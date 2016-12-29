Logitech Keys-To-Go Bluetooth Klavye incelemesi

Logitech Keys-To-Go Bluetooth Klavye, taşırken hafif yazarken de rahat bir deneyim sunuyor.

Klavyeniz daima yanınızda:

Logitech Keys-To-Go

Teknoloji ekipmanlarınız Apple ürünleri tarafında ağırlık kazanıyorsa, Logitech Keys-To-Go klavye sizin için ofiste ya da dışarıda ani bir iş süreci geliştiğinde alternatif bir yardımcı olabilir. Muazzam derecede hafif olan ve tasarım olarak da oldukça şık duran klavye, inceliğiyle de dikkat çekiyor. Sadece 6 mm’lik bir kalınlığı olan klavyenin ağırlığı ise 180 gram. Klavyenin tuş takımlarının bulunduğu özel yüzey kaplaması hem tutuş kolaylığı sağlıyor hem de herhangi bir yiyecek veya içecek atığının yüzeyde tutunmasını engelliyor.



Uzun pil ömrü

Tüm iPhone ve iPad modelleriyle uyumlu olarak çalışabilen klavyenin bağlantısı ise ‘oldukça kolay’ olarak tanımlanabilir. Bluetooth yardımıyla iPad’inize bağlayabileceğiniz cihaz, üzerindeki kısa yol alternatifleri ile ‘hız’ gerektiren çalışmalarınızda size yardımcı olabilir. Klavyenin harf dizilimlerinin Türkçe QWERTY olduğunu da belirtelim.

Tuşlarının kolay basımı, iyi ayarlanmış tuş bloklarının bir sonucu olarak karşımıza çıkarken, pek çok işlemin çabuk bir şekilde yapılması, verimli bir yazı sürecini de beraberinde getiriyor ki, bu da şirketler ve iş insanları için iyi bir alternatif oluşturabilir. Günlük iki saatlik kullanım ile 3 aylık bir bir pil ömrü vaat eden klavyeyi yan tarafında bulunan micro USB girişinden şarj etmeniz mümkün.