Microsoft All-in-One Media klavye incelemesi

Microsoft tarafından geliştirilmiş olan All-in-One Media klavyesi; akıllı TV’ler, oyun konsolları ve elbette bilgisayarlar için başarılı bir çözüm sunuyor.

Televizyonunuz klavyesiz kalmasın:

Microsoft All-in-One Media

Akıllı TV’lerin yaygınlaşması ile birlikte artık ana ekranlar bilgisayardan TV’lere kaymaya başladı. Eğer hızlıca haberlere bakmak, internette arama yapmak ya da bir film izlemek istiyorsanız, TV’deki uygulamaları kullanıyoruz. TV’lerin birçoğu bu işi hızlandırmak için daha kullanışlı kumandalar ile geliyor. Bir zamanlar oyun konsollarından alışık olduğumuz harekete duyarlı kumandalar işi kolaylaştırsa bile halen klavyelerin yerini tutamıyor. Hal böyle olunca TV’ye bir klavye bağlamak zorunluluk haline geldi. Microsoft tarafından geliştirilmiş olan All-in-One Media klavyesi tam da bu işi görüyor. Klavye, akıllı TV’ler, oyun konsolları ve elbette bilgisayarlar için başarılı bir çözüm sunuyor.

USB üzerinden kendi özel alıcısı ile cihazlara bağlanan klavye, tamamen Türkçe bir düzene ve touchpad alanına sahip. Eğer TV’nizde USB klavye desteği varsa sorunsuz olarak kullanabiliyorsunuz. Bluetooth klavyelerin birçoğu ile sıkıntı yaşamış olanlar için bu daha hızlı ve zahmetsiz bir çözüm. Klavye üzerinde bulunan touchpad sayesinde fare olmadan ekran imlecini kolayca kumanda edebiliyor, tıklama işlemlerini yapabiliyorsunuz. Üzerinde bulunan özel tuşlar sayesinde medya işlemlerini daha hızlı yönetmeniz mümkün. Örneğin ses açıp kısma, tamamen kapama, ekran parlaklığı, gece modu, medyayı ileri geri alma gibi özel kısayol tuşlarına sahip. Bu özelliklerin birçoğu Windows 10 destekli cihazlarda sorunsuz olarak çalışıyor. Akıllı TV’lerin ve oyun konsollarının kendi arabirimlerine göre de farklılık gösteriyor.



Çok daha sessiz çalışıyor

İki adet kalem pil ile çalışan klavye, oldukça hafif. Klavye düzeni, son zamanlarda alışık olduğumuz gibi dış çıkıntılı olarak tasarlanmış. Klavye tuşları sert ancak yumuşak bir baskıya kolayca tepki veriyor. Ve çok daha önemlisi, eğer siz de geceleri daha fazla klavye kullanıyor ve evde uyuyanları rahatsız etmek istemiyorsanız, bu klavye işinizi kolaylaştırabilir. Çünkü birçok harici klavyeye ve hatta notebook klavyelerine göre çok daha sessiz çalışıyor. Tam bu noktada ise bir sıkıntı baş gösteriyor. Klavye yalnızca iki adet kalem pil ile çalıştığı için mümkün olduğunca az ışığa sahip. Çalışma durumunu gösteren yeşil ışık birkaç saniye yanıp sönüyor. Klavye tuşlarının ise aydınlatması yok. Yani All-in-One Media klavye ile çalışırken eğer ortamda az ışık varsa tuşları görmeniz neredeyse imkansız oluyor. Işık kullanılmaması pil ömrüne muazzam etki yaratmış olabilir ancak bu konu daha açık bir renk kullanılması, klavye kontrastının artırılması ile çözülebilirdi.

Microsoft’un klavye konusunda deneyimleri oldukça köklü ve başarılı. All-in-One Media keyboard bu seri içerisinde en sade ürünlerden biri. Uygun maliyetli, hızlı bir çözüm arayanlar için ideal olabilir. (Murat Yıldız)