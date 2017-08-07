Zyxel’den ev güvenlik kamerası: Aurora 

Zyxel, iç mekan kullanımına özel, renkli gece görüş özellikli, uzaktan izleme ve çift yönlü ses desteği sunan ev güvenlik kamerası Aurora’yı pazara sundu.

Full HD ve tam renkli gece görüş özelliği ile uzaktan canlı izleme ve gerçek zamanlı mobil uyarı özellikleri sayesinde Aurora kullanıcıları, evde bulunmadıkları zamanlarda da gönül rahatlığı ile evlerini Aurora’ya emanet edebilecekler. Sony görüntü sensörüne sahip olan Aurora, düşük ışıklı ortamlarda da renkleri algılıyor.

Tüm detayları yakalayın

İster küçük çocuklarınızı, ister evcil hayvanlarınızı kontrol etmek ya da güvenlik için evinizin girişini veya garajınızı izlemek için olsun, Aurora kamera 1080p Full HD net video kaydı yapabiliyor.

Kullanıcılar, çift yönlü ses özelliği sayesinde Aurora kamera çevresinde oyun oynayan çocuklarını duyabilir ve akıllı telefonlarıyla konuşarak çocuklarına ödev yapmalarını hatırlatabilirler. Aurora kamera, yüksek çözünürlükte kayıt yapmayı sağlayan 16GB depolama alanına sahip.

Üçgen şekli ve kutusundan çıkan ücretsiz aksesuarları sayesinde Aurora, tavan ve duvarlara monte edilebilme dahil, düz yüzeylerde konuşlandırma, metal yüzeylere yapıştırma veya tripoda takılı olarak çok yönlü yerleştirme seçenekleriyle evlerin her köşesini kapsama alanı sağlar. 145 derece geniş görüş açısına sahip Aurora kamera, daha az cihazla daha fazla alanı kapsayacak çok yönlü yerleştirme seçenekleri sunuyor.

Yönetim için mobil uygulaması yeterli

Aurora kamera özel mobil uygulamasıyla üç adımda yönetilebiliyor, videolar izlenebilir ve kaydedilebiliyor. Hassas alan izleme için bölge algılama veya olay tetikleyici kayıt oluşturulabiliyor. Herhangi bir olay tespit edildiğinde mobil cihazınıza anlık bildirimler almanız mümkün. Aurora uygulaması ile hareket algılama kaydı için belirli bölgeleri seçilebiliyor.

Aurora, kullanıcılarına genele açık bulut ile genişletilebilen, ölçeklenebilir bir depolama çözümü, masaüstü yönetim opsiyonları, akıllı video analizi ve tek ekranda çoklu kamera izleme olanakları sunan Synology NVR ve onun Surveillance Station çözümüyle uyumlu. Aurora’nın aksesuarları arasında, hırsız caydırıcı sesli alarmı ve kablo karmaşasını en aza indirgemek için PoE adaptörü bulunuyor.