Alcatel Shine Lite, şık tasarımı, başarılı kamera yetenekleri, parmak izi sensöründeki ekstra özellikler ve bütçe dostu bir telefon olarak öne çıkıyor. Alcatel Shine Lite incelemesi…

Alcatel, Türkiye piyasasına sunduğu yeni akıllı telefonlarıyla varlığını iyiden iyiye artırmaya başladı. Son olarak bizlerin de test etme imkanı bulduğu IDOL 4 ve POP 4S’ten sonra firmanın en son satışa sunduğu Shine Lite adlı model misafirimiz oldu.

İncelediğimiz modelin rengi Satin Gold. Cihazın ayrıca Pure White ve Prime Black isimli iki farklı renk seçeneği daha bulunuyor.

Tasarımdan söze girmek gerekirse, cihaz görünüm itibariyle oldukça şık olduğunu baştan belirtelim. Cihaz adındaki Shine’ın anlamının karşılığını veriyor. Ön ve arka kısmı 2.5D cam ile kaplı olan cihazın yan taraflarında metal bir alaşım kullanılmış. Böylece hem ön hem arka yüzeye hafif kıvrımlarla birlikte cihaz hem daha güzel bir görünüme kavuşmuş. hem de elde daha iyi bir tutuş imkanı sağlamış. 71 × 141 × 7.5 mm ölçülerine sahip telefonun ağırlığı ise 156 gram. Bu özellikleriyle telefon elde dolu dolu hissediliyor.

Telefonun kulaklık girişi üst kısımda konumlanırken alt bölümde microUSB yuvası ve iki yanında da hoparlöre yer verilmiş. Ancak bu hoparlörden sesin yalnızca sağ kısımdan geldiğini, soldaki hoparlörün ise tasarım estetiği için kullanıldığını gördük. Telefonun ses kalitesi kendi kategorisi içinde beklentileri karşılar nitelikte. Telefonun ekranın hemen altında da tepkiselliği iyi çalışan kapasitif tuşlar yer alıyor. Cihazın sağ kenarında güç ve ses tuşları, sol kenarda da SIM kart ve microSD kart yuvası bulunuyor. Güç ve ses tuşları oldukça belirgin ve kullanımda rahatça hissedilebiliyor.

Telefonun arka kısmına geçtiğimiz de ise orta-üst kısımda Alcatel Logosu ve üzerinde parmak izi tarayıcı yer alırken, sol en üst köşede ise kamera ve çift tonlu LED flaşı görüyoruz. Alt kısımda da SHINE logosu kullanılmış.

Alcatel Shine Lite 5 inç’lik 720p (HD) çözünürlüğünde IPS bir panele sahip. Telefonda Dragontrail Glass adında bir ekran koruması bulunuyor. Bu, telefonun ekranını darbelere karşı üstün bir dayanıklılık sağlıyor.

1.3 GHz hızında çalışan MediaTek MT6737 ve Mali-T720 M2 grafik işlem birimine sahip olan telefonda 2G RAM ve 16 GB depolama alanına yer verilmiş. Bu alan microSD ile genişletilebiliyor. Cihaz taşıdığı özelliklerle fiyatına göre iyi bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.

Telefonun kullandığı işletim sistemi ise Android 6.0 Marshmallow. Oldukça sade ve temiz bir arayüzüyle gelen telefon WPS Office, Turkcell TV+ ve fizy gibi bazı uygulamalar ile geliyor. Telefonlarda FM Radyo özelliği arayan kişiler için de iyi haber var. Alcatel Shine Lite’da FM Radyo özelliği bulunuyor.

Kamera tarafında cihazın 13 MP’lik bir arka kamerası 5 MP’lik bir ön kamerası bulunuyor. Her iki kamerada LED Flaş desteği sunuyor. Bu sayede cihaz düşük ışıklarda çekim yapmayı daha kolay hale getiriyor.

Ayrıca ön kamerası mimik kontrollü (Gesture Shot) selfie fonksiyonlarının yanı sıra Face Show ve Split Catcher gibi özellikler sunuyor. Gesture Shot özelliği kullanıcıların “V” işaretini yaparak anında fotoğraf çekebilmesine olanak tanıyor.



Faceshow özelliği selfie’leri kısa sekanslarda bir araya getirerek ilginç videolar oluşturmanızı sağlarken Splitcatcher işlevi ise farklı parçalardan fotoğraf kolajları oluşturmanıza imkan sunuyor. Arka kamerayla saniyede 30 kare 720p çözünürlüklü videolar kaydedilebiliyor.

Telefonun kablosuz ağ seçeneklerine gelirsek, 802.11 b/g/n bağlantıları destekleyen WiFi özelliği, Bluetooth 4.2 ve 4.5G desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Pil gücünü merak edenlerin merakını hemen giderelim. Telefonda 2460 mAh’lik bir pil gücü bulunuyor. Bu normal kullanımda bir günü zorlayabileceğiniz anlamına geliyor.



Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise parmak izi özelliği. Bu özellik ile telefonu daha güvenli hale getirebildiğiniz gibi seçeceğiniz herhangi bir uygulamaya hızlı erişmek için de kullanabilmenizi sağlıyor. Örneğin işaret parmağınızla telefonunun kilidini açmaya, orta parmağınızla Facebook’u, serçe parmağınızla YouTube’u açabilirsiniz. İstediğiniz uygulamayı atayabilmeniz için öncelikle sensörü kullanarak parmaklarınızı tanıtmanız gerekiyor.

Son söz olarak, Alcatel Shine Lite, şık tasarımı, başarılı kamera yetenekleri, parmak izi sensöründeki ekstra özellikler ve bütçe dostu bir telefon olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. 999 TL’lik fiyatına göre barındırdığı özelliklerle Alcatel Shine Lite bu segmentte başarılı bir cihaz. Bu özellikler beklentilerinizi karşılamıyor ve daha üst seviye bir cihaz arayışındaysanız elinizi biraz daha cebinizin derinliklerine atmanız gerekecek.