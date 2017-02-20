HP, iş dünyasına yönelik tasarladığı bilgisayarı Elite Slice ile geleneksel masaüstü PC anlayışını değiştirmeyi amaçlıyor. Modüler yapısıyla dikkat çeken cihaz kullanıcılarına tercihlerine göre bir masaüstü bilgisayar oluşturma imkânı sunuyor. HP Elite Slice İncelemesi



Gerçek bir modüler iş bilgisayarı:

HP Elite Slice

HP, iş dünyasına yönelik tasarladığı bilgisayarı Elite Slice ile geleneksel masaüstü PC anlayışını değiştirmeyi amaçlıyor. Modüler yapısıyla dikkat çeken cihaz kullanıcılarına tercihlerine göre bir masaüstü bilgisayar oluşturma imkânı sunuyor.

HP Elite Slice, tasarım itibariyle lego oyuncakları gibi birbirinin üzerine ekleme ya da çıkarma yapabileceğiniz modüler bir iş bilgisayarı olarak tanımlayabiliriz. Temel birimin alt kısmındaki özel bir konnektör sayesinde isteğinize göre bir masaüstü bilgisayar oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca temel birim üzerinde farklı kapak seçenekleri arasından tercih yapılabiliyor ve ek modüllerle ihtiyaca uygun masaüstü bilgisayarını ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Modüllerden bahsetmeden önce HP Elite Slice’ın kapağı yani üst kısmı da özelleştirilebilir yapıda. Burada iki seçeneğiniz bulunuyor. Biri ses kontrolleri ile birlikte, aramalar yapmak ve gelen aramaları yanıtlamak için üzerinde kapasitif düğmelerin yer aldığı İşbirliği Kapağı. Diğeri ise üstüne yerleştirildiğinde mobil cihazlarınızı şarj etmenizi sağlayan Kablosuz Şarj Kapağı. Ancak şirket bu kapağın ileri bir tarihte satışa çıkacağını belirtiyor. Bu daha sonra da eklenemiyor ve isteğe bağlı olarak satıldığından kapak seçimi yapılması ve ürünü satın alma işlemi sırasında yapılandırılması gerekiyor.

Modüler tarafta ise HP Elite Slice’ın Optik Disk Sürücü modülü, Ses modülü, Vesa modülü gibi seçenekleri bulunuyor. HP bu modülleri sırasıyla, 99, 109 ve 39 dolarlık fiyatla satıyor. Optik Disk Sürücü modülüyle bilgisayarınıza bir CD/DVD sürücüsü takmış oluyorsunuz. Diğer bir deyişle Slice’a doğru modülü takarak cihazınıza bir optik sürücü ekleyebilir ya da Ses modülüyle cihazı bir medya oynatıcısına dönüştürebiliyorsunuz. Ya da her ikisini de üst üste monte ederek kullanabiliyorsunuz. Bir modülü çıkarmak ise bir düğmeyi çevirmek kadar kolay. Diğer bir modül ise Vesa montaj modülü. Bu modül de masaüstü dağınıklığını azaltmak için Slice’i bir monitörün arkasına takılmasını sağlıyor.

Elite Slice’ın bu modüler tasarım ayrıca multimedya özelliklerine ya da optik sürücülere ihtiyaç duymayan ofis çalışanları için de temel bir bilgisayar sürümü sunmuş oluyor.

ODD Modülü. Bu garipçe isimlendirilmiş modül- ODD- optik disk sürücüsü anlamına geliyor. CD ve DVD okuyucu olarak işlev görüyor.

Bir ODD modülü ekleyerek dosyaların hızlı bir şekilde yedeğini almak için CD ve DVD’lere yazdırabilirsiniz. Artık çoğu kişi flash sürücülerine ya da buluta geçtiğinden ilk başta bu gereksiz gibi görünebilir; ancak hala optik sürücünün kullanışlı olabileceği çok sayıda kullanım ve senaryo bulunuyor.



Ses Modülü. Bu modül, HP Elite Slice aygıtını hoparlörlü telefona veya multimedya yürütücüye dönüştürüyor. Bu modül derin ve zengin bir ses deneyimi yaşatıyor.

Vesa Plakası. Elite Slice’ı ve bağlı modüllerini sabit bir konuma sabitlemenizi sağlıyor.

Elite Slice’ın içinde, CPU, sistem belleği, dahili depolama dahil olmak üzere bir bilgisayarı oluşturan bileşenlerin hepsi bulunuyor. Cihaz web gezintisi, belge düzenleme gibi bilgisayar görevlerini test eden PCMark 8’den 3320 puan aldı. Bu skor performans açısından ortalama bir dizüstü bilgisayar ile güçlü bir masaüstü bilgisayar arasında bir yer buluyor.

İki adet USB 3.1 Type-C, iki adet USB 2.0, DisplayPort ve HDMI portlarının yanında ethernet ve kulaklık/mikrofon jacklarını bünyesinde barındıran HP Elite Slice, fare ve klavyesiyle birlikte geliyor. 1.04 kg ağırlığa sahip Elite Slice’ın, 16,5 x 3,5 x 16,5 cm ebatları bulunuyor. Düz bir kare kutu görünümünde, simsiyah gövdesi, bakır renkli HP logosu ve havalandırma kanallarıyla sade ve şık bir cihaz olarak dikkat çekiyor.

İncelediğimiz model olan ‘HP Elite Slice for Meeting Rooms (Toplantı Odaları için HP Elite Slice) İşbirliği kapağının üstüne yerleştirilmiş İş için Skype kontrollerinin yanı sıra çift yönlü gürültü önleme, 5 metre kapsama alanına sahip çift mikrofon ve 360 derecelik Bang & Olufsen hoparlöre sahip bir ses modülü bulunuyor.

Bu modelle İşbirliği kapağındaki tuşlarla görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz. Toplantı Odaları için HP Elite Slice’ın en önemli bileşeni konferanslar için dosya ve bilgisayar ekranlarının paylaşılmasını sağlayan Intel Unite teknolojisi. Mevcut bir kablosuz ağ ihtiyacı duyan bu çözüm eski çevre birimlerini birleştiren ve en yeni uygulamaları Skype Kurumsal ve Zoom gibi eklentilerle entegre eden genişletilebilir bir platform olarak tanımlanıyor. Windows, OS X ve iOS için sağlanan platformlar arası destek sunarak birbirinden farklı cihazların bir araya gelmesini kolaylaştırıyor.

Test ettiğimiz HP Elite Slice modeli 2.5 GHz ile çalışan Intel Core i5-6500T işlemci, tümleşik Intel HD Grafik Kartı 530, 8 GB RAM ve 7200 rpm 500 GB sabit disk içeriyor.

Performans açısından Elite Slice sunum ve konferans görüşmelerini yönetmek için oldukça özel bir makine ancak normal masaüstü üretkenliği için özellikle ağır çoklu görev kullanıcısıysanız, üniteyi daha fazla RAM ve bir SSD ile donatmak isteyebilirsiniz.