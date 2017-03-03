LG V20 akıllı telefon incelemesi

Geçtiğimiz senenin sonunda Türkiye’de pazara sunulan LG V20, 5.7 inçlik ekranı, Android Nougat işletim sistemi, çift ekranı ve kamerası ile dikkati çekiyor.

Çift kamera çift ekran: LG V20

LG bir önceki V10’dan bu yana denediği ekstra ekranı bu sefer daha parlak ve işlevsel hale getirmiş. Ekranın hemen üstünde bulunan bu küçük ikinci ekrana birçok uygulamanın kısa yolunu ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda uyarıları ve posta ya da mesaj bildirimlerini de burada görmeniz mümkün. Kıvrımlı ekrana sahip telefonlarda gelen yan ekranların işlevine alıştıysanız, bu küçük alan size kullanışlı gelebilir. Sık kullandığınız uygulamaları buraya koyduğunuzda hızlı ulaşım açısında başarılı. Pratik kullanımda daha fazlasını görmek için uzun bir kullanım deneyimi şart.

Bir gazeteci için bulunabilecek en ideal 2 özelliğe sahip.

Birincisi değiştirilebilir batarya ki bu sayede şarj etmeden yedek bataryanız ile yola devam etme şansınız var. Bir diğeri ise 3 mikrofonlu alıcısı ve özel dönüştürme algoritması sayesinde mükemmel derecedeki ses kayıt özelliği. Eğer kapalı alanda röportaj yapıyorsanız dip sesi de silen özel algoritma sayesinde mükemmele yakın kayıt yapabiliyorsunuz. Bunu elbette bir konser kaydı veya doğadaki kuş cıvıltıları için de kullanabilirsiniz.

Çift kamera özellikleri

LG öyle görünüyor ki çift kamera işini sevmeye başladı. G5’de gördüğümüzün bir benzeri sistemi V20’de de bulabilirsiniz. 16 megapiksel standart kameraya ek olarak 8 megapiksellik geniş açı kamerası sayesinde 135 derece açıda fotoğraf çekebiliyor.

Ön tarafta ise 5 megapiksellik sefie kamerası bulunuyor. Kamera geçişlerini kolayca çekim ekranından yapabiliyorsunuz. Geniş açı lensin çekimlerinde biraz balıkgözü efekti oluşuyor ancak daha geniş kadraja ihtiyaç duyduğunuz anlar için müthiş bir yardımcı. Steady Record 2.0 özelliği ve tracking odaklama ile hem daha titreşimsiz videolar çekebiliyor hem de hareketli nesnelerden odağı kaçırmıyorsunuz. Kamera modları yeni başlayanlar için ideal özellikler sunuyor. Yavaş çekim, snap çekimler, ortam çekimlerini otomatik olarak ayarlamanız mümkün. Ancak daha fazlasını istiyorsanız tamamen manuel modda tüm ayarları kendiniz yaparak daha profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz.

V20’nin içerisinde 3200 mAh’lik değiştirilebilir batarya var. Bu batarya sayesinde 12 saatlik video izleme yapabiliyorsunuz. Daha da önemlisi Qualcomm’un Quick Charge Technology 3.0 özelliği sayesinde 30 dakika içerisinde yüzde 37, 1 saat içerisinde ise yüzde 75 şarj sağlayabilirsiniz. Tam şarj için ise 1 saat 35 dakika gerekiyor. İçerisinde 64 GB hafıza ile gelen V20 aynı zamanda micro SD kartları destekliyor. Bu sayede depolama birimini 2 TB’a kadar çıkarabiliyorsunuz. Snapdragon 820 işlemcisi amiral gemisi rakiplere nazaran biraz düşük kalsa da performans konusunda V20’yi geride bırakmıyor. Murat Yıldız