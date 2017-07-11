Huawei Mate 9 incelemesi

Huawei Mate 9 güçlü işlemcisi, etkileyici kamera özellikleri ve uzun ömürlü pili sayesinde amiral gemisi telefon almayı düşünen kullanıcıların alışveriş listesinde yer almayı fazlasıyla hak ediyor.



Büyük ekran, çift kamera ve uzun pil ömrü:

Huawei Mate 9

Tasarımdan söze girmek gerekirse, telefonun alüminyüm gövdesi oldukça sağlam hissettiriyor. Kenar kısımlarındaki hafif bir eğimin yanında ince dokunuşlarla da cihaza premium bir görüntü sağlanmış. Az miktarda bombeli olarak tasarlanan arka kısım telefonun elde tutuşunu daha kolay hale getirmiş. Elbette tahmin edildiği gibi, 7.9 mm kalınlığında 190 gram ağırlığında olan Huawei Mate 9, 5.9 inç’lik geniş bir ekrana sahip. Dolayısıyla cihazı rahatça kullanmanız için büyükçe ellerinizin olması gerektiğini önemle vurgulayalım.

Telefonun arka kısmında Leica marka çift objektifli bir kamera ve bunun hemen altında oldukça hızlı ve doğru çalışan bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Alt kısımda USB-C şarj bağlantısı, hoparlör ve ahize konumlanırken, sağında güç ve ses tuşları, solunda SIM kart ve microSD girişi, üst kısımda ise 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Huawei Mate 9, Full HD bir panele (1080×1920 çözünürlük) sahip. Bu 5.9 inç’lik IPS LCD ekran 375 piksel yoğunluğu (ppi) sunuyor. Ekran size parlak, canlı ve zengin renkler sağlıyor.

Huawei Mate 9’da dört adet 2.4 Ghz hızında çalışan Cortex-A73 ve dört adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A-53 çekirdeklerini taşıyan HiSilicon Kirin 960 yonga seti bulunuyor. Bu işlemciye 4 GB’lık bir RAM eşlik ediyor. Telefonun depolama için sunduğu alan ise 64 GB. Bu size ilk etapta her şeyi rahat rahat saklayabileceğiniz oldukça geniş bir hafıza demek. İsterseniz de 256 GB’a kadar microSD kart ile artırabilmeniz mümkün. Android 7.0 ve Emotion 5.0 arayüzüyle gelen telefon, kullandığımız süre boyunca performans tarafında herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Uygulamalar arası geçiş, açış hızları da oldukça akıcı. Cihaz grafik birimi tarafında da Mali G71 MP8 kullanıyor ki, bu özellikle oyun performans deneyiminize ciddi katkı sağlıyor.

Başarılı kamera yetenekleri

Huawei Mate 9’u farklı kılan özelliği ise Leica imzası taşıyan çift arka kamerası. Açıkçası telefonun kamera yeteneklerini çok beğendiğimizi belirtelim. Cihaz 20 MP tek renkli- siyah beyaz- (Monochrome) ve 12 MP renkli (RGB) olmak üzere iki farklı sensör taşıyor. Birlikte çalıştığında daha detaylı bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Kameranın arayüzünü kullanım için de parmağınızı soldan sağa sürüklediğinizde modlara, sağdan sola ayarlara aşağıdan yukarı sürüklediğinizde de manuel çekim özelliklerine erişebiliyorsunuz. Modlar arasında Işık Resmi, HDR ve Güzellik gibi bir çok mod bulunuyor. Bir önemli

detay da çift lensli kameranın sunduğu bir özellik var: Geniş açıklık. Bu modda fotoğraf çektikten sonra odaklamak istediğiniz alanı dokunarak değiştirebiliyorsunuz. Cihaz genel olarak düşük ışıkta dahi hem gündüz hem gece çekimlerinde tatmin edici bir performans elde ettik. Telefonda selfie severler için 8 megapiksellik bir ön kamera var. Çekilen fotoğraflar Instagram ve Facebook paylaşımlarınız için fazlasıyla yeterli ve lensi de kolunuzu da fazla uzatmadan yüzünüzü almanıza izin verecek kadar geniş bir açıya sahip. Ön kamera Full HD, arka kamera da 4K video kaydına imkan sunduğunu da belirtelim.

Huawei Mate 9, 4000 mAh’lik bir pile sahip. Bu büyük pil cihazın sahip olduğu güçlü işlemcisine, 5.9 inç’lik ekranına ve daha fazlası için iyi bir performans sunuyor. Mate 9 dolu dolu bir kullanımda bir iş gününü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Elbette bu süreyi de küçük dokunuşlarla uzatmanız mümkün. Bir diğer artısı Huawei’nin Mate 9’da hızlı şarj özelliği kullanması. Firmanın açıklamasındaki gibi 20 dakikalık bir şarj ile neredeyse günü kurtarabiliyorsunuz. Mate 9 taşıdığı özelliklerle fiyat- performans dengesini tutturduğunu düşündüğümüz bir model. Farklı renk seçenekleriyle gelen cihazın fiyatı 2.900 TL seviyesinde.

Huawei Mate 9 güçlü işlemcisi, etkileyici kamera özellikleri ve uzun ömürlü pili sayesinde amiral gemisi telefonlar kategorisinde iyi bir yere konumlanıyor. Eğer büyük bir ekranın yanında kullanışlı kamera özellikleri ve uzun şarj süresi sunan bir telefon arıyorsanız, Huawei Mate 9 bu görevi rahatça yerine getirebilecek bir cihaz.

Ali Atilla Mede