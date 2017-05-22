Hem rahat hem işlevsel bir kulaklık arayanlara: Plantronics BackBeat 100

Plantronics BackBeat 100 kablosuz kulaklık, sahip olduğu işlevsel tasarımının yanında ses kalitesiyle de tatmin edici bir kulaklık deneyimi sunuyor.



Ürünün en dikkat çekici özelliklerinden biri hiç kuşkusuz sahip olduğu tasarımı. BackBeat 100 rahatlığınız için ince ve esnek bir boyun bandı kullanıyor. Önünüzde uzun bir kablo dolaştırmak yerine, boynunuzun arkasından geçen ve doğrudan kulaklarınıza giden bir yapı sunuyor. Bu şekilde mikrofon sorununa da başarılı bir çözüm getiriyor.

Firma kulaklığın mümkün olduğunca rahat olmasını amaçlamış. 30 gramlık ağırlığıyla oldukça hafif olmasının yanında kulak yapısına göre farklı üç boydaki kulakçık silikonları sayesinde ürünü yorulmadan tüm gün takabiliyorsunuz. Ayrıca manyetik bir yapı sunan kulaklığın düğümlenmeyle ilgili de bir problem yaşatmıyor. Kulaklığı kullanmadığınızda da manyetik kulaklık başlıklar birbirine yapışıyor ve kısa olan kablo karışıklığını daha aza indiriyor.

Şık bir görünüm yerine daha çok işlevselliğe odaklanan bu tasarımla kulaklık size rahat bir müzik dinleme keyfi yaşatıyor.

Bluetooth destekli BackBeat 100, üzerinde yer alan tuşlar telefonunuza gelen çağrıları cevaplamasına imkan tanıyor. Gelen çağrılar esnasında kulaklığın boyun kısmında hafif bir titreşimle sizi uyarıyor. USB üzerinden yaklaşık 90 dakikada tam şarja ulaşan kulaklık 8 saate kadar bir pil ömrü sunuyor. Kulaklığın ses performansı da oldukça başarılı. Kulaklığın ses performansı da oldukça başarılı. Gerçek ses kalitesine gelince, kulaklık derin ve zengin bir ses deneyimiyle de tatmin edici. Plantronics Backbeat 100 kablosuz kulaklığın fiyatı ise 249 TL.