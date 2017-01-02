Alcatel IDOL 4 incelemesi

Alcatel’in yeni telefonu IDOL 4, dikkat çekici özelliklerinin yanında hem telefon hem de VR deneyimi yaşamak isteyenler için makul bir tercih bir görünüyor.

Orta segmentin yıldızı: Alcatel IDOL 4

Çinli TCL şirketi bünyesinde bulunan Alcatel yeni akıllı telefonu IDOL 4 ile sektöre iyi bir dönüş yaptı. Orta segment kategorisinde yer alan cihaz, zarif tasarımı, başarılı performansı ve makul fiyatının yanında VR gözlüğü yani sanal gerçeklik gözlük hediyesiyle birlikte geliyor. 7.1 mm kalınlığında ve 135 gram ağırlığındaki telefon metal ve cam malzemesiyle hafifliği ve inceliği yanında oldukça şık bir görünüme sahip. 5.2 inç IPS LCD panel bir ekrana sahip telefonun ekran çözünürlüğü ise Full HD. Ekranın parlaklığı güneş altında dahi net şekilde görülebilirlik sunuyor. Qualcomm Snapdragon 617 işlemciyle gelen telefona 3 GB’lık bir RAM ve Adreno 405 grafik işlemcisi destek veriyor.

Cihaz performans tarafında özellikle oyunseverleri üzecek herhangi bir ciddi takılma ve gecikme yaşatmıyor. Ancak cihaz bu performansı gösterirken hissedilir şekilde ısındığını da belirtelim. 16 GB depolama alanı sunan telefonun hafızası microSD kart ile genişletilebiliyor. Telefonun 13 Megapiksellik f2.0 diyafram aralığı ve çift LED flaşa sahip arka kamerası ile başarılı fotoğraflar elde edilebiliyor. 8 Megapiksellik ön kamerasında bir LED flaşı bulunan telefon selfie çekimlerde de tatmin edici fotoğraflar sunuyor. Kameraların her ikisi Full HD video kaydı yapabiliyor.



Özelleştirilebilir kısayol tuşu

Telefonun en önemli özelliklerinden biri ise Boom Tuşu. Diğer telefonlarda görmeye alışık olmadığımız bu özel tuşa istediğiniz favori uygulamanızı atayabilir ya da ekran kapalıyken bile fotoğraf çekebilirsiniz. Cihazın hoparlör performansı ise oldukça etkileyici. 3.6 watt’lık iki adet stereo hoparlöre sahip telefonun güçlü ses çıkışıyla birlikte ses ayarları kişiselleştirilebiliyor. Alcatel IDOL 4’ün içerisinde 2160 mAh’lik bir batarya var. Pil konusunda biraz cimri davranan telefon ortalama bir kullanımda 1 günü kurtarabiliyor. Pil yaklaşık 2.5 saatlik şarj süresi ile tam gücüne kavuşuyor.

Telefonun hediyesiyle birlikte gelen VR gözlüğü telefondaki VR uygulamasıyla tatmin edici bir sanal gerçeklik deneyimi vadediyor. Bu uygulama içinde birçok VR destekli uygulamalar yer alıyor. Genel olarak Alcatel’in yeni telefonu IDOL 4, dikkat çekici özelliklerinin yanında hem telefon hem de VR deneyimi yaşamak isteyenler için makul bir tercih bir görünüyor.