Hepsini yönetmek için bir klavye: Logitech K375s Multi-Device

Logitect’in yeni çoklu aygıt klavyesi K375s Multi-Device, çoklu görevler için harika bir çözüm sunuyor. Klavye hem işte hem de evde gerçekten işinize yarayabilir.



Logitech’in birden fazla cihazla eşleştirebilen klavyelere aşinayız aslında. Şirket geçtiğimiz son 3-4 yılda bununla ilgili ürünlerini pazara sunmuştu. Şirketin bu alanda son ürününün adı ise K375s Multi-Device. Diğer çoklu aygıt kablosuz klavyeleri gibi K375s ile üç cihazınızı eşleştirebilir ve tek tuşla aralarında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Diğer modellerinden farklı olarak klavye bu kez bir stand setiyle birlikte geliyor. Her ne kadar plastik malzemeden yapılmış olsa da standın gayet iyi göründüğünü belirtelim. Çoğu telefonu ve tableti sağlam şekilde tutacak bir yapı sunuyor. K375s de firmanın aynı fiyat noktasında satılan diğer klavyeleriyle benzerlik gösteriyor. Bunun yanında mat kaplamasıyla da ortama gayet iyi uyum sağlıyor. Tuşların büyüklüğü makul ve üzerindeki harf ve rakamlar ise biraz küçük görünüyor. Klavye hafif eğimli tuş yapısıyla Lenovo’nun Thinkpad dizüstü bilgisayarındaki klavyeyi hatırlatıyor. Tuşlar ise en küçük bir dokunuşa bile güzel tepki veriyor. Numaraların da olduğu Numpad’iyle tam teşekküllü olan klavyede daha rahat yazmaya olanak sağlayan bir çift katlanır ayak bulunuyor.

Türkçe karakterler ile daha hızlı bir yazma deneyimi sunan klavye, bir akıllı TV’ye, masaüstü PC veya dizüstü bilgisayara bağlanmak için bir USB alıcı kullanıyor. Tablet veya akıllı telefon ile bağlanmak için ise bluetooth bağlantısı kullanıyor. Herhangi bir Android akıllı telefon ve tableti ya da iPhone ya da iPad’i klavye üzerinde beyaz renkle vurgulanan 3 düğmeyi cihazları eşleştirmek için kullanıyorsunuz. Sonrasında cihazınızın ekranında yazmanız gereken bir PIN kodu görünecek. Bu PIN’i girdiğinizde, ekranda geribildirim çıkmıyor. PIN’i girdikten sonra, eşleştirme işlemini tamamlamak için, klavyede veya sayısal tuş takımında Enter tuşuna basmanız gerekiyor. Klavye gücünü iki adet AAA kalem pilden karşılıyor. Pilleri de paket içeriğinde birlikte geliyor. Kutu içeriğinde klavye ve pil dışında bir de kullanım kılavuzu bulunuyor. Logitech K375s Multi-Device’ın fiyatı ise 120 TL.

Ali Atilla Mede