Asus Zenfone 3 İncelemesi

Asus ZenFone 3, performansı ve teknik özellikleri ile orta üst segmentin en başarılı örneklerinden biri.

Cam sandviç arası performans



Asus Zenfone serisi, akıllı cep telefonu pazarında kendine önemli yer edinmiş bir isim. Üstelik bu modelin geçmişi çok da eski değil. Rakipler yedinci ve hatta sekizinci versiyonları piyasaya sürerken, Zenfone geçtiğimiz aylarda üçüncü serisini piyasaya sürdü.

Zenfone 3 özellikle performans ve batarya gücüne odaklanmış bir telefon. 4 GB hafıza, 64 GB’dan başlayan ve MicroSD kart ile yükseltilebilen depolama alanı, 16 Megapiksellik f2.0 diyafram aralığına sahip kamerası başarılı teknik özelliklere sahip. Tüm bunları çift SIM kart desteği ile birlikte sunuyor. 5.5 inçlik ekran Full HD çözünürlüğe sahip. Cihazın arka kısmını da kaplayan cam kaplama sayesinde oldukça şık bir görüntü sunulmuş. Arka kısımda kamera altında bulunan parmak izi okuyucun yerleşimi başarılı ancak performans konusunda bazen sıkıntılar yaşanabiliyor.

Zenfone 3, dört farkı sensör üzerinden sürekli odaklama yapan bir kameraya sahip. Bu sayede netleme hızı oldukça yüksek. 16 Megapiksellik f2.0 diyafram aralığına sahip kamera karanlık çekimlerde de iyi performans veriyor. HD çekimler haricinde ZenFone 3 sayesinde 4K 30 fps çekimler yapabilirsiniz. Ayrıca 4 boyutlu optik imaj sabitleyici sayesinde video çekimler esnasında oluşan sarsıntılardan etkilenmeden net videolar çekebiliyorsunuz.

ZenFone 3 içerisinde 3000 mAh’lik batarya var. 5.5 inçlik ekran, güçlü bir CPU ve GPU yüzünden bu kapasite biraz sıkıntılı görünüyor. Ancak ZenFone 3 başarılı bir pil optimizasyon özelliğine sahip. Ortalama bir kullanımda Asus ZenFone 3 sizi 2.5 gün idare edebiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 5 dakikalık bir şarj ile 2 saate kadar konuşma süresi elde edebiliyorsunuz. Asus ZenFone 3, performansı ve teknik özellikleri ile orta üst segmentin en başarılı örneklerinden biri. (Murat Yıldız)