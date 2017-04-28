Görüntü aktarmak artık kablosuz: Wireless Display Adapter

İşletmeler toplantı odalarındaki televizyonlarının arkasına bu Microsoft kablosuz görüntü aktarma ürününü takarak herkesin kolayca sunum yapabilmesini sağlayabilirler.

Microsoft tarafından piyasaya sürülen Wireless Display Adapter cihazınızdaki görüntüyü kablosuz olarak HDMI girişi olan bir başka cihaza aktarır. Bir ucu USB, diğer

ucu HDMI girişten oluşan bu kablo, kullanımı kolay ve basit bir yapıya sahip. USB bölümü aslında yalnızca güç kaynağı olarak kullanılıyor. HDMI tarafı ise kablosuz olarak gelen görüntüyü monitör ya da televizyona aktarmanıza imkan veriyor.

Kullandığım TV’nin arkasında hem USB hem de HDMİ girişleri var. Bu yüzden kablonun iki ucunu birden TV’nin arkasına kolayca takabildim. Kurulum bu kadar basit. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey Miracast destekli cihazınıza bu görüntüleme cihazını tanıtmak. Windows 7, 8 ve 10 işletim sistemlerinin sunduğu destek sayesinde notebook ya da tabletinizi kolayca daha büyük bir ekrana gönderebiliyorsunuz. Aynı şekilde Android 5 işletim sistemi kullanan tabletlerinizi ya da cep telefonlarını da ekrana yansıtmanız mümkün.

Microsoft bu cihazında iOS ya da Mac OS işletim sistemlerine destek vermemiş.Ürün tam olarak tabletten ya da cep telefonundan açtığınız filmleri ya da sunumları büyük ekranda oynatmak için ara kablo kullanma dönemini bitiren bir adaptör. İşletmeler toplantı odalarındaki televizyonlarının arkasına bu Microsoft Wireless Display Adapter ürününü takarak herkesin kolayca sunum yapabilmesini sağlayabilirler. Siz de evinizde Netflix, YouTube gibi video servislerini mobil cihazınızdan ya da notebookunuzdan açıp, daha büyük ekrana yansıtabilirsiniz.

Murat Yıldız