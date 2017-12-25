Huawei Mate 10 Pro incelemesi

Etkileyici tasarımı, güzel ekranı, hızlı performansı ve başarılı kamera yetenekleriyle Huawei Mate 10 Pro günümüzün en dikkat çekici üst seviye telefonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kusursuza yakın üst seviye bir akıllı telefon:

Huawei Mate 10 Pro

Tasarımdan söze girmeden önce telefonun rengi hakkında mutlaka bir şeyler söylemek gerekiyor. Kahverengi ve Mavi renk seçenekleriyle gelen telefonun özellikle ‘Mocha Brown’ olarak isimlendirilen renk modeli gerçekten çok dikkat çekici olduğunu söyleyelim. Çoğu telefonda görmeye alıştığımız beyaz, siyah ve altın renklerine karşın Mocha Brown derin ve çok yönlü bir renk olarak dikkat topluyor. Telefon farklı ışık aldığı ortamlarda ise bazen açık hafif kahverengi bazen loş pembe bazen de altın renginde görünüyor. Ve telefon gerçekten de çok hoş bir görünüm sunuyor.

Telefon metal ve cam karışımı bir tasarım anlayışına sahip. Sağlam metal kenarları ve çerçevesize yakın ön kısmı ile hafif kavisli cam sırtıyla piyasadaki en dikkat çekici modellerden biri olmayı başarıyor. Güç ve ses tuşları telefonun sağ kenarında konumlanıyor. Bu tuşları dolu dolu hissedebiliyorsunuz. Telefonun arka bölümüne baktığımızda ise Leica imzalı bir çift kamera, çift LED flaş ve hemen altında bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. Yeri gelmişken de parmak izi sensörünün gerçekten kusursuz çalıştığını belirtelim.



178 gram ağırlığında ve 7.9 mm kalınlığında olan Mate 10 Pro, IP67 sertifikasının sahibi. Bu, telefonun 1 metreye kadar 30 dakika boyunca suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu anlamına geliyor. Mate 10 Pro’da kulaklık girişi yok. 2017 yılında diğer üst düzey telefonlarda gördüğümüz bu tercihi Huawei de kullanmış. Neyse ki kutudan USB Type-C bağlantısı kullanan bir kulaklık çıktığını da hatırlatalım.

Mate 10 Pro 6 inç’lik 18:9 OLED bir ekran ile geliyor. HDR10 desteği sunan bu ekranda keskin ve canlı renkler hakim. Telefon ayrıca kutudan önceden uygulanmış bir ekran koruyucusu ile çıkıyor. Ayrıca esnek şeffaf bir koruma kılıfı yine kutudan çıkan önemli aksesuarlardan. Ekran OLED olmanın avantajı olarak derin siyahlar, doymuş ve doğru renkler sunuyor. Dış mekanlarda bile ekran oldukça parlak ve rahat görünürlük sunuyor.

Mate 10 Pro, üst düzey bir amiral gemisi telefondan bekleyebileceğiniz kadar hızlı ve akıcı çalışıyor. 6 G RAM ile gelen Huawei Mate 10 Pro’da Huawei’nin kendi üretimi olan yapay zeka destekli Hisilicon Kirin 970 işlemci bulunuyor. 8 çekirdekli 10 nm’lik bu işlemci dil çevirisi ve görüntü sınıflandırması gibi görevleri yerine getirebilen bir sinir ağı donanımına sahip. Huawei’nin açıklamasına göre de NPU (Sinir Ağı İşleme Ünitesi) olarak isimlendirilen bu teknoloji, ana işlemciden 25 kat daha iyi ve 50 kat daha verimli. Telefon grafik işlemcisi olarak ise Mali G72 MP 12 kullanıyor. Mate 10 Pro’da microSD kart yuvası bulunmuyor. Ancak bu çok büyük problem değil. Çünkü telefon 128 GB’lık geniş bir depolama alanı sunuyor. Yazılım tarafında da telefon yeni bir Android telefondan umduğunuz gibi, Android 8.0 Oreo ile birlikte geliyor. Telefon kullanımı kolay özelliklere sahip EMUI 8.0 arayüzüyle geliyor. Bu arayüzü kullanmak gerçekten keyif veriyor. Arayüzün en belirgin özelliği ise, ana ekranlardan temalara, pil tasarruf modlarına ve hatta navigasyona kadar, Huawei’nin tam olarak her şeyi sağladığı bolca seçenek sunuyor. Mate 10 Pro’da stereo hoparlör bulunuyor. Sesin çıkış kalitesi temiz ve zengin sesiyle oldukça başarılı. Biri alt diğeri üst kısıma yerleştirilmiş hoparlörin ses yüksekliği de oldukça iyi ancak ise seste dengelenme yapılmamış.

Üstün kamera yetenekleri

Huawei Mate 10 Pro’da fotoğrafçılık konusunda kendini kanıtlamış Leica’nın lensleri kullanılıyor. Telefonda biri 12 diğeri 20 megapiksellik kameralar bulunuyor. 12 megapiksellik kamera RGB sensörüne sahip ve OIS desteği sunarken 20 megapiksellik kamera ise tek renkli sensör kullanıyor. İki kamera da f/1.6 diyafram açıklığına sahip.

Telefon ile çektiğiniz fotoğraflar kesinlikle büyüleyici. Renkler güzel, ayrıntılar keskin, dinamik aralığı başarılı ve neredeyse karanlıkta bile kumlanma göstermiyor. Telefon yapay zeka desteğiyle de fotoğraflarda Bokeh efekti ve gerçek zamanlı mekan ve nesne tanıma özelliği ile daha net ve keskin hatlı portreler sunuyor. Yazılım ilavelerine geldiğimizde ise burada bir çok seçenek sunuluyor. Telefon, tek renkli, HDR, panaroma, 3D paranoma, gece çekimi, ışık resmi, hızlandırılmış çekim, ağır çekim ve belge tarama gibi bir çok moda sahip. Mate 10 Pro 2160 piksel 30 fps ve 1080 piksel 30/60 fps video kayıtları yapabiliyor. f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik ön kamerası da görevini gayet iyi yapıyor. Portre modunda güzellik ayarları yapabilir ya da sanatsal flu efektiyle arka planı bulaştırabiliyorsunuz.

Mate 10 Pro bugünlerde akıllı telefonlarda nadir görülen 4000 mAh’lik güçlü bir batarya taşıyor. Buna ilaveten pil ömrü çoğu zaman donanımdan çok, yazılımın kalitesine bağlıdır. Büyük batarya ve Huawei’nin sağlam yazılımıyla, normal bir kullanımda telefonu iki gün kullanabiliyorsunuz. Yoğun kullanımda dahi telefonun 1 günü rahat rahat çıkardığını belirtelim. Üstelik ekranının parlaklığını kısmadan bunu yapmanız da mümkün. Hızlı şarj desteği de sunan Mate 10 Pro, yaklaşık 30 dakikada yüzde 58 seviyelerine kadar şarj olabiliyor.

İncelemesini yaptığımız süre içerisinde telefonun 4.149 TL’lik bir fiyat etiketinin bulunduğunu belirtelim. Etkileyici tasarımı, güzel ekranı, hızlı performansı ve başarılı kamera yetenekleriyle Huawei Mate 10 Pro günümüzün en dikkat çekici üst seviye telefonlarından biri olarak öne çıkıyor. Eğer üst model bir telefon arıyorsanız ve Galayx Note 8 veya iPhone X için de aşırı bir harcama yapmak istemiyorsanız, Mate 10 Pro alternatif olarak en iyi seçenek gibi duruyor.

Ali Atilla Mede