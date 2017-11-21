Moto modları onu çok daha çekici kılıyor: Moto Z2 Play incelemesi

Moto Z2 Play, daha ince tasarımı, güçlü pil ömrü, zeki yazılımı ve yepyeni Moto Mod’larıyla başarılı bir geri dönüş yaptı.

Z2 Play’in tasarımı, 5.5 inç ekran ve fiziksel bir home tuşuyla Z Play’i anımsatıyor ancak kapağın altında bazı önemli değişiklikler var: Snapdragon 626 işlemci, (Z Play’de Snapdragon 625 vardı) Adreno 506 GPU, 4 GB RAM ve 64 GB’lık depolama alanı. Kamera aslında daha düşük çözünürlüklü bir lense sahip (Z Play’de 16 MP, Z2 Play’de ise 12 MP) ancak Motorola bunu telafi etmek için piksel boyutunu, otomatik netleme hızını ve diyafram değerini yükseltmiş.

Z2 Play’in seviye değerini düşürdüğü alanlardan biri ve en önemlisi de pil tarafı olmuş. Z Play, 3510 mAH’lik bir pille çalışırken, yeni modelde 3000 mAH bir pille geliyor. Bu tercihle muhtemelen Z2 Play için yeni modlardan bir tanesi olan Moto TurboPower pack satmayı planlıyor da olabilir. Ancak Z2 Play’in selefine göre daha iyi bir pil performansı sergilediğini söyleyebiliriz.

Moto Z2 Play’in en dikkat çekici yanı ise Motorola Z’de başlattıklar modüler tasarım anlayışı. Daha net söylemek gerekirse telefona takacağınız mod’lar sayesinde telefonu bir projeksiyon cihazına, hoparlöre ya da fotoğraf makinesine çevirebiliyor ya da daha fazla pil gücü sağlayan bir mod ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca firmanın yakın zamanda duyurusunu yaptığı son mod ise Polaroid Insta-Share Printer oldu. Bu modla telefon adeta bir taşınabilir bir fotoğraf yazıcısına dönüşüyor.

Yeni modelde daha önce gelen Z Play modlarıyla da uyumlu olduğunu söyleyelim. Yeni modlar arasında TurboPower pack’ten başka telefonu bir avuç içi oyun konsoluna dönüştüren moto gamepad, 360 derecelik 4K videolar kaydedebilen bir kameraya dönüştürme imkanı tanıyan Moto 360 mod bulunuyor.

Moto Z2 Play’in tasarımından başlamak gerekirse Moto Z2 Play gerçekten çok ince bir telefon. Yalnızca 6 mm inceliğindeki telefon 145 gram ağırlığında. Metal bir malzeme kullanılan telefon şık bir görünüm sunuyor. Telefonun arka kısmında yüksek kamera çıkıntısı tasarımdaki tek kusur sayılabilir. Ancak firma bunun içinde bir çözüm üretmiş. Kutunun içeriğinden gelen bir kılıf sayesinde kamera çıkıntısından kurtulabiliyorsunuz. Arka gövdede yine Z Play’de olduğu gibi Moto Mod’ları kullanabileceğiniz özel bağlantı noktası bulunuyor. Aynı şekilde kılıfı taktığınızda buradaki noktaları da korumuş oluyor.

Telefonun alt kısmında USB-C portu ve 3.5 mm’lik kulaklık girişi yer alırken, güç ve ses butonlarına sağ kenarda konumlandırılmış. Üst kenarada microSD ve SIM kart slotları bulunuyor.

Telefonun ön tarafına döndüğümüzde ise üst kısımda bir çift LED flaş görüyoruz. Alt kısımda da işini gerçekten çok iyi yapan bir parmak izi sensörü yer alıyor. Hatta şu ana kadar incelediğimiz onca telefon modeli arasında en hızlısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bu parmak izi okuyucusunun ekranı açmak dışında bir çok işlemi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefondaki Moto uygulamasındaki Moto Hareketler menüsünden tek düğmeyle gezinme imkanına kavuşuyorsunuz. Bu özelliği aktif hale getirdikten sonra sensör üzerinde soldan sağa sürüklediğinizde arka plandaki uygulamaları görebilir veya sağdan sola sürüklediğinizde de menüler arasında gezebilirsiniz. Ayrıca bu parmak izi sensörünü sadece telefon açmak için değil ekranı kapamak için de kullanmanız mümkün.

Moto Z2 Play’de 5.5 inç boyutunda SUPER AMOLED ekran bulunuyor. Full HD çözünürlük sunan telefonun ekran parlaklığı da son derece iyi. Bu ekran güneş ışığı altında herhangi bir sorun yaşatmıyor. Performans tarafına değinecek olursak Moto Z2 Play, genel olarak ortalamanın bir tık üzerinde performans gösteriyor. Telefon, web gezintisi, e-posta, WhatsApp, Instagram ve YouTube gibi bilindik uygulamalarda kasma veya yavaşlama gibi olumsuz bir deneyim yaşatmazken yüksek grafikli oyunlarda kısa süreli düşüşler yaşanıyor. Grafik gücü daha düşük oyunları ise rahatlıkla oynamak mümkün. Android 7.1.1 işletim sistemiyle gelen cihaz kullanıcısına Saf Android’e yakın bir tecrübe yaşatıyor. Ön yüklü uygulamalarda ise yalnızca telefonu jest ve mimiklerle kullanabileceğiniz Moto uygulaması bulunuyor.

Z2 Play’de menüsüz bir arayüz bulunuyor.. Ekranı yukarı kaydırarak uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. Telefonda radyo arayanlar için de iyi haber var. Telefonda FM Radyo da unutulmamış. Z2 Play’de ayrıca Always On (Her zaman açık) ekran özelliği de mevcut. Bu, telefonun ekranı sürekli açık olduğu anlamına gelen bir özellik. Böylece bildirim ve diğer iletilerinizi ekranda sürekli görmeniz mümkün. Dilerseniz bu özelliği ayarlardan kapatabiliyorsunuz. Moto Z2 Play’in Android 8.0 güncellemesini alacağıyla ilgili de firmadan açıklama yapıldığını da unutmadan söyleyelim.

Moto Z2 Play, 12 megapiksel çözünürlük sunan arka kameraya sahip. f/1.7 diyafram açıklığının sahibi olan bu kamera, lazer otofokus ve faz algılamalı otofokusu bir arada sunuyor. Profesyonel mod, HDR, yavaş çekim, panaroma gibi yetenekleri olan kamera 4K video kaydı da yapabiliyor. Telefonun farklı yönlerinden biri de her iki kamerasında da çift LED flaş yer alması. Telefonun ön kamerası ise 5 MP’lik çözünürlük sunarken özellikle çift LED flaşı ve yüz güzelleştirme modu sayesinde selfie severleri memnun edecek bir deneyim sunuyor.Telefonun ürettiği fotoğraflar genel olarak kullanıcısını memnun edecek kalitede. Gün ışığında güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ancak bir amiral gemisi telefonların sunduğu fotoğraf kalitesini beklemek sanırız çok doğru olmaz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Moto Z2 Play, 3000 mAh’lik bir pille geliyor. Pratikte pil 1 günlük kullanımı rahatça çıkarıyor. Ayrıca Z2 Play’de hızlı şarj özelliği mevcut ve 30 dakika içinde bataryanın yüzde 50’si dolarken, tam doluma yaklaşık 1,5 saatte ulaşabiliyor. Telefonun pil performansı genel olarak kullanıcıyı fazlasıyla memnun edebileceğini söyleyebiliriz.

Moto Z2 Play, firmanın öncülüğünü yaptığı bu yeni kategoride başarılı bir ikinci adım olduğu söylenebilir ancak tüketicilerle daha fazla buluşmasındaki en büyük engel ise Moto Mod’ların sahip olduğu yüksek fiyat. Telefonun 2249 TL’lik fiyatı ise orta sınıf bir telefon için makul sayılabilir fakat telefonu mod’lardan yoksun olarak kullanma düşüncesi tüketicilerin başka modellere kayması kuvvetle muhtemel görünüyor.