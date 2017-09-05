Taşınabilirliği, sanal Halo klavyesi ve kullanışlı çizim yüzeyiyle Lenovo’nun Yoga Book’u yeni nesil ultra taşınabilir bilgisayarların yolunu açıyor. Lenovo Yoga Book incelemesi…



Geleceğin bilgisayarlarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor

Tasarımdan başlamak gerekirse, Yoga Book bu noktada oldukça memnun ediyor. Pürüzsüz metal malzemesi, inceliği, hafifliği ve farklı modlarda kullanmayı sağlayan menteşeleriyle hem rahat bir taşınabilirlik hem de etkileyici bir görünüm sunuyor. Adından da anlaşılacağı üzere Yoga Book, aynı bir kitap gibi rahatça açılıp kapanabiliyor. Açıldığında 4.55 cm inceliğinde olan cihazın ağırlığı ise yalnızca 690 gram. 360 derece açılan bir menteşeye sahip olan Yoga Book, 4 farklı modda kullanılabiliyor. Cihaz, 10.1 inç IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran 225 ppi piksel yoğunluğu ile 1900×1200 çözünürlük sunuyor. Görüntüler canlı ve parlak.

Yoga Book, Android 6.0 işletim sistemini kullanıyor. Yeri gelmişken cihazın bir de Windows seçeneği olduğunu söyleyelim. Intel Atom Core x5-Z8550 işlemciden güç alan cihaza 4 GB’lık bir RAM eşlik ediyor. Yoga Book, 64 GB’lık bir depolama alanı sunuyor. Bu alanı microSD kart ile 128 GB’a kadar artırmak mümkün. 8500 mAh’lik bir pili bünyesinde barındıran cihaz SIM kart desteği de sağlıyor.

Ağ bağlantısı tarafında da 802.11ac standardında Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 özelliği mevcut. Sahip olduğu inceliğinden dolayı cihazda doğal olarak az sayıda bağlantı noktası yer alıyor. Yoga Book, bir mikro USB bağlantı noktası, harici bir ekrana bağlamak için bir micro HDMI çıkışı ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi bu forma uygun bağlantıları içeriyor. Cihazda ayrıca otofokus özelliğine sahip 8 MP’lik bir arka kamera ve 2 MP’lik bir ön kamera alıyor.

Klavyeye alışmak zaman alıyor

Cihazın yazım ve çizim işleri odaklı bir ürün olduğu düşünülürse performans olarak beklentileri fazlasıyla karşılayabildiğini söyleyelim. Yoga Book’un pil gücü de oldukça iyi.Ancak cihazın tüm bu özelliklerinin önüne geçen özel bir donanımı dikkat çekiyor. Yoga Book’ta fiziksel bir klavye bulunmuyor. Cihaz, Halo Keyboard adında tuşsuz bir sanal klavyeyle geliyor. Ve bu alan istenildiğinde notlarınızı alabileceğiniz ve çizimler yapabileceğiniz bir deftere dönüşüyor. İtiraf etmeliyiz ki, klavyeyle yazı yazmak biraz güç. Hatta ilk başlarda yazı yazmayı yeni öğreniyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla klavyeye tam hakim olmak ve alışmak biraz zaman alıyor.

Cihazda not almak ise gerçekten büyük keyif veriyor. Notlarınızı olduğu gibi NoteSaver uygulamasına aktarabiliyorsunuz. Ürün beraberinde bir defter ve tükenmez kalem olarakta kullanılabilen bir Real Pen ile geliyor. Bu defterin herhangi özel bir yeteneği yok. Sayfalarınız bittiğinde standart bir defter ile bu ihtiyacınızı karşılayabilir, notlarınızı almaya devam edebiliyorsunuz. Basınca duyarlı kalemi, geleneksel kalemin sunduğu hassasiyeti aynen yaşatıyor.

Cihazdaki ArtRage uygulaması ile profesyonel çizimler yapabiliyorsunuz. Kalemin mürekkepli ucunu çıkartarak, çizim alanına arada herhangi bir kağıt olmadan da notlar ve çizimler yapmak mümkün.Kalem için de 3 adet yedek kalem ucu cihazla gelen kutu içeriğinden çıkıyor. Klavyenin touch pad’i ise açıkçası kullanımda epey zorluyor. Dokunmatik ekranı sayesinde bu bölgeyi kullanmayı çok fazla tercih etmedik.

Tablet ve dizüstü bilgisayar arasında kalan Yoga Book, gelecekteki cihazlara dair ipuçları taşıyor. Sanal Halo klavyesi ve yaratıcı yazım yüzeyiyle Lenovo’nun Yoga Book’un yeni nesil ultra taşınabilir bilgisayarların yolunu açıyor. Sanal klavyesine alışma sürecini bir kenara bırakırsak, Yoga Book çalışma Pad’iyle tasarımcıların, not alma yetenekleri ile gazetecilerin, iş yöneticilerinin, eğitmenlerin ve öğrencilerin ilgisini çekebilir. Yoga Book, çizim yapmak ve not almak için gerçekten kullanışlı bir cihaz. Resim veya çizimlerinizi ve kalemle aldığınız notlarınızı dijital ortama aktarmanın bir yolunu arıyorsanız, Lenovo’nun şık ve 2’si 1 arada Yoga Book’una göz atmanızda mutlaka fayda var. Ancak Yoga Book’u satın almadan önce mutlaka klavyeyi denemeniz gerektiğini de özellikle ekleyelim. Cihazın fiyatı ise 3500 TL seviyesinde.