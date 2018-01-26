Giriş segmentte iddialı oyuncu: Neffos X1 Lite incelemesi

TP-Link’in Neffos serisinin yeni cihazı Neffos X1 Lite, bütçeye uygun telefon arayışında olanların beklentilerini karşılayabilecek nitelikle.

TP-Link, kablosuz yönlendiriciler ve ağ cihazları ile çok iyi tanınan bir marka. Ancak çoğunlukla haberdar olmasa da şirket aynı zamanda giriş seviye akıllı telefonlar da üretiyor. Daha önce bir başka bir modelini inceleme fırsatı bulduğumuz markanın şimdi de yeni telefonlarından biri olan Neffos X1 Lite inceleme konuğumuz oldu.

Neffos X1 Lite de markanın yine bütçe dostu telefonlarından biri. Ancak telefonun tasarımı ve inşa kalitesiyle bunu pek fazla göstermiyor. Metal görünümlü plastik bir malzemenin kullanıldığı telefon tek gövdeli bir tasarıma sahip. Kavisli tasarımıyla birlikte ön tarafındaki 2.5D cam sayesinde avuca rahat şekilde oturuyor. Telefonun ön cephesinin üst kısmında ön kamera ve sol taraf köşesinde aldığınız bildirimlere bağlı olarak renkleri değişen küçük bir LED bulunuyor. Üst kısımda da 3.5 mm kulaklık jakı yer alıyor. Telefonun iyi yönlerinden biri ise hafifliği. Neffos X1 Lite yalnızca 138 gram. Ve elde gerçekten çok hafif hissettiriyor.

Alttaki ön alanda, standart Android butonlar yer alıyor. Telefonda bunları tercihinize göre yapılandırmanız da mümkün. Alt kısımda ise, microUSB 2.0 bağlantı noktası, mikrofon ve hoparlörü görüyoruz. SIM kart yuvası da telefonun sol kenarında konumlandırılmış. Telefonun sağ kenarında da güç düğmesi ve ses tuşları yer alırken, arka yüzeyde üste doğru çift LED flaşlı kamera, parmak izi okuyucusu ve Neffos markasını görüyoruz.

5 inç’lik bir ekrana sahip telefon 720p HD çözünürlük sunuyor. Telefonun renk doygunluğu ve ekran parlaklığı makul seviyede. Ekran güneş ışığında da gayet iyi görünüyor.

Neffos X1 Lite, Android 7.0 Nougat ve NFUI, sürüm 2.0 olarak adlandırılan özel bir kullanıcı arayüzü ile birlikte geliyor. İşletim sistemi ve kullanıcı arabirimi gecikme yaşatmıyor ve uygulamalar iyi bir süre içinde açılıyor. Örneğin, Chrome tarayıcısını açmak 2 veya 3 saniye sürüyor. Bunun yanında Neffos X1 Lite oyun oynamada ne yazık ki size çok iyi bir deneyim yaşatmıyor. Mali-T860 MP2 grafik yongası düşük maliyetli bir grafik ve bu da zorlu oyunların iyi çalışmasını beklememeniz anlamına geliyor.

Evet, Neffos X1 Lite, sürekli oyun oynayan ya da diğer zorlu görevler için yeterli bir cihaz değil. Elbette telefonun fiyat aralığına göre değerlendirmeler yapmak daha doğru olur. Ancak herkesin bir akıllı telefonda yaptığı her zaman ki günlük görevler söz konusu olduğunda Neffos X1 Lite işini layıkıyla yerine getirdiğini de belirtelim.

Neffos X1 Lite’ın kalbinde MediaTek sekiz çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Buna 2 GB’lık RAM eşlik ediyor. Telefon 16 GB‘lık bir depolama alanı ile geliyor ancak bu alanın kullanıcı hafızası olarak 11 GB’lık bir alan sunduğunu da belirtelim. Dilerseniz bu alanı artırmakta mümkün. Telefonun 128 GB’a kadar microSD kart desteği mevcut.

TP-Link Neffos X1 Lite üzerinde bulunan arka kamera, 13 megapiksel çözünürlüğe sahip bir sensöre, f/2.0 diyafram açıklığına, faz tespit otofokus özelliğine ve düşük ışık koşullarında yardımcı olmak için bir çift LED flaşa sahip. Teknik detayları bir kenara bırakırsak telefonun arka kamerasından genel olarak ortalama kalitede fotoğraflar elde ediyorsunuz. Bunların en iyileri de daha çok açık havada çektiğimiz kareler oldu. 0.2 saniyelik faz tespit otofokus özelliğine sahip olmasına rağmen kamera bazı durumlarda odaklama sorunları yaşıyor. Gece fotoğrafları ise şaşırtıcı derecede iyi. Elbette üst düzey model bir telefondaki gibi detaylar ve yüksek netlik beklemeyin ancak resimlerin kalitesi tatmin edici.

Bu arka kamera Full HD videolar çekebiliyor ancak görüntü sabitleme işlemini yapmazsanız videolarınızı elinizle kaydederken titremiş görüntülerle karşılaşabilirsiniz. 5 megapiksellik ön kamera ise 84 derecelik geniş açılı objektife sahip. Bu kamera selfie severleri çok memnun etmeyebilir.

Telefondan film izlemenin ya da müzik dinlemenin keyfini çıkarmak istiyorsanız, bir kulaklık kullanmanız gerekiyor. Zira telefonun hoparlör kalitesi genel olarak biraz zayıf. Ayrıca bunun için de bir kulaklık almanız gerekiyor çünkü telefonun kutusundan çıkmadığını da hatırlatalım.

2550 mAh’lik bir bataryayla gelen telefon bu açıdan iyi fakat etkileyici değil. Normal bir kullanımda telefon bir günü çıkartabiliyor. Yani sadece telefon görüşmesi yapmak, sosyal ağlarda gezinmek ve fotoğraflar çekecek sıradan kullanıcılar için yeterli. Ancak daha yoğun kullanımda günü bitirmeden tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Neffos X1 Lite hızlı şarj teknolojisini desteklemiyor. Tam şarja ulaşması ise 2 saatten biraz fazla sürüyor ve bu da bu tür akıllı telefonlar için de oldukça normal.

Altın ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip TP-Link Neffos X1 Lite, düşük harcama bütçelerine sahip kişileri hedefleyen bir Android akıllı telefon. 799 TL’lik bir fiyat etiketiyle gelen Neffos X1 Lite bütçe dostu telefon arayanlar için makul bir çözüm olabilir.

Ali Atilla Mede