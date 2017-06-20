LG G6 akıllı telefon incelemesi

LG’nin yeni üst model akıllı telefonu G6, bazı küçük zayıf yönleri olsa da bir amiral gemisi telefonda olması gereken tüm yeteneklere sahip. LG G6 incelemesi.



LG’nin G serisi yıllar içinde gittikçe daha iyi hale gelmeye başladı. Önceki model G5, fiyatı düştükten sonra değeri ortaya çıkan dikkat çekici bir telefondu. Şirket şimdi de G6 ile piyasadaki en iyi performansı sunmayı amaçlıyor.

LG G6 büyük bir ekrana sahip olmasına karşın elde rahatça kullanıldığını başından söyleyelim. Şirket G6’da formdan çok işlevselliğe odaklanmış. Telefon 5.7 inç’lik büyük bir ekran ile geliyor, üst ve alt çerçeve oranla daha küçük olarak ön yüzün yüzde 80’ini kaplıyor. Ayrıca kullanışlı bir çerçeve olmasını da istemiş. Bu şekilde parmaklarınız cihazı tuttuğunuzda ekrana müdahale etmiyor. Ekran normalden biraz daha uzun. Bilindik 16:9 yerine 18:9 en boy oranına sahip ve bu da bazı güzel özellikleri beraberinde getirmiş. Kalınlığa gelince ise sosyal medya, kullanıcıların süper ince ve tutulması zor telefonların keşke daha büyük pillere sahip olmalarına ilişkin şikayetleriyle dolu. 3000 mAh’lik batarya ünitesi pazarın en büyüğü olmasa da bu geniş ekranlı telefonu küçük elleriniz olsa bile rahatlıkla tutabiliyorsunuz.

Arka kısımdaki parmak izi okuyucusunun selefi G5 gibi güç düğmesi olarak kullanılması biraz rahatsız edici, en azından bizim için. Bazı kullanıcılar bu işlevden memnun olabilir. Ancak kişisel deneyimim de telefonu tutma şekliniz nasıl olursa olsun düğmeye basmanız ve cihazı hızlıca açmanızda az da olsa sorun yaşatıyor. Cihazda ayrı bir güç tuşuna yer verilse çok daha iyi olabilirdi. Ancak bunun yanında LG’nin sunduğu tıklama kodu özelliği bu işlemi biraz daha basitleştiriyor.Kilidi kolayca açabiliyorsunuz. Ve ayrıca çokta iyi çalışıyor.

Parmak izi okuyucunun da son derece hızlı ve kusursuz çalıştığını belirtelim. Yönü ne olursa olsun, telefona dokunduğunuzda anında kilit açılıyor. Ancak nemli parmaklarla biraz sorun yaşayabilirsiniz. Diğer ayrıntılara gelince, ekran koruması için Gorilla Glass 3 tercih edilirken, telefonun arka paneli Gorilla Glass 5 ile koruma sağlanmış. Bununla da

şirket telefonun ekranından daha çok darbe ve çizilmelere karşı daha dayanıklı olmasını hedeflemiş. Bir diğer değişiklik ise G5’te gördüğümüz kamera çıkıntısını yeni modelde yok etmeye başarmış.

Telefonun alt kısmında USB-C portu ve ses performansıyla tatmin edici olan bir tek hoparlör yer alıyor. Kulaklık girişi de cihazın üst kısmında bulunuyor. Sağ kenarda microSD kart ile SIM kart çekmecesi konumlanırken, sol kenarda da ses tuşları yer alıyor. LG G6, IP68 serifikasına sahip. Bu da onun toza ve 30 saat boyunca 1.5 m’de suya karşı basınca dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

IPS LCD ekran paneli kullanan telefonun ekranı da oldukça parlak ve muazzam bir görüntü sunuyor. Ekran QHD+ (2880×1440 piksel) çözünürlük sunuyor. 564 piksel yoğunluğuna sahip bu ekran, Dolby Vision ve HDR10 teknolojilerini destekliyor.

LG’nin üzerinde yoğunlaştığı alanlardan biri, 18:9 ekranından en iyi şekilde yararlanmak, özellikle ekranın kolayca eşit iki kareye bölünebiliyor olması. Temelde Google Haritalar gibi uygulamayı hızlıca daha iyi çalışmasını, daha fazla alan göstermesine olanak tanırken uygulamaların ekran boyutlarını siz de ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar > Ekran > Uygulama Ölçeği seçeneğine girerseniz burada indirilen uygulamaların ekran boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. 16:9, 16.7:9 ve 18:9 şeklinde ölçekleme yapabilmeniz

mümkün. Ayrıca uygulama boyutlandırdığınızda üst ve alt kısımında küçük parça kayıpları yaşadığınız da söyleyelim. Bunu da sadece indirdikleriniz yapabiliyorsunuz. Cihazdaki YouTube gibi hazır gelen uygulamalarda ölçekleme imkanı yok.

LG G6, Snapdragon 835 yerine 4 çekirdekli Snapdragon 821 işlemciden güç alıyor. Telefon bu noktada biraz hayal kırıklığı yaşatıyor. Zira önceki model olan G5’te Snapdragon 820 barındırıyordu. Bu da performans tarafından iki model arasında çok ta fark olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu, daha iyi optimize edilmiş LG G6’nın akıcı bir şekilde çalıştığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Android 7.0 işletim sistemiyle gelen telefon, sade ve kullanışlı bir arayüz olan LG UX 6.0 arayüzünü kullanıyor. Telefon size ağır görevlerde dahi herhangi donma ve kasmalar yaşatmıyor. 4 GB RAM’e sahip cihaz grafik işlemcisi olarak Adreno 530 kullanıyor. 32 GB depolama alanıyla gelen LG G6’nın bu alanını microSD kart ile arttırılabiliyor.

LG G6’da her biri 13 megapiksel çözünürlük sunan çift arka kamerayla geliyor. Kameralardan biri f1.8 diyafram açıklığına ve 71 derecelik bir görüş açısına sahipken diğeri de f2.4 diyafram açıklığına ve 125 derecelik geniş bir görüş açısını sunuyor.

Her biri 13 megapiksel çözünürlük sunan çift arka kamerayla gelen cihazın arka kameralarından biri f1.8 diyafram açıklığına ve 71 derece görüş açısına sahip. Diğeri ise f2.4 diyafram açıklığı ve 125 derece geniş açıyla geliyor. Bu değerler önceki model G5 ile hemen hemen aynı. LG G6’nın kamerası genel olarak çok iyi ancak mükemmel değil. Düşük ışık performansı da son derece tatmin edici. Kamera iyi bir aydınlatmada hızlı, renkli ve keskin kareler edebiliyor. Cihazın deneyimleyen biri olarak, manzara ve kadraja daha fazla objeyi dahil eden geniş açılı fotoğraflar çekmekten hoşlanan biriyseniz LG G6 bu konuda sizi memnun edebiliyor.Cihazın bu konuda iyi bir iş çıkardığını belirtelim.

Telefonda, HDR, 360 panorama, ağır çekim, hızlandırılmış çekim ve yemek çekimi gibi modların yanında dikkat çekici bir mod bulunuyor. Kare çekimi adındaki bu modunda kendi alt çekim modları da mevcut. Instagram severler için kullanışlı bir özellik olduğunu belirtelim. Telefonun arka kamerası 16:9 formatta UHD, 18:9 formatta Full HD video kaydı yapabiliyor. Full HD videoları 60 fps’de kaydedebilmek için 16:9 formata geçmeniz gerekiyor.

Ön kamera bazı güzel özelliklere sahip. Ancak kalite açısından sizi biraz hayal kırıklığı yaşatıyor. Bu kamera yalnızca 5 megapiksel. G5’teki 8 megapiksel olan değer G6’da 5 megapiksele düşürülmüş, diyaframı da f2.0’dan f2.2’ye yükseltilmiş. Yapılan çekimler grenli ve aşırı ışıklı çıkıyor. G6’da yüksek ses kaydı yapmanıza imkan sunan HD Ses Kaydedicisi ve FM radyonun olduğunu da unutmadan belirtelim.

LG G6’nın 3300 mAH’lık pili makul boyutta. 1 tam günü çıkaran telefon hafif kullanımlarda bu süreyi iki katına çıkarıyor. Ayrıca telefon Qualcomm’un Quick Charge 3 şarj teknolojisini destekliyor ve pilin yarısını 30 dakika içinde dolduruyor. Beyaz, siyah ve platin rengi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle gelen LG G6’nın fiyatı 3000 TL seviyesinde…