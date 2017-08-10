Alcatel POP 4 (6) incelemesi

Alcatel POP 4 (6), ekranı, kamerası ve pil ömrüyle oldukça iyi bir orta sınıf telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tercihini büyük ekranlı ve daha uygun fiyatlı telefonlardan yana kullanmak isteyenler için Alcatel POP 4 (6) iyi bir seçenek olabilir.

Akıllı telefon pazarına sunduğu farklı modellerle konumunu güçlendirmek isteyen Alcatel, kısa süre önce satışa sunduğu POP 4 (6) modeliyle bu kez büyük ekran severlerin kalbini çalmayı hedefliyor. Şirketin önceki modellerinden olan IDOL 4 ve Shine Lite’ı inceleme fırsatımız olmuştu. Bu kez yeni model POP 4 (6) misafirimiz oldu. İncelemeye gelen modelimizin rengi koyu gri. Cihazın metalik altın renginde farklı bir seçeneği daha var.

Cihazın dış görünüm ve tasarımından başlayalım. Alcatel POP 4’ün (6) malzeme kalitesi itibariyle oldukça şık bir görüntüsü olduğunu söyleyelim. Fırçalanmış alüminyum tasarıma sahip telefon, 169 gram ağırlığıyla kendi kategorisindeki 6 inç ekranlı telefonlar arasında en hafif modellerden biri. Telefon yuvarlak kenarlı 2.5D cam teknolojisine sahip. Bu da 7.95mm’lik inceliğine büyük bir katkı sağlamış. Telefonun sağ kenarına baktığımızda güç ve ses butonlarını, sol tarafta ise microSD ve SIM kart yuvalarını görüyoruz. Üst kısmında kulaklık girişi, alt kısmında ise microUSB portu ve hoparlör ızgarası konumlandırılmış. Ancak bu ızgaralardan yalnızca sağ taraftakinin çalıştığını da söyleyelim. Telefonun arka kısmına geçtiğimizde üst kenarda çift tonlu çift LED flaşa sahip bir kamera bulunuyor. Orta kısımda Alcatel logosu ve görevini iyi yapan bir parmak izi okuyucu yer alıyor.



Telefonun teknik özellikleriyle devam edelim. Alcatel POP 4 (6) model adından da anlaşılacağı üzere 6 inç’lik bir ekrana sahip. IPS panel kullanılan ve Full HD çözünürlük sunan telefonda renk doygunluğu ve ekran parlaklığı da gayet iyi. Telefonun belki de tek kusuru ekranın dokunmatik hassasiyetinin biraz zayıf olması.

Telefon, sekiz çekirdekli MediaTek MT6755 (Helio P10) işlemciyle geliyor. Buna Mali-T860 GPU ve 2 GB RAM eşlik ediyor. Aslında sekiz çekirdek kulağa oldukça hoş geliyor, ancak cihazın orta sınıf bir performans sergilediğini belirtelim. Tabi bunun e-posta, Facebook, WhatsApp, Instagram, web gezintisi, müzik dinleme, YouTube ve Netflix deneyimine olumsuz bir etkisini görmedik. Birden fazla uygulama kullandığımız durumlarda ise performansta hissedilir bir düşüşe şahit olduk. Eğer bir oyun tutkunuysanız yüksek grafikli oyunlarda gözle görülür sıkıntılar yaşattığını söyleyelim. Grafik gücü daha düşük oyunlar ise rahatlıkla oynanabiliyor. Telefon 16 GB‘lık bir depolama alanı ile geldiğini ancak bu alanın kullanıcı hafızası olarak 11 GB’lık bir alan sunuyor. Bu, üst düzey modellere kıyasla düşük, ancak orta sınıf telefonlar için makul bir seviye. Ancak daha fazla alan isterseniz, telefonun 32 GB’a kadar microSD kart desteği sunduğunu da söyleyelim.

Alcatel POP 4 (6), Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle geliyor. Bu, eski bir sürümle kullanıcı karşısına çıkan cihazın zayıf noktalarından biri olarak sayılabilir. Sade bir arabirimin kullanıldığı telefonda, bazı uygulamaların da yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Bunlar arasında Turkcell Akademi, Turkcell TV+ BiP, lifebox, fizy gibi uygulamalar mevcut. Tabi istediğiniz takdirde bu uygulamaları da kolayca kaldırabiliyorsunuz.

Telefonun bağlantı özelliklerine bakacak olursak, 4.5G desteği sunan cihaz CAT4 modemi ile 150 Mbps’e kadar indirme, 50 Mbps’e kadar da yükleme hızları sunuyor. Bluetooth 4.1 sürümü kullanan telefonda ne yazık ki NFC yer almıyor. Telefonda FM radyo özelliğinin olduğunu da unutmadan söyleyelim.

13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kameraya sahip telefonun kamera performansı ise beklentinin üzerinde. Elbette üst düzey telefonlarla kıyaslanamaz ancak POP 4 (6)’ün ana kamerası gayet iyi fotoğraflar sunuyor. Gün ışığında çekilen fotoğraflar da oldukça başarılı. Düşük ışık koşullarında da flaş desteği ile fotoğraf çekim kalitesinde iyileşme sağlanıyor. Çift tonlu çift LED flaş, otofokus ve 4X zum özelliği bulunan telefonun kamera arayüzü de oldukça sade. 5 megapiksellik flaş destekli ön kameranın selfie çekimleri de hiçte fena değil. Ayrıca her iki kamera ile 1080p 30 fps video kaydı yapılabiliyor.

Telefonda en beğendiğimiz özellik ise sunduğu uzun pil ömrü oldu. 3500 mAH’lik bir pil gücüyle gelen telefon yoğun kullanımda dahi 1 günü rahatlıkla çıkarıyor. Elbette bunda sahip olduğu orta sınıf işlemcisinin etkisi büyük. Özet olarak söylemek gerekirse telefonların en büyük sorunu olan pil ömrü konusunda POP 4 (6) kullanıcıların yüzünü güldürebilir bir performans sunuyor.

1399 TL’lik bir fiyat etiketine sahip Alcatel POP 4 (6) ekranı, kamerası ve pil ömrüyle oldukça iyi bir orta sınıf telefon olarak öne çıkıyor. Tercihini büyük ekranlı ve daha uygun fiyatlı telefonlardan yana kullanmak isteyenler için Alcatel POP 4 (6) iyi bir seçenek olabilir.

Alcatel POP 4 (6) Hızlı Kutu Açılışı