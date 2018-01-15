Alcatel IDOL 5 incelemesi

Alcatel IDOL 5 gerçekten de şık bir telefon. Sahip olduğu bazı özellikleriyle de farklı bir model olmayı başarıyor. Ancak telefonun bu parıltısına gölge düşüren bir ayrıntı var. IDOL 5’e yakından bakıyoruz.



Alcatel pazara sunduğu bütçe dostu giriş ve orta seviye telefonlarıyla marka bilinilirliğini artırmaya devam ediyor. Bir çok farklı modelini inceleme fırsatı bulduğumuz markanın test ettiğimiz son telefonu ise IDOL 5 oldu. İncelemenin daha derin detaylarına geçmeden gümüş renkteki ( bir de siyah seçeneği mevcut) IDOL 5’in özellikle arka görünümünün oldukça şık olduğunu söyleyelim. Serinin bir önceki modeli olan IDOL 4’te yine bu şıklıkta anımsadığımız bir modeldi. Şirket IDOL 4’teki çizgisini yeni modelde de devam etmeyi başarmış. Ancak fiyat konusunda aynı şeyi söyleyemiyoruz.

155 gram ağırlığındaki Alcatel IDOL 5, metal ve 2.5D kıvrımlı cam ekranıyla birlikte 7,5 mm kalınlığında. Telefonun sağ kenarında güç ve ses tuşları yer alırken sol kenarda ise SIM kart ve microSD kart yuvaları konumlandırılmış. MicroUSB ve hoparlör alt kısımda bulunurken kulaklık girişi de üst kısımda yer alıyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise sol üst köşede çift tonlu LED flaş destekli 13 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Orta üst kısımda parmak izi okuyucusu ve IDOL yazısı görülüyor. Parmak izi sensörünün gayet iyi çalıştığını yeri gelmişken de söyleyelim. Alt kısımda da Alcatel logosuna yer verilmiş.

IDOL 5, 5.2 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü ve 480 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonun ekranı parlak ve renkleri de gayet canlı. Ekranın üst kısımında 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Bu ön kamera LED flaş desteği de sunuyor. Telefonun ön kısmında ise sanal tuşlar tercih edilmiş. Yalnız bu sanal tuşlar standarda göre biraz daha küçük görünüyor. Alcatel IDOL 5’in kalbinde MediaTek MT6753 işlemci bulunuyor. Sekiz çekirdekli ve 1.3 GHz frekansına sahip bu işlemciye 3 GB’lık bir RAM eşlik ediyor. Grafik işlemci tarafında da Mali-T720MP3 kullanan IDOL 5, Android 7.0 ile karşımıza çıkıyor. Depolama tarafından ise telefon 16 GB‘lık bir alan ile geliyor ancak bu alanın kullanıcı hafızası olarak 9.7 GB’lık bir yer sunduğunu belirtelim. Bu alanı microSD kart desteğiyle 128 GB’a kadar yükseltmek mümkün.

IDOL 5’in performans anlamında orta seviyede konumlandığını belirtelim. Telefon bu anlamda ne çok üzüyor ne de çokça memnun ediyor. Telefon ile e-posta, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube ve Netflix gibi uygulamaları çalıştırmada sorun yaşatmıyor. IDOL 5’in kesinlikle bir oyun telefonu olmadığını vurgulayalım. Elbette bahsettiğimiz oyunlar yüksek grafikli oyunlar için geçerli. Grafik gücü düşük oyunlarda telefon herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor.

Sade bir arabirimin kullanıldığı telefonda, bazı uygulamaların da yük olarak geldiğini görüyoruz. Sade bir arabirimin kullanıldığı telefonda, bazı uygulamaların da yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Bunlar arasında Turkcell Akademi, Turkcell TV+ BiP, lifebox, Dergilik, fizy gibi uygulamalar mevcut. Tabi istediğiniz takdirde bu uygulamaları da kolayca kaldırabiliyorsunuz.

Telefonda sanal tuşlar tercih edildiğini söylemiştik. Bu tuşları Ayarlar içerisinde yer alan “Akıllı Yardımcı” sekmesinden gizlemeniz mümkün. Diğer güzel bir detay da sık kullandığız fonksiyonlara daha hızlı erişim sağlamak için ekranda küçük yuvarlak bir sanal tuş olmuş. Bu özelliğe de yine aynı sekme üzerinden erişebiliyorsunuz. IDOL 5’in öne çıkan özelliklerinden biri de Uygulama Çoğaltıcı. Bu özellik, kullanıcının Facebook ve Instagram gibi uygulamalarda birden fazla hesapta oturum açabilmesini sağlamak için çoğaltmasına izin veriyor.

13 megapiksellik bir sensör kullanan IDOL 5’in kamera performansı kendi fiyat skalası içerisinde beklentileri karşılayabilecek seviyede olduğunu söyleyelim. Telefon ile gün ışığında çekilen fotoğraflar tatmin ediciyken düşük ışık koşullarından da flaş özelliği yardıma yetişiyor. f/2.0 diyafram aralığına sahip arka kameraraya çift tonlu LED flaş eşlik ediyor. Otomatik odaklama yeteneği bulunan kamera, Panorama, HDR, Anında Kolaj gibi özelliklerin de sahibi. IDOL 5’in arka kamerasıyla 1080p çözünürlüklü videolar çekmeniz mümkün. Özellikler arasında Zaman Atlama adında bir de mod bulunuyor. Ön kamerada ise 5 MP’lik bir sensöre yer verilmiş IDOL 5’te. Yüz güzelleştirme becerisi de sunan bu kamera selfie çekimleri için ‘yeterli’ olduğunu belirtelim.

Telefonun bağlantı özelliklerine bakacak olursak, 4.5G desteği sunan telefon CAT4 modemi ile 150 Mbps’e kadar indirme, 50 Mbps’e kadar da yükleme hızları sunuyor. Bluetooth 4.2 sürümü kullanan telefonda FM radyo özelliğinin olduğunu da unutmadan söyleyelim.

Giriş ve orta seviye telefonlar genel olarak neredeyse hepsinin 1 günü zorladığını söyleyebiliriz. IDOL 5’te bu aralığın içinde olan bir model. 2800 mAh kapasiteyle normal bir kullanımda günü çıkarabiliyor. Eğer telefon ile çok haşır neşir biriyseniz batarya sizi yarı yolda bırakabilir. Sonuca gelirsek Alcatel IDOL 5, oldukça şık görünen ve sahip olduğu özelliklerine uygun olarak makul bir telefon deneyimi sunuyor. Ancak yazımızın başında da söylediğimiz gibi fiyat bakımından biraz yüksek bulduğumuz IDOL 5, 1400 TL’lik bir fiyatla satılıyor.