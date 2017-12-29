Kingston DataTraveler Elite G2 (128 GB) incelemesi

Kingston DataTraveler Elite G2, geniş depolama alanıyla çalışma dosyalarınızı istediğiniz yere taşımanıza imkan sunan bir USB flaş bellek. Peki ne kadar iyi performans gösteriyor? Elite G2’ye yakından bakıyoruz.

Antrasit rengindeki Kingston DataTraveler Elite G2 128GB, çinko alaşımdan üretilmiş. USB flash sürücü darbelere ve suya karşı da dayanıklı. USB’yi elinizde tuttuğunuzda sağlamlık hissini gerçekten fark ediyorsunuz. 59,37mm x 18,98mm x 10,8mm boyutlarındaki ürünün üst kısmındaki halkası sayesinde anahtarlığınıza bağlayabiliyorsunuz. Boyutları itibariyle de cepte rahatça taşınabiliyor. Ancak yine de kaybetmemek için biraz özen göstermenzi şart. İncelemesini yaptığımız süre içinde USB’yi bir kez kaybettiğimizi itiraf edelim. USB konnektörün baş kısmını korumak içinse çıkarılabilir şeffaf bir kapağı var. USB’den çıkarttıktan sonra da sürücü üzerinde bir yere konumlandıramıyorsunuz. Sürücüde veri aktarımı yapıldığında bunu gösteren küçük bir LED bildirim ışığı da unutulmamış.

DataTraveler Elite G2’nin 3 farklı sürümü mevcut: 32 GB, 64 GB ve 128 GB. Kingston Data Traveler serisinin en yeni USB flaş sürücüsü Elite G2, hızlı okuma / yazma için USB 3.1 Gen 1 desteği sunuyor. Tabi bundan tam performans alabilmeniz için PC’nizin bunu desteklemesi gerekiyor. Eğer PC’nizde henüz USB 3.1 desteği yoksa da USB 2.0 ile geriye dönük uyumluluk sunduğunu belirtelim. Fabrikadan FAT 32 olarak biçimlendirilmiş olarak çıkan 128 GB’lık sürücünün etkin kapasitesi ise 115 GB.

Elimizdeki model 180 MB/s okuma ve 70 MB/s yazma hızı ile 128GB Kingston DataTraveler Elite G2. Üreticinin açıklamasına göre USB sürücüsü 180 MB/s okuma ve 70 MB/s yazma hızı sunuyor. Ancak bizim yaptığımız testte, bu seviyelerden daha fazlasına ulaştık. 128 GB Kingston DataTraveler Elite G2’de 240 MB/s okuma ve 90 MB/s yazma hızlarını gördük. Elite G2, bir flash sürücü için kesinlikle hızlı.

USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) nedir?

Flash sürücü performansında yeni nesil USB 3.1 Gen 1, Evrensel Seri Yolun (Universal Serial Bus – USB) en son büyük değişikliğidir. Önceki USB teknolojileriyle aynı kolay kullanım ve tak-çalıştır özelliklerini sunarken performansı 10 kat daha yüksektir ve daha başarılı bir güç yönetim sistemine sahiptir.

32 GB’lık versiyonun fiyatı 119 TL iken 64 GB sürüm için 179 TL ödemeniz gerekiyor. Son olarak, test ettiğimiz 128 GB sürümünün fiyatı ise 340 TL. Kingston bu sürücüleri için beş yıllık bir garanti sunduğunu da ekleyelim.

Sonuca gelirsek DataTraveler Elite G2 128 GB USB bellek, kompakt, sağlam ve her şeyden önce hızlı bir sürücü olarak öne çıkıyor. Eğer geniş bir depolama alanına sahip USB bir flash sürücü arıyor ve sık sık büyük dosya aktarımları yapan biriyseniz Elite G2 fazlasıyla işinize yarayacaktır.