Alcatel OneTouch Pixi 3 (10) tablet incelemesi

Bazı eksikleri olsa da Alcatel OneTouch Pixi 3 (10) tablet, taşıdığı özellikleri ve hediye aksesuarlarıyla kendi segmentindeki rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Pixi 3(10), özellikle hesaplı bir tablet arayanlar için iyi bir seçim olabilir.

Tasarımdan başlamak gerekirse, Alcatel OneTouch Pixi 3’ün arka gövdesi ve kenarları da dahil dokulu bir plastik yüzeyden oluşuyor. Arka yüzünün orta kısımda Pixi logosu yer alırken alt kısımda da Alcatel OneTouch logosu ve hoparlör konumlandırılmış. Tabletin üst kenarında, microUSB ve kulaklık bulunuyor. Sol kenarda ise güç ve ses butonları ve microSD kart yuvası yer alıyor.

Pixi 3’ün kapağının altındaki donanım sizi çok etkileyemeyebilir ancak değerinin hakkını verdiğini rahatça söyleyebiliriz. 4 çekirdekli MediaTek MT8127 işlemcisini kullanan Alcatel OneTouch Pixi 3, 1.30 GHz frekansında çalışıyor. Tabletin RAM hanesinde ise 1 GB kapasitesinde RAM yer alıyor. 10.1 inç boyutunda olan tablet 1200×800 piksel çözünürlük sunan IPS bir ekrana sahip. Tablet görüntü işlemcisi (GPU) olarak Mali 450 MP kullanıyor. Bluetooth 4.0 ve WiFi teknolojilerini destekleyen tablet taşıdığı bu özelliklerle genel olarak oyun ve uygulamalar için ortalamaya yakın bir performans sunuyor. Daha ayrıntılı söylemek gerekirse tablet ile e-postalarınızı cevaplayabilir, sosyal medya ve internette gezebilir, film ve YouTube gibi video gibi multimedya içeriklere rahatça erişebilirsiniz. Ayrıca tablette FM radyo özelliği de mevcut. Oyun oynamak isteyenleri de tablet elbette geri çevirmiyor ancak yüksek grafik detaylı oyunlar için akıcılık ve görsellik konusunda zorlamalar görülüyor. Tabii ki grafik açısından daha basit oyunları rahatça oynatabiliyor. Cihazın ara biriminde dolaşırken çok fazla takılma yaşamadık. Diğer yandan bir çok uygulama açık halde de herhangi bir duraksama da gözlemlemedik.

Cihazın dahili hafızası 8 GB olarak belirlenmiş ancak yüklü uygulamalarla gelen tablette kullanılabilen alan 4,38 GB olarak görünüyor. Dolayısıyla yükleyeceğiniz bir kaç favori uygulama ve oyunlar sonrası hafızanızın dolması kuvvetle muhtemel olacak. Ancak bu alan microSD kart ile 64 GB’a kadar genişletilebiliyor. Bunun için de mecburen bir microSD kart satın almanız gerekebilir.

Tabletin kamera tarafına bakacak olursak, tabletin ön yüzünde 2 megapiksellik bir kamera, arka tarafta ise 5 megapiksellik bir başka kamera yer alıyor. Ön kamera ile görüntülü görüşmeler yapılabiliyor, arka kamera da fotoğraf çekmek isteyenleri üzmüyor. İşinizi görebilecek kadar yeterlilik sunuyor. Ancak tabii ki kameraların taşıdığı özelliklerden ötürü onlardan performans anlamında büyük beklentiler içine girilmemeli.

Pil 4060 mAh’lik kapasitesiyle tablet için küçük bir batarya sahip. Ve dolayısıyla pil ömrü konusunda çok çok iyi bir performans sunması da beklenemez. Ancak yine de cihaz beklentinin üzerinde bir pil gücü sağladığını söyleyebiliriz.

Alcatel One Touch Pixi 3’ün önemli artılarından biri ise tablet ile birlikte gelen kılıf ve klavyesi. Bu aksesuarlarla tablet mini bir Android dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor. Sol üst kısımda bir açma/kapama ve ‘connect’ (bağlan) tuşu bulunan klavye, tablete bluetooth üzerinden kolayca bağlanabiliyor. Üzerindeki tuşları sayesinde neredeyse her türlü işleminizi yapabiliyor, kısayol tuşları ile de bir çok araca hızlı şekilde erişebiliyorsunuz. Klavyenin tuş tepkimesi de gayet iyi. Klavye ayrıca micro USB bağlantısı üzerinden şarj ediliyor.

Klavye kılıfın dokusu sayesinde sağlam bir duruş sergiliyor. Kılıf katlanarak tablete bir stand konumuna geliyor. Kılıf üzerinde tableti yerleştirebileceğiniz iki adet köşe kullanılmış.

Özellikle mailleri klavyeden faydalanarak daha hızlı kontrol edilebilir ve cevap verilebilir. Hoparlör tabletin arka kısmında konumlandırıldığı için bu aşamada ses seviyesini etkilediğini söyleyelim.



Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle gelen Alcatel One Touch Pixi 3 (10), 449 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Aynı fiyat aralığında piyasadaki bir çok tabletten önemli ölçüde farkı var mı? diye sorarsak. Pek sayılmaz. Ancak tabletle gelen kılıf ve klavye hediyesiyle birlikte bir adım öne çıktığı söylenebilir. Bu açıdan özellikle Alcatel One Touch Pixi 3, tablet kullanımında bir klavyeye de ihtiyaç duyanların alışveriş listesinde rahatça yer bulabilir.

Ali Atilla Mede