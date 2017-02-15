Zyxel’in onuncu yıl hedefleri büyük

Gelenekselleşen büyüme trendini 2016 yılında da birçok proje ve yeniliğe imza atarak sürdüren Zyxel, Türkiye pazarında 10 yılı geride bıraktı. Yenilenen kurumsal kimliği ile daha dinamik bir yapıya kavuşan ve ağ dünyasındaki iş ortağınız mottosuyla sektöre yön veren firma, 2017’ye de umutla bakıyor.

Zyxel, 2016 yılında özellikle turizm ve eğitim alanındaki yenilikçi projeleri ve yıl boyunca piyasaya sunulan inovatif ürünler sayesinde 2016’da da adından sıklıkla bahsettirdi.

Zyxel Türkiye olarak 2007 yılından bu yana kendi ofislerinde hizmet sunduklarına dikkat çeken Zyxel Avrupa Müdürü Lee Marsden, “2017, Türkiye’deki kendi ofisimizdeki onuncu yılımız olacak. Yıllardır büyüme grafiğimizi 2017 yılında da sürdürmeye kararlıyız. 2017 yılında yeni yapılanmamız ile Zyxel Türkiye, mevcut Zyxel Avrupa bölgesel yönetimi altında faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Bunun için de yine kurumsal ve bireysel alanda başarılı ürünler geliştirip en son yenilikler çerçevesinde, iş ortaklarımız Zypartnerlarımız ile özellikle turizm ve eğitim alanındaki projelerimizi artırarak büyümeyi hedefliyoruz. Her ne kadar ülke olarak zor bir dönem geçirsek de Zyxel olarak, yapabildiğimizin en iyisi yapmaya odaklandık” şeklinde görüş belirtti.

Uçtan uca ürün yelpazesi

Geride bıraktığımız 2016 yılında Router ve LTE çözümleri gibi yenilikçi ürünlerle başarıyı yakaladıklarını ifade eden Marsden, “Dünya değişiyor ve buna bağlı olarak da ister kurum olsun, ister evinde oyun oynayıp sosyal medyadan canlı yayın yapan kişiler olsun ihtiyaçlar ortak; hızlı, stabil ve garantili ürünler. Biz de Zyxel olarak global bir marka olmanın verdiği güçle, her zaman olduğu gibi rakiplerimizin bir adım önünde yer almayı başardık. Yeni mottomuzu Your Networking Ally-Ağ Dünyasındaki İş Ortağınız şeklinde belirledik. Bu, bizim hem kurumsal hem de bireysel taraftaki vizyonumuzu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kurumsal logomuz, yenilenen vizyonumuzu ve başlayan içten dışa tüm değişimimizi de gözler önüne seriyor. Yenilenen kurumsal kimliğimiz, yeni yapılanmamız, çeşitli uygulamalar ve dikey pazarlar için sunduğumuz zengin ve uçtan uca ürün yelpazesine vurgu yapıyor. Hedefimiz daima alanında en iyisi olmak. Bu konunun bir kez daha altını çizmek isterim.”

Başarılı projeler dikkat çekti

Zyxel’e 2016 yılında büyüme getiren başlıklardan bir tanesi de eğitim ve turizm sektörlerinde hayata geçirilen başarılı projeler oldu. Zyxel, durgun geçen turizm sezonunda da Wind of Lara Hotel & Spa, Radisson BLu Ordu, Taksim Delphine BePrive ve Grand Artvin gibi önemli otellerde projelere de imza attı. Zyxel böylece hem turizm sektörümüze bir can suyu verdi hem de ülkemizi ziyaret eden turistlerin hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimi yaşamasını sağlamış oldu. Global ölçekte değerlendirecek olursak turizm odağımızdaki sektörlerden biri. Türkiye’de de buna paralel bir başarı sergiledik.

Zypartneler’in başarımızda rolü büyük

Zyxel’in büyüme potansiyelini kurumsal tarafta hayata geçirdiği başarılı projeler oluşturuyor. Elde edilen bu sonuçta Zypartner’arın büyük emeği olduğunu kaydeden Lee Marsden, “Başarılı olmak demek müşteriye ürün satmak ya da kurumsal tarafta bu ürünlerin sadece kurulumunu gerçekleştirmek anlamına gelmez. Bizim Zypartner’ larımızla ortaya çıkarttığımız sinerji gerçekten çok önemli. Müşterimize kutu içinde sade ve basit bir ürün değil, onlara daima en son teknolojiye sahip yenilikçi ürünler sunuyoruz. Her şartta ürünlerimizin arkasındayız. Bizimle aynı vizyon sahip iş ortaklarımızla daha da güçlenerek büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Melez yapılara hazır olun!

Gelecek nesil ağ teknolojileri hakkında görüşlerimi belirten Marsden konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnternete erişimde VDSL veya Fiber dediğimiz geniş bant artık herkesin ihtiyacı. Mobil tarafta ise 4.5G ile hayatımıza giren hızlara çok seri bir şekilde alıştık. Buradan hareketle hem bireysel hem de kurumsal alanda gelecekte ağ teknolojilerinin mobil ve sabitin birleştiği melez bir yapı olacağını ön görüyoruz. Fiber teknoloji ve WiFi en yüksek performansı hep sunarken, Mobil taraf ile birbirlerini tamamlayıcı olarak çalışacaklar. Tek bir operatör üzerinden alınan hizmet evde, ofiste fiber WiFi ile ve mobilde kullanılabilecek. Bu hem daha güvenli hem de üst düzey hızların paylaştırıldığı kullanıcı tarafında memnuniyet artıracak bir sistem de olacak.”

IoT hayatımızı nasıl değiştirecek?

“IoT–Neslelerin İnterneti kavramı ile hayatımız değişmeye başladı bile. Her geçen gün daha fazla cihazımızın internet ile bağlandığına şahit oluyoruz. Akıllı telefondan, TV’ye ev içi farklı kategoride cihazların değişimini görmeye başladık. Akıllanan otobüs durakları, akıllı elektrik sayaçları ve internete bağlı çay otomatları derken artık IoT hayatın bir parçası. Ancak IoT konusunda güvenlik konusuna çok dikkat edilmesi gerekiyor” sözleriyle uyarıda buluna Lee Marsden konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz Ekim ayında ABD’de yaşanan DDOS saldırısı, IoT’li cihazlar üzerinde gerçekleştirildi ve sosyal medyanın uzun bir süre üzerinde durması ile sonuçlandı. Burada yapılması gereken altyapıların ve internete bağlı cihazların sürekli güncel tutulması. Yoksa hayatımız kolaylaştırması beklediğimiz makinelerin gazabıyla da karşı karşıya kalabiliriz. İnsana ihtiyaç duyulan birçok noktada öğrenebilen makineler ile çoğu işimiz otomatik hale gelecek. Zyxel Türkiye olarak bu noktada en yeni teknolojileri destekleyen ağ ürünleri ile toplumların hayatını kolaylaştırmaya devem edeceğiz.

LTE geldi ivme arttı

Türkiye, 1 Nisan 2016 itibariyle geçilen 4.5G altyapısı mevcut altyapıların hızla yenilenmesiyle gün geçtikçe daha da hızlı bir hale geliyor. LTE teknolojileri daha yüksek hızla ve mobil olarak bağlanma anlamında önemli fırsatlar içeriyor. Zyxel, özellikle internet altyapısının olmadığı veya zayıf olduğu yerlerde 4.5G bağlantı, yüksek performans, kolay kullanım ve kesintisiz iletişim gibi ana ihtiyaçları 2016’nın en popüler cihazlarından biri olan LTE3301 ile tek bir üründe sunuyor. Lee Marsden, Zyxel olarak LTE ürün portföyünü geliştirerek çözümler sunmaya devam edeceklerinin altını çiziyor.

Armor Serisi oyucuların aklını başından alacak

2016 yılı içinde özellikle Armor serisi ürünlerin çok ses getirdiğini dile getiren Marsden, bu seri hakkında ise şunları söyledi:“Armor serisi ile ev kullanıcılarına 4K Ultra HD video akışı, çok oyunculu oyun ve yüksek performanslı kablosuz bağlantı sunduk. Bu da 4K Ultra HD videoların herhangi bir kesintiye uğratmadan izlemesine imkânı sağladığı için son kullanıcı tarafında yoğun bir şekilde talep gördü. Bu ürünün sıra dışı performansının sebebi ise Beamforming teknolojisi. Armor üzerinden bulunan akıllı antenler ve 802.11ac desteği ile kablosuz sinyalin belli bir noktada yoğunlaşması bu teknoloji ile sağlanıyor. Son olarak bu ürün, güvenilir olmayan bağlantıdan kaynaklanan ortak kullanıcı endişelerini en aza indirirken bağlantıda olan tüketiciyi mükemmel bir şekilde destekliyor.”

Güvenlik en önemli başlık

2016 yılında birçok güvenlik sorunu ve siber saldırıya da tanıklık ettik. Özelikle Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan küçük ve orta boy işletmelerin, öncelikle UTM Firewall kullanarak yerel ağlarını ve kablosuz iletişim trafiğini koruma altına alması gerekiyor. Mobil araçlar, bilginin istemeyerek de olsa paylaşılmasına neden olabileceğini ifade eden Marsden, “Mobil kaynaklı virüsler ve kötü yazılım içeren uygulamalar, şirket ağlarını etkileyebilir ve kişisel ya da kurumsal bilginin çalınmasına veya ifşa edilmesine olanak tanıyor. Çalışanların akıllı telefonlarını kullanarak şirket ağlarına bağlanmaları, tedbir alınmadığında, bilgi güvenliğini tehdit etmektedir. Bir UTM Firewall ile gerçek zamanlı olarak iş ile alakalı akıllı telefon trafiği kapsamlı bir şekilde optimize edilebilir. Kurumlar, akıllı telefonların kullandığı birleşik ses ve veri iletişim uygulamalarını da kontrol altına almak zorundalar” şeklinde konuştu.

Kablosuz tarafta trendler değişiyor

Zyxel, ağdaki tüm kablolu ve kablosuz cihazların tek bir noktadan yönetimini sağlayacak bulut tabanlı ağ yönetim çözümü Nebula’yı 2016 yılında kullanıcıların beğenisine sundu. Nebula ile işletmelerin gerçek tak ve çalıştır ağ işletim deneyimine kavuşarak çalışanların verimliliğini ve iş esnekliğini büyük ölçüde artıracağına dikkat çeken Lee Marsden, “Otel ya da perakende zincirleri gibi birden çok şehir ya da lokasyonda binaları olan kurumlar, bu dağınık yapıdaki altyapıları kurmakta ve yönetmekte önemli derecede zorluklar yaşıyor. Teknik desteğin sınırlı olması, karmaşık ayarlar ve insan gücünün yüksek maliyeti gibi etkenler de özellikle küçük işletmelerin büyüme yolculuklarında karşılarına çıkan en büyük engeller olarak biliniyor. Pazarda mevcut olan birçok bulut tabanlı çözüm sadece kablosuz ağlara odaklanırken biz; Zyxel Nebula ile tek noktadan yönetim anlayışı ile kablosuz erişim noktaları, ağ anahtarları ve güvenlik ağ geçitlerini kapsayan komple hizmet sunuyoruz” dedi.