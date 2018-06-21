Dosyalarınıza tam koruma: Kingston DataTraveler 2000

Kingston tarafından üretilen DataTraveler 2000, üzerindeki nümerik klavye ile dosyalarınızı şifreleyebilmenize imkân tanıyor.

Murat YILDIZ

Dosyalarınızı saklamak, güvende tutmak ve izinsiz erişimlere imkân vermemek için artık çok daha fazla önlem almak zorundasınız. Çünkü internetin yaygınlaşması ile birlikte saldırganlar için çok daha fazla açık kapı var ve bilgisayarınızda sakladığınız dosyalar kesinlikle güvende değil. Bunun için donanımsal çözümler şart. Bunlardan biri de Kingston DataTraveler 2000 USB bellek.

USB belleklerin popülaritesi hiçbir zaman bitmiyor. Dosya taşımak ve paylaşmak için en ideal çözüm. Ancak yukarıda belirttiğimden çok daha fazla güvenlik açığına sahipler. Birçok şirket çalışanı, USB bellek kayıplarından dolayı şirketin önemli dosyalarını kaybetti ya da yanlış kişilerin eline geçmesine ne¬den oldu. Kişisel kullanıcılar için de mahrem sayılabilecek birçok dosyanın taşınması ve saklanmasında halen USB bellekler kullanılıyor ve bunlar da güvenlik zafiyetine neden oluyor. Kingston, hassas dijital verilerin hem taşıma hem de saklama ihtiyaçlarında USB belleklerin daha güvenli olmasını sağlamak için Kingston DataTraveler 2000’i geliştirmiş.

İncelediğimiz ürün 32 GB’lık bir versiyondu. Ancak ürünün 64 GB’a kadar farklı alternatifleri var. Eğer video dosyalar saklamayacaksanız, 4 GB’lık versiyonları bile klasik ofis dosyalarını saklamak için yeterli gelecektir. USB 3.0 desteğine sahip olan DataTraveler 2000, USB 2.0 girişler ile de çalışabiliyor.

Kingston DataTraveler 2000, üzerinde nümerik klavyesi bulunan ve içerisindeki dosyalara ancak şifreyi bilen kullanıcıların erişmesine imkân veren bir USB bellek. Kingston DataTraveler 2000 içerisinde izinsiz erişimleri engellemek için karmaşık bir parola koruma sistemi bulunuyor. Yazılım tabanlı çözümler sunan USB belleklerin aksine, şifreleme işlemlerinin hepsi belleğin kendi içerisinde yapılıyor. Yani belleği bir bilgisayara bağlayıp, yazılımsal olarak şifreyi çözmeniz mümkün değil. Tüm işlemler sürücü üzerinde yapılıyor ve 10’dan fazla yanlış giriş yapıldığında Kingston DataTraveler 2000 içerisindeki tüm dosyaları siliyor. Casus filmi gibi değil mi? İçerideki tüm dosyaların şifrelemeleri 256- bit AES teknolojisi ile yapılıyor. Yani bu size şu anda sektör şartlarındaki en başarılı şifrelemeyi sağlamış oluyor.

Ürünü çalıştırmak için Windows, MacOS, ChromeOS, Android ve Linux işletim sistemlerini kullanabiliyorsunuz. Cihazı kullanırken sisteme herhangi bir yazılım kurmanıza gerek kalmıyor. Cihazın üzerine şifrenizi girdiğiniz 30 saniye içerisinde bir USB sürücüye takmanız şart. Yoksa cihaz tekrar şifrelenerek kilitleniyor. Yani şifreyi açıp masa üstünde unuttuğunuz bir cihazı bir başkasının kullanması mümkün olmuyor.

Kingston DataTraveler 2000, aynı zamanda fiziksel müdahalelere karşı da korunaklı. 1.2 metre suya dayanıklı bir IP57 standardına sahip. Toza, darbeye dayanabilmesi için metal kaplama ile üretilmiş.