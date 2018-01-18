Güvenli ve çok yönlü bir iş dizüstü bilgisayarı: HP EliteBook 1040 G3

EliteBook 1040 G3, HP’nin premium modellerinden biri ve ekran becerisiyle oldukça dikkat çeken bir model. Ancak dizüstü bilgisayar özellikle BT profesyonellerinin çokça işine yarayacağı daha önemli yeteneklerle geliyor.

EliteBook 1040 G3, mat gümüş alüminyum gövdesiyle premium bir iş dizüstü bilgisayarı olarak görünüyor. Aşırı sıcaklığa ve düşmelere karşı sağlam olan cihazın klavyesi de aynı şekilde sıvı dökülmesine karşı dayanıklı bir yapı sunuyor. 33,7 x 23,45 x 1,65 cm ölçülerindeki 1040 G3, 1.43 kg ağırlığında. Sahip olduğu ölçüleriyle de taşıma konusunda çok sorun çıkartmıyor. Dizüstü bilgisayarın 3.9 x 2.6 inç’lik, düğmesiz, cam touchpad’i pürüzsüz bir yüzey sunuyor. Her tıklama için sağlam bir his vermekle kalmıyor aynı zamanda iki parmak ve üç parmak kaydırmayla uygulama değiştirme özelliği de doğru bir şekilde çalışıyor. Ayrıca bilgisayarın üzerinde 720p HD bir kamera ve mikrofon bulunuyor.

Eğer ekranda yüksek çözünürlük isteyen bir tasarım meraklısıysanız muhtemelen başka modellere bakmak isteyeceksinizdir. Çünkü EliteBook 1040 G3 14 inç’lik Full HD çözünürlüklü dokunmatik bir ekrana sahip. Ancak burada önemli bir detay var ki EliteBook 1040 G3’ün bu ekranı dikkat çekici bir özellikle geliyor. HP’nin ilk kez bu ürününde kullandığı Sure View adındaki teknolojiyle klavye üzerinde FN ve F2 tuşlarına basıldığında ekranı, solunuzda ya da sağınızda duran bir kişinin ekranınızı neredeyse imkansız hale getirecek şekilde soluklaştırıyor. Bu, hassas bilgilerinizi başka gözlerden korumak için iyi düşünülmüş bir özellik olmuş.

HP EliteBook 1040 G3 kullanıcısına oldukça zengin bir bağlantı seçeneği sunuyor. Dizüstü bilgisayarın sol tarafında bir güvenlik kilit yuvası, USB 3.0 bağlantı noktası, kulaklık girişi ve Akıllı Kart Okuyucu bulunuyor.

Bilgisayarın sağında ise mikroSIM yuvası, USB Tip C konnektörü, ikinci bir USB 3.0 portu, HDMI, yerleştirme konnektörü ve güç bağlantı noktası yer alıyor. Ayrıca yerleştirme konnektörüyle beraber bir Ethernet jakı ve bir VGA bağlantı noktası sunan bir dongle ile kutu içerisinde geliyor. Parmak izi okuyucusu ise klavyenin sağ köşesinin altında konumlandırılmış.

İnceleme birimimizde, Intel Core i7-6500U işlemci, 8 GB RAM, 256 GB M.2 SSD sabit disk yer alıyor. Intel HD Graphics 520 grafik birimi ve Windows 10 Pro işletim sistemiyle gelen cihaz Chrome tarayıcısında bir düzineden fazla sekme ile arasındaki geçişlerde, dosya düzenleme ve HD video oynatmanın da dahil olduğu bir kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Uygulamaları çalıştırma, birden fazla görev yapma gibi diğer görevlerde de performans üzerinde kötü bir deneyimi yok. Özellikle iş amaçlı kullanacağınız tüm uygulamaların hakkını veriyor. Cihazdan çok fazla fan sesi duymadığımızı ve yoğun kullanımda dahi çok fazla ısınma olmadığını gözlemledik. HP EliteBook 1040 G3, her ne kadar oyuncuları hedef alan bir ürün olmasa da, sahip olduğu donanımıyla bazı oyunları çalıştıracak güçte. EliteBook 1040 G3’ün Bang & Olufsen tarafından optimize edilmiş hoparlörleri de gerçekten iyi çalışıyor. Ancak kulaklıkla dinlenilen seslerin de daha iyi performans gösterdiğini gördük. Kablosuz bağlantılar tarafında da bilgisayar 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ve NFC teknolojileri bünyesinde barındırıyor. NFC’nin de touchpad’in sağ üst noktasında yerleştirildiğini belirtelim.

Güçlü güvenlik

EliteBook 1040 G3’ün sağladığı güvenlik seviyesi ve sağlamlığı BT yöneticilerini memnun edebilir. Zira bilgisayar bir düzine askeri şartlara uygun güvenlik testlerinden onay alan bir ürün. Bu, bilgisayarın düşmelere, darbelere ve aşırı sıcak ve soğuk iklimlerde hayatta kalacağı anlamına geliyor. Bilgisayar, BT tarafından uzaktan yönetilebilirlik için bir TPM (Güvenilen Platform Modülü) çipi, biyometrik güvenlik için bir parmak izi okuyucu ve doğrulanmış oturumlar için de entegre bir Akıllı Kart Okuyucu paketi içeriyor. Ayrıca hassas materyallerin şifreli olarak depolanmasını sağlayan bir vPro yongası bulunuyor. HP’nin SureStart teknolojisi de kullanıcılarını BIOS üzerindeki saldırılara karşı koruyor. Bu koruma verilerinizi güvence altına almanıza yardımcı oluyor ve SSD’yi kendiliğinden şifreliyor. Elbette bu düzeyde bir güvenliği bazı şirketler zorunlu kılabilirler ancak bu özellikleri küçük bir işletme sahibi olanların kullanmaması için bir neden yok. Elite Book 1040 G3, bazıları deneme sürümleri olsa da iş dünyasına yönelik programlar ile birlikte geliyor. Örneğin, HP Touchpoint Manager, BT departmanlarının dizüstü bilgisayarları kolayca uzaktan yönetilmesini sağlıyor.

Sizin ya da çalışanlarınızın başında casusluk yapan kişilerden endişeleniyorsanız, EliteBook 1040 G3’ün Sure View teknolojisi bu kaygılarınızı ortadan kaldıracaktır. Bunun yanında eğer vasat pil ömrünü çok dikkate almazsanız EliteBook 1040 G3 sağlamlığı, performansı, güvenlik ve yönetilebilirlik özellikleriyle profesyonel kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak türden bir model. Bunun için de ödemeniz gereken miktar ise seçeceğiniz özelliklere bağlı olarak 5500 TL’den başlayarak yukarı çıkıyor.