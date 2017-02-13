Cosa akıllı oda termostatı incelemesi

Cosa akıllı oda termostatı, kombinizi cep telefonunuzdan yönetmenizi sağlayarak doğalgaz faturalarınızdan %30’a kadar tasarruf etmenizi amaçlayan bir cihaz.

Kombinizi akıllandırıyor, faturalarınızı düşürüyor

Cosa akıllı oda termostatı kombinizi akıllandırarak doğalgaz faturalarınızdan tasarruf ettirmeyi vaad ediyor.

Kombinizi akıllı telefonunuz üzerinden kontrol etmek ister misiniz? Cosa akılı oda termostatı bunun mümkün hale getiriyor. İTÜ Enerji Teknokenti’nde geliştirilen ve Türkiye’de üretilen cihazın öncelikli görevi mevcut kombinizi akıllı hale getirmek.

Cihazın tam olarak nasıl çalıştığını anlatmadan önce kutu içeriğinde neler var? Onlara bakalım. Cihazın kutusundan istasyon ünitesi, kombi ünitesi, güç ve bağlantı kabloları, 2 vida, 2 dübel, buton iğnesi ve kullanım klavuzu çıkıyor. Kutudan çıkan kombi ünitesini öncelikle kombiye bağlamanız gerekiyor. Eğer elektrik işlerine ve teknik bilgiye az da olsa yatkınlığınız varsa bunu yapabilirsiniz. Yoksa da Cosa’dan destek alabiliyorsunuz. Ancak bu montaj ve kurulum hizmeti için 69 TL fiyat ödemeniz gerekiyor. Cihazın fiyatı ise 349 TL. Eğer kurulum ve montaj hizmetini de satın almak isterseniz cihaz size toplamda 418 TL’ye mal oluyor.

Cosa Kombi nasıl çalışıyor?

Kutudan çıkan istasyon ünitesi ve kombi ünitesi RF sinyalleri üzerinden iletişim kuruyor. Kombi ünitesi kombiye bağladıktan sonra istasyon üniteniz de kablosuz olarak internetinize bağlanıyor. Cihazı kullanmak için evinizde bir internet bağlantısı olması gerektiğini de belirtelim. İki cihaz arasındaki iletişim için de mesafe çok uzak olmaması gerekiyor. Sonrasında istasyon ünitesini elektriğe bağlayıp evinizin uygun bir yerine konumlandırıyorsunuz. Bu ünite aynı zamanda ortamın sıcaklığını ölçüyor. Örneğin evinizin sıcaklığını 20 derecede kalmasını istiyorsunuz. iOS ve Android desteği olan Cosa uygulamasını telefonunuza yükleyerek gereken ayarları yapabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden kombiyi kontrol edebiliyorsunuz. Cihaz temel olarak 3 farklı modda görev yapıyor: Ev modu, gece modu ve dışarı modu. Uygulama üzerinden oda sıcaklığını ve nem durumu öğrenbildiğiniz gibi gece ya da dışarı modunda kombinizin nasıl çalışacağını ayarlayabiliyor ve aynı zamanda günlük ya da haftalık takvimlerde planlanlayabiliyorsunuz.

Belirlediğiniz uyku saatlerinden sonra cihaz gece moduna geçiyor ve evinizin sıcaklığını bu program göre ayarlayabiliyor. Yine ayrıca cihaz telefonunuzdan eriştiği lokasyon bilgisiyle evin dışına dışına çıktığınızı anlıyor ve sıcaklığı yine buna göre değiştiriyor. Eve yaklaştığınızda da otomatik olarak evin sıcaklığını tekrar yükseltiyor. Bu mesafe ayarını da uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Cihazın internet bağlantısının kesildiği durumda ise uygulama üzerinden ya da e-posta yoluya uyarı alınıyor.

Doğalgaz faturalarını önemli bir oranda azaltmayı vaad eden Cosa akıllı oda termostatı genel olarak bunu başarıyla yerine getiren bir cihaz. Doğalgaz faturalarında tasarruf yapmak isteyen ve bu tarz bir ihtiyaç arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.