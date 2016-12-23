HP DeskJet Ink Advantage 3785 İncelemesi

Eviniz için küçük ama çok fonksiyonlu bir yazıcı almayı düşünüyorsanız HP DeskJet Ink Advantage 3785 beklentilerinize cevap verebilir.

Çok fonksiyonlu en küçük yazıcı: HP DeskJet Ink Advantage 3785

HP DeskJet Ink Advantage 3785 dünyanın en küçük çok fonksiyonlu yazıcı olma özelliğini taşıyor. Baskı, kopyalama, tarama ve kablosuz özellikleriyle birçok görevi yerine getirebilen cihaz, boyut olarak ta sadece 40.3 x 45.1 x 26.4 cm ölçülerinde ve 2.3 kg ağırlığında. Dilediğiniz yere rahatça taşınabilen cihaz çalışma masanızda çok fazla yer kaplamayacaktır. Cihazın ayrıca küçük ofislerde de kullanılabilir bir yapıda olduğunu söyleyelim.



Cihazın tasarımı genel olarak şık, malzeme kalitesi de oldukça iyi. Yazıcıyı kurmak ise son derece kolay. Cihaz USB kablosu ile bağlandıktan sonra yazılımını yüklemeniz yeterli. Elbette bunlar, yazıcıyı bir PC ile kullanmak istediğiniz yapmanız gerekenler. Cihaz USB bağlantısı dışında Wi-Fi bağlantısını da destekliyor. Bu da Android, iOS veya Windows telefon ya da tabletinizden HP’nin mobil uygulaması ile kolaylıkla kablosuz olarak yazdırabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca Wi-Fi ağızınıza bağlı olmadığınız durumlarda da Wi-Fi Direct özelliğini kullanarak mobil cihazlarından yine baskı alınabiliyor. Bunun yanı sıra HP Social Media Snapshots mobil uygulaması üzerinden Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerinden baskı işlemi yapılabiliyor.

Mürekkep püskürtmeli olarak çalışan cihaz 1000 sayfaya kadar baskı kapasitesine sahip ancak cihaz için önerilen aylık sayfa sayısı 50 ila 200 olarak belirtiliyor. HP DeskJet Ink Advantage 3785’in siyah için dakikada 19 sayfaya kadar, renklide ise 15 sayfaya kadar baskı hızı sunuyor. DeskJet Ink Advantage 3785’in fiyatı 259 TL civarında. Eviniz için küçük ama çok fonksiyonlu bir yazıcı almayı düşünüyorsanız HP DeskJet Ink Advantage 3785 beklentilerinize cevap verebilir.