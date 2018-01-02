Aktif sporculara özel kulaklık: Jaybird Freedom 2 incelemesi

Logitech’in aktif sporculara özel yeni kulaklıkları Freedom 2, kulaklara kolayca oturabilen formuyla ve etkileyici ses performansıyla dikkat çekiyor.

Sporculardan alınan geri bildirimlerle tasarlanan Freedom 2 bluetooth kulaklık, aktif sporcuların kullanabileceği gibi günlük hayatınızda da kullanabileceğiniz bir model aslında.

Siyah ve beyaz-altın modelleri mevcuttur. Boyun bandı tarzındaki Freedom 2 kulaklıklar son derece hafif ve zarif. Bu kulaklıklar egzersiz sırasında güvenli bir uyum ve stabilite sağlamak için dört farklı boyda kulak içi kanca ile geliyor. Bu silikon kancaların dışında, kıyafet klipsi, mini çantası ve pil şarj modülü gibi aksesuarlarla geliyor. Kulaklığın tasarımı suya dayanıklı ve aynı zamanda bisiklet kasklarıyla da uyumlu. Rahat bir kullanım için uzunluğunu ya da gevşekliğini ayarlamaya yarayan kulaklığın kablosu üzerinde bir plastik ayarlayıcı bulunuyor. Bununla birlikte kablo üzerinde yer alan üç düğmeli bir modül ve mikrofon bölmesi, kablonun sağ tarafında bulunuyor. Ses tuşları ve güç düğmeleri bu modül üzerinde yer alıyor.

Freedom 2 yaklaşık dört saatlik bir pil ömrü sunuyor. Bu süreyi iki katına çıkarmak için (toplam 8 saat) harici küçük bir pil modülü daha bulunuyor. Ancak bu modülle birlikte kulaklık biraz ağır bir hale geliyor. Kulaklığın ses performansı ise gerçekten etkileyici. Freedom 2’deki bas oldukça güçlü ve enstrümanların sesleri canlı ve pürüzsüz çıkıyor.

Kulaklığın dikkat çekici yönlerinden biri de başarılı mobil uygulaması. Bir çok işlevinin yanında uygulama üzerinden ses ayarlarını istediğiniz gibi özelleştirebiliyor ya da diğer kullanıcıların ses ayarlarını deneyimleyebiliyorsunuz. Kulaklığın ses kalitesi gerçekten de tatmin edici.

Bluetooth’u destekleyen telefonlar, akıllı saatler ve diğer cihazlarla uyumlu olan Jaybird Freedom 2, 599 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.

Ali Atilla Mede