Zyxel’den 4.5G/LTE destekli yeni router: LTE4506

Zyxel’in en yeni taşınabilir router’ı LTE4506 sürekli seyahat eden ve hareket halinde olan kullanıcılar için yüksek hızda mobil internet vaat ediyor.

Zyxel, sık seyahat edenlerin kesintisiz iletişim ihtiyacını 4.5G/LTE router’ı LTE4506 ile karşılamayı Gigabit ethernet portu çıkışı ile aynı zamanda kullanıcıların iç ortam kullanımını da destekleyen ürün, kablosuz olarak yüksek hızlı IEEE 802.11ac teknolojisiyle hem 2.4GHz hem de 5GHz frekans bandında eş zamanlı yayın yaparken, mobilde ise 2G, 3G ve 4.5G (LTE CAT 6) destekleriyle hâlihazırda en iyi mobil iletişim seçeneğini sunuyor.

Seyahat eden ve sürekli hareket halinde olan kullanıcılar, powerbank gibi taşınabilir bu cihaz ile sadece tek bir tuşa dokunarak aynı anda 32 Wi-Fi cihazı destekleyebilen ve mevcut bağlantıyı paylaşmaya imkân sunan LTE4506 ile yolculuğun keyfini çıkartacak.

LTE4506, dünyanın farklı bölgelerinde 4G teknolojisine geçmiş ülkelerin tümünde olduğu gibi ülkemizde de kullanılabilecek. Çoklu kanal desteğiyle 3,7,8,20,28 ve 38 numaralı LTE kanallarına uyumlu olan ürün, daha geniş bir kapsama alanı da sunuyor. Bu da kullanıcıların mobil operatörlerinin sunduğu 4.5G hizmetinin özelliğine göre seyahat halindeyken hız ve iletişim kesintisi yaşamaması anlamına gelecek.

En büyük sorun veri hızları

Seyahat halindeki kullanıcıların en büyük sorunu veri hızları. LTE4506 HomeSpot 4G/LTE router, indirme yönünde 40Mhz bant genişliğinde 300Mbps ve yükleme yönünde 20Mhz bant genişliğinde 50Mbps hız imkânı sunuyor. Ayrıca cihazın “tak-çalıştır” tasarımı, kullanıcıların hiçbir teknik ayar yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde LTE üzerinden internete bağlanmalarına olanak tanıyor.

Masaüstü cihazlar için Gigabit Ethernet bağlantısı

Zyxel LTE4506 4G/LTE router’ın Gigabit Ethernet portu sayesinde internetinizi sadece akıllı telefon, laptop, tablet gibi cihazlarınızı değil aynı zamanda kablosuz özelliği olmayan masaüstü cihazlarınızda da ethernet portu aracılılığı ile kullanabilirsiniz. Ürünün Gigabit ethernet portu sayesinde küçük ofis gibi işletmelerde switch desteği ile cihazların internetini yedeklemek için de kullanabilir.

LTE4506 HomeSpot router cihazını herhangi bir marka ve modelden bağımsız olarak dışarıda powerbank ile Micro USB arayüzü ile bilgisayar ya da laptopunuz üzerinden çalıştırabilirsiniz. Bu sayede ihtiyaç olan her yerde internetiniz yanınızda olur. İster arkadaşlarınızla kamp yaparken, ister iş seyahatlerinizde şık ve kolay taşınabilir tasarımı sayesinde çevrimiçi kalmanın ve internetinizi paylaşmanızın keyfini yaşayabilirsiniz.

LTE pazarını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni gelişen bir alan olduğunu belirten Zyxel Türkiye Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Kaan Tuncer, “Ülkemizde 1 Nisan itibariyle geçilen 4.5G altyapısı; mevcut altyapıların hızla yenilenmesiyle gün geçtikçe daha da hızlı bir hal alıyor. LTE teknolojileri sık seyahat eden gezginler için de internete daha yüksek hızla ve mobil olarak bağlanma anlamında önemli fırsatlar içeriyor. Biz; özellikle sık seyahat edenler ve mobil ihtiyacı olanlar için LTE4506 HomeSpot 4G/LTE router ile yüksek performans, kolay kullanım ve kesintisiz iletişim gibi ana ihtiyaçları tek bir üründe sunuyoruz” dedi.