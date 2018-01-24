Müziği ‘her an’da kulağınıza taşıyor: Plantronics BackBeat FIT 305 incelemesi

Plantronics BackBeat FIT 305 kablosuz kulaklık, spor salonunda, koşu parkurunda veya diğer spor aktivitelerinde egzersiz yaparken müziğin keyfini çıkarmak isteyenler için en ideal ürünlerden biri.



Kulaklık pazarının en iddialı oyuncularından olan Plantronics, bu alandaki bilgi birikimini yeni ürünü BackBeat FIT 305’te bir kez daha ispatlamış oldu. Aslında kulaklık her ne kadar aktif sporculara yönelik üretilmiş olsa da hareket halindeki herkes için yani günlük hayatta da kullanılabilecek bir cihaz olduğunu da rahatça söyleyebiliriz. Sinir bozucu kabloları telefonunuza kadar uzatmadan, dikkatinizi dağıtmayacak şekilde yapacağınız işe daha fazla odaklanmanız mümkün. Bluetooth bağlantısıyla iletişim kuran BackBeat FIT 305 en çok iki cihazla eşleşebiliyor ve 10 m‘lik mesafede sorunsuz çalışıyor. Ayrıca kulaklık eşleştirdiğim her cihazı hatırladı ve kolaylıkla yeniden bağlandı. Ses kalitesinden de oldukça memnun kaldığım kulaklık, uzun egzersiz seanslarına ve yağışlı havaya dayanabilen IPX5 sertifikasına sahip. Dayanıklı örgülü kablosunun yanı sıra üzerindeki kancaların tasarımı sayesinde koşu ya da atlama yaparken bile yerinde sapasağlam durmasını sağlıyor.

Gürültü engelleyici özelliğine de sahip kulaklık üç farklı boyda kulak içi kanca ile geliyor. Bu silikon kancalar dışında, kıyafet klipsi, mini çantası ve şarj etmek için kısa bir USB kablosu kutudan çıkan diğer aksesuarlar. 14 gram’lık ağırlığıyla son derece hafif olan kulaklığın kontrollerinin kullanımı da oldukça basit. Ortada kulaklığı açmanıza ve Bluetooth eşleştirmesini yapabildiğiniz büyük bir kare düğme bulunuyor. Bu tuşa iki kez bastığınızda da son yaptığınız görüşmedeki kişiyi arıyorsunuz. Evet, kulaklığı ayrıca telefon görüşmelerinizde de kullanmanız mümkün. Büyük “+” ve “-“ düğmeleri ses seviyenizi ayarlamanıza ve parçaları atlamanıza imkan sunuyor. Hızlı basışlar sesi yükselttip- azaltırken, daha uzun basışlar da bir sonraki ya da önceki parçayı tekrar açmak gibi görevleri yerine getiriyor. Düğmelerin yükseltilmiş şekli de yerlerini bulmayı kolaylaştırıyor. Kulaklığın sunduğu pil ömrü de tatmin edici. İki saatten az bir sürede şarj olan kulaklık altı saat müzik çalma, altı saat konuşma süresi sunuyor. Yaptığımız testlerde ise kulaklığın pil ömrü 5 saat 48 dakika ile 6 saat 15 dakika arasında değişiyordu. Bu süreler bir egzersiz zamanı için fazlasıyla yeterli görünüyor.

BackBeat FIT 305; hafifliği, rahat kullanımı, iyi pil ömrü ve suya dayanıklı yapısıyla özellikle sporcuların ilgisini fazlasıyla çekebilir. Farklı renk seçenekleriyle gelen BackBeat FIT 305’e sahip olmanız için ödemeniz gereken miktar ise 377 TL.