklere ev sahipliği yapmak bizlerden çok öğrencilerimizi mutlu ediyor. Öğrencilerimiz meslekleriyle ilgili tüm bilgileri okuldan alıyorlar. Ancak profesyonel yaşamlarında ihtiyaç duyacakları mesleki ve piyasa bilgilerini bu gibi etkinliklerle gideriyorlar. Bu da öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında hem iş bulmalarını kolaylaştırıyor hem de başarılı birer profesyonel olarak Türk bilişim sektöründeki yerlerini almalarını hızlandırıyor.

Zyxel gibi Ar-Ge’ye ciddi yatırım yapan bir markanın önümüzdeki yıl da bizimle olması öğrencilerimiz kadar bizlere de heyecan veriyor. Umarım bu çabalarımızın meyvelerini hem YTÜ hem de Zyxel olarak kısa sürede toplayacağız.Üniversite-Endüstri işbirlikleri bizim için hep önemli ve ilerisi için motive edici olmuştur.”dedi.