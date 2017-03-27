MacBook’a en ciddi rakip:  Zenbook 3 UX390UA – İnceleme

Zarif, güçlü, ultra taşınabilir ve Windows işletim sistemi kullanan bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız, Asus Zenbook 3 kesinlikle listenin en başında olmayı hak ediyor.

Yalnızca 11.9 mm inceliğinde olan Asus Zenbook 3, dünyanın en ince dizüstü bilgisayarları arasında yer alıyor. Tümüyle metal bir kaplamadan oluşan Zenbook 3’te aynı zamanda etrafında altın renkte kenarlara sahip. Ve bu ince çizgiler cihaza oldukça klas bir görünüm kazandırmış. İncelememizdeki Kuvars Grisi renginin haricinde bir de Roze Altın ve Kraliyet Mavisi adında seçeneklerde mevcut.

Asus Zenbook 3 metal bir gövdeye sahip olmasına rağmen ısı genelde çok sorun olmuyor. Cihaz tabanında ısıyı dağıtmak için havalandırma delikleri yerleştirilmiş. Yoğun kullanımda ve şarj sırasında dahi hafif bir ısınma oluyor ve bu sürede de sessiz kalmayı başarıyor. Taban aynı zamanda oldukça sade, ön kısımda iki adet hoparlör ve masada sabit kalmasını sağlayacak dört kauçuk ayağı bulunuyor.

Harmon Kardon tarafından ayarlanan dizüstü bilgisayarın hoparlörü oldukça etkileyici ve yükses ses sunuyor. Bu dört farklı hoparlör klavyenin üstünde 2, tabanda 2 olmak üzere sesi etkili ve yüksek kullanıyor. Netlik ve keskinlik açısından son derece iyi bir performans sunuyor.

Cihazın klavyesi tam boyutlu ve arka aydınlatmaya sahip. Klavye altındaki touchpad ise aynı anda 4 parmağı destekliyor ve Windows 10’un Multi-touch ve Multi-Gesture özellikleriyle de uyumlu. Touchpad’in aynı zamanda sağ üst köşesinde optik bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Ayarlamanız biraz vakit alsa da bazı uygulamalar ve programlar için hızlı kilitleme, kilit açma ve kimlik doğrulama yapılmasına imkan sunuyor. Klavyenin arkadan aydınlatmalı ve parlaklık seviyesinin de ayarlanabildiğini söyleyelim.

ASUS ZenBook 3, 12.5 inç Full HD ekranı, 300nit yüksek parlaklık derecesi ve Corning Gorilla Glass 4 koruması sunuyor. Zenbook 3’ün ekranı gerçekten keskin ve

renkleriyle her görseli etkileyici hale getiriyor. Web sitelerini görüntülemek ve videolar izlemek son derece keyifli bir deneyim oldu. Ancak ekranın dokunmatik olmaması, biraz hayal kırıklığı yaşattığı söylenebilir. ASUS ZenBook 3 UX390UA, 910 gram ağırlığıyla son derece hafif ve nereye giderseniz gidin rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir cihaz. ZenBook 3 UX390UA, 7. nesil Intel Core i7 “Kaby Lake” işlemci, 8GB yüksek hızlı RAM, 512G SSD ve dörtlü Harman/Kardon hoparlör gibi güçlü donanımlara sahip.

Zarif tasarımının yanı sıra güçlü özellikleri sayesinde, Asus Zenbook 3 kullanmak oldukça keyif veriyor. Cihaz güç düğmesine bastıktan 8 saniyeden daha kısa bir sürede açılabiliyor. Performans konusunda, uygulamaları açma, birden fazla görev yapma ve bir tarayıcıda birden çok uygulama ve sekme çalıştırmanın performansı üzerinde herhangi bir kötü etki oluşturmuyor. Zenbook 3 sıradan kullanım senaryoları altında tam bir verimlilik sunuyor. Asus Zenbook 3’te önceden yüklenmiş bir çok uygulama ve yazılım bulunuyor. Bazıları yararlı olabilirken bazıları da gereksiz ve RAM israfi olabilir. Asus kullanıcılara bu uygulama ve yazılımları isteğe bağlı kurma seçeneği sunsaydı kuşkusuz çok daha iyi olurdu.

Cihazın inceliğinden dolayı bağlantı seçenekleri sağ tarafta şarj etmek için bir USB Type C ve solda da 3.5 mm’lik jak ile sınırlı. Ancak cihaz USB Type C bağlantı noktasına takılan bir mini dock ile geliyor. Bu, cihazı şarja devam etmenizi sağlayan bir USB Type C portuna sahip olmaktan öte geleneksel bir USB 3.0 Type A portu ve HDMI portuna da erişim sağlıyor. Ne yazık ki bu bağdaştırıcı da başka bağlanabilirlik seçeneği yok. Cihaz ayrıca Wi-Fi 802 11AC ve Bluetooth 4.1 bağlantı desteği sunuyor. Asus Zenbook 3 ayrıca bir zarfa benzeyen ve dizüstü bilgisayarı etrafını sıkıca saran bir taşıma çantası ile birlikte geliyor.

Asus ZenBook 3’ün tam şarjla 9 saatlik bir pil ömrü sunduğu iddia ediliyordu ancak bunun çoğu durumda 6-7 saat arasında olduğunu deneyimledik. 40Wh lityum polimer bataryası bulunan cihaz bu pilini 50 dakikada yüzde 60’a kadar doldurabilecek özel bir hızlı şarj teknolojisi kullanıyor. Tam dolum ise 2 saatte gerçekleşiyor.

Sonuç olarak, Asus ZenBook 3 UX390UA dikkat çeken ince tasarımı, rahat taşınabilirliği ve gücü sayesinde etkileyici bir dizüstü bilgisayarı. Artı olarak cihaz oldukça iyi bir pil ömrüne sahip. Hızlı şekilde de şarj edilebilmesi, özellikle genelde dışarıda olan biri için onu daha mükemmel bir cihaz haline getiriyor. Bağlantı seçenekleri biraz zayıf olduğundan USB Type A ve HDMI gibi temel bağlantı noktalarına erişebilmek için bir dock’a ihtiyacınız olsa da bunu nereye giderseniz gidin yanınızda rahat taşıyabileceğiniz ince ve kompakt bir bilgisayara sahip olmanın küçük bir bedeli gibi düşünün. Diğer yandan Asus Zenbook 3’ün 5499 TL fiyat etiketi olması rağmen, bazı ciddi eksikleri de yok değil. Bu fiyat etiketine rağmen cihazın dokunmatik bir ekranı olmaması biraz moral bozucu.

Asus Zenbook 3’ün Apple’ın Macbook’una çok benzediğini ve Apple’ın bu alandaki hakimiyetini inkar etmeye gerek yok. Bu seviyede bir paranın ödeneceği düşünüldüğünde, bir çok kişi Apple MacBook’u tercih edebilir ancak Windows işletim sistemini kullanmayı seçerseniz Zenbook 3’ün her yönüyle MacBook’a karşılık verebilecek düzeyde bir cihaz olduğu unutulmamalı.

Ali Atilla Mede