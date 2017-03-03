Fritzbox 7560 incelemesi

Fritzbox 7560 incelemesi
, 3 Mart 2017

Evde muhtemelen en az dikkat çeken teknoloji ürünlerinden biri modemler. Almanya’nın önde gelen modem router markalarından biri olan AVM, yıllardır bu anlayışı değiştiren ürünler yapıyor.

Şık ve işlevsel bir modem: Fritzbox 7560

Bir zamanlar yalnızca siyah veya beyaz renkte modemleri telefon hatlarına bağlayıp sonra da yerini unuttuğumuz o günler çok eski değil. Şimdi modemler yalnızca interneti eve taşımakla kalmıyor, ev ağını oluşturmanın önemli bir parçası haline geldiler. Yeni nesil modem router’lar üzerinde bulunan çıkışlar, sahip oldukları yetenekler sayesinde evde bir ağ kurmak ve orta ölçekli bir KOBİ’de yapılan uygulamaları yapmak mümkün. Ancak bu kadar kıymetlenen ürünlerin tasarımları da halen eski günleri aratmıyor.

Almanya’nın önde gelen ağ ekipmanları üreticisi AVM tarafından geliştirilen Fritzbox serisi ürünler yalnızca işlevsel özellikleri ile değil, tasarımları ile de göz dolduruyor.
Test ettiğimiz Fritxbox 7560 modeli, orta sınıf bir modem router. Daha önceden test ettiğimiz ve fiyatı yüksek olan 7580’e göre biraz daha uygun bir model. Tasarım olarak diğer serilerden farkı yok. Gizli antenleri, kırmızı rengi ve aerodinamik bir otomobil kaputu benzeri yapısı ile şık bir ürün.

Fritzbox 7560, VDSL ve ADSL hatlar ile çalışan bir modem router. Üzerinde 4 adet gigabit Ethernet portu bulunuyor. 1 WAN portu üzerinden bağlantıyı gerçekleştirip, aynı zamanda IP telefon için çıkış alabiliyorsunuz. Kablosuz ağlarda 5 GHz bandını kullanarak AC modunda en fazla 866 Mbit/s bağlantı sağlarken, N modunda 2.4 Ghz frekansında 450 Mbit/s bağlantı sağlıyor.

Modem üzerinde bulunan 1 adet USB 2.0 portu sayesinde ağ bağlantılı depolama birimi kullanabiliyorsunuz. Örneğin buraya takacağınız bir USB bellek sayesinde, evinizdeki tüm cihazların erişebileceği, ortak bir depolama alanı oluşturmanız mümkün. Aynı porta bir cihaz da bağlayabilirsiniz. Bu genellikle bir yazıcı oluyor. Yazıcınızı bir bilgisayara bağlayıp, çıkış almak için onun açılmasını mecbur bırakmak yerine, yazıcıyı doğrudan modeme bağlamak ve her cihazdan çıkış gönderebilmek büyük bir lüks. Dediğim gibi bir iyi modem router size KOBİ’lerin uyguladığı ağ altyapısını sağlayabiliyor.

Fritxbox 7560, gizli antenlere sahip olduğu için ilk bakışta kablosuz ağ performansı konusunda biraz endişelere yol açıyor. Ancak yaptığımız testlerde 300 Mbit/s hızlara ulaşmak mümkün oldu. Bu hız ağabeyi 7580’e göre biraz daha düşük kalsa da evdeki 50 Mbit’lik bir bağlantıya sahip olsanız bile sizi yalnızca bırakmıyor. Fritzbox 7560, kolay kurulumu, şık tasarımı, iyi performansı ve uygun fiyatı ile tercih edilebilecek başarılı bir modem router. (Murat Yıldız) 

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Tags: AVM, Fritzbox 7560, Fritzbox 7560 incelemesi, inceleme, modem, router

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