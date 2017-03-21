Zyxel’den yeni switch serisi: XGS4600

Ağ teknolojileri üreticisi Zyxel, mevcut XGS4500 serisinin yeni ailesi olan XGS4600 serisini tanıttı. XGS4600 Serisi, 28 portlu Gigabit Layer 3 yönetilebilir switch, 4 SFP + Uplink özellikli, XGS4600-32 ve XGS4600-32F olmak üzere iki farklı modele sahip.

802.11ac teknolojisi, işletmelerin iş yapış modellerini kökten değiştirdi. Her geçen gün artan miktarda veri ve iş uygulamaları kurumların veri ağlarını yeniden yapılandırmalarını zorunlu kıldı. Örneğin oteller, okullar, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çoklu iş uygulamaları, resim, video gibi multimedya öğeleri, VoIP, vb, kurumların veri iletişim ağlarını zorluyor.

Bilgi ağındaki bu aşırı yüklenme ise iş verimliliğini azaltabiliyor.Yoğun bant genişliğine ihtiyaç duyan kurumlar, bu nedenle en yeni teknolojilere sahip ağ cihazlarına gereksinim duyuyor. Zyxel ise XGS4600 Serisi ile kurumların bu ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Layer 3 XGS4600 Serisi, yüksek hızlı bağlantı imkânı sunan Gigabit bağlantısı ve dört entegre 10-Gigabit SFP + yuvasına sahip. Seri ayrıca, ağ kapsamını ve ağ esnekliğini önemli ölçüde genişletmek için çapraz alt ağ iletişimini basitleştiren dinamik yönlendirme özelliğine de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik, kullanıcıların karmaşık iş süreçleriyle kolayca başa çıkmasına zemin sağlıyor.

Katman-3 yığılabilir XGS4600 Serisi, yüksek hızlı bağlantıya olanak tanıyan Gigabit bağlantısı ve dört entegre 10-Gigabit SFP + yuvasın sahip. Seri ayrıca, ağ kapsamını ve ağ esnekliğini önemli ölçüde genişletmek için çapraz alt ağ iletişimini basitleştiren dinamik yönlendirme özelliğine de sahip. Bu özellik, kullanıcıların karmaşık iş süreçleriyle kolayca başa çıkmasına zemin sağlıyor.

Sistem entegratörleri ve mühendisleri için kolay kurulum

Hata payını en aza indiren ağların kurulmasını sağlayan Zyxel XGS4600 serisi, bir küme halinde yönetilen bir veya iki adet 10 Gigabit SFP + yuvası ile oluşturulmuş 4 adete kadar fiziksel üniteyi tek bir switch gibi yönetebilme olanağı da sunuyor. Halka mimarisi altındaki yenilikçi, esnek kümeleme topolojisi, kümedeki bağlantılardan birinin başarısız olması durumunda sistemin bir başka bağlantı yoluyla hızla ayağa kaldırılmasını sağlıyor. XGS4600 Serisi, ana güç kaynağının başarısız olması durumunda yedek güç kaynağını devreye sokacak etkin bekleme güç yedekliliği özelliğine de sahip.

En kolay veri taşıma ve yönetimi için geleceğin tasarımı

IPv4 tabanlı ağlardan tam bir IPv6 altyapısına hızlı, sorunsuz ve başarılı bir geçiş yöntemi, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca BT departmanı için büyük bir sorun teşkil ediyor. XGS4600 Serisi, Zyxel tarafından üretilen switchlerle uyumlu olan CLI (Command Line Interface-Komut Satırı Arayüzü) üzerinden yönetilebiliyor. Zyxel XGS4600 Serisi, gelecekteki altyapı yenilemelerinde yapılacak tüm yatırımlar için mükemmel bir koruma sağlayan bir ürün.Tüm bunlara ek olarak Zyxel ekibi cihaza, ağ yöneticilerinin verimliliğini daha da artırmak için ultra-sezgisel bir web tabanlı GUI (Graphical User Interface-Grafik Kullanıcı Arayüzü) da ekleyerek ürünlerin kalitesini bir kat daha artırmış.

XGS4600 ailesinin kurumların bakım ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürmek için geliştirildiğini kaydeden Zyxel Kıdemli Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Ömer Faruk Erünsal, “Bugün kullandığımız akıllı mobil cihazlar her zamankinden daha fazla bant genişliği tüketiyor. Bu nedenle, yoğun bant genişliği ihtiyacı olan tüketiciler Zyxel çözümlerine yöneliyor. Biz de yarının teknolojilerini bugünden, kurumlara ve kişilere sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.