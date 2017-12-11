Orta segment için etkileyici ekran: LG Q6 (inceleme)

LG Q6 hiç kuşkusuz son zamanların uygun fiyata en iyi görüntü sunan akıllı telefonu. FullVision ekranı orta segment için oldukça etkileyici ve iddialı. Ancak telefon aynı başarıyı performans tarafında gösterebiliyor mu? İşte LG Q6 incelemesi…

LG Q6, şirketin üst seviye telefonu G6 ile birbirine oldukça benzer bir tasarım çizgisine sahip. Ancak telefonda birebir G6’nın türevi olmasından kaçınmak için bazı değişiklikler yapılmış. Q6, tıpkı G6’nın minimal çerçeveleriyle beraber aynı ön tasarımı paylaşıyor. Birinci sınıf bir metal çerçeve ve parlak bir arka kapakla geliyor. Ancak bu kapak G6’daki gibi cam değil, plastik. Ve çizilmelere karşı oldukça müsait ve fazlaca parmak izi gösteriyor. Elbette şirketin bu tercih Q6’yı daha uygun fiyatlı hale getiriyor. Q6 da yüzde 78’lik ekran-gövde oranı G6 ile neredeyse aynı.

149 gram ağırlığındaki Q6, 8.1 mm kalınlığında. Metal bir çerçevesi bulunan telefonun sağ kenarında güç tuşu, sol kenarda ise ses tuşları ve SIM kart ile microSD kart yuvaları yer alıyor. MicroUSB ve kulaklık girişi de telefonun alt kısmında konumlandırılmış. Arka kapağın sol üst köşesinde LED flaş destekli 13 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Q6 logosu telefonun alt kısmına konumlandırılmış. Logonun biraz sol altında da hoparlör yer alıyor. LG Q6’da ne yazık ki parmak izi sensörü bulunmuyor.

LG Q6’nın 5.5 inç IPS LCD ekranında 1080 x 2160 piksel çözünürlük ve 442 piksel yoğunluğu (ppi) bulunuyor. Telefon, 18:9 en-boy oranıyla geniş bir görüntü sunuyor. Bu ekran 16:9’a kıyasla ekranın üst ve alt alanında daha fazla alan sağlıyor. Ekranı da parlak ve canlı renkleriyle memnun ediyor. Ekranın üst kısmında 5 MP çözünürlüğünde ön kamera, ahize ve ortam ışığı sensörü yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise fiziksel tuşlar yok. Bunun yerine ekran üzerinde sanal tuşlar bulunuyor.

LG Q6’nın kalbinde Qualcomm Snapdragon 435 işlemci bulunuyor. Sekiz çekirdekli ve 1.4 GHz frekansına sahip bu işlemciye 3 GB’lık RAM ve 32 GB’lık dahili hafıza eşlik ediyor. Grafik işlemci tarafında da Adreno 505 kullanan LG Q6, Android 7.1 ile geliyor.

LG Q6, e-posta, web gezintisi, Facebook, WhatsApp, Instagram ve YouTube gibi en sık kullanılan uygulamalarda donma ya da kasılma gibi herhangi bir olumsuz bir deneyim yaşatmıyor. Q6 oyunseverler için çok ideal bir telefon olmadığını başından söyleyelim. Telefon yüksek grafikli oyunlarda takılmalar yaşatırken grafik gücü daha düşük oyunları hakkıyla oynatabiliyor. Ancak telefonun bu konudaki genel performans düşüklüğün sebebi hiç şüphesiz 1080×2160 piksel çözünürlüğe sahip ekranı. Çünkü işlemci bu çözünürlüğü kaldırabilmek için büyük bir efor sağlıyor. Evet LG Q6’nın ekranı gerçekten göz alıcı ama bunun bedelini performansına kötü yansıttığını belirtelim.

LG, 18:9 oranlı 5.5 inç bu ekrana FullVision olarak isimlendiriyor. Bu teknoloji telefonun ekranının tüm ön yüzeyini tamamen kaplaması anlamına geliyor. Ancak bu durum bazı uygulamalarla uyumsuzluk yaşatıyor. Neyse ki LG buna çözüm olarak Uygulama Ölçeği adında bir özellik sunuyor. Bu ayar sayesinde uygulamalar 18:9 ölçeğine uyarlanabiliyor.

Telefondaki pil gücü 3000 mAh, bu da aramalar yapmak, web gezintisi ve sosyal medya kullanımı için bir günü çıkaracak kadar yeterlilik sunuyor. Ancak buna oyun, video oynatma ve diğer ağır görevleri dahil ederseniz pil sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ayrıca telefonda hızlı şarj desteği de olmaması da bu durumu biraz daha dramatikleştiriyor. Telefon tam şarja ise yaklaşık 2-2.5 saatte ulaşabiliyor.

Parmak izi yerine yüz tanıma

LG, Q6’da güvenlik için parmak izi sensörü yerine yüz tanıma teknolojisini tercih etmiş. Yüzünüz ile telefonun kilidini açabiliyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için öncesinde elbette yüzünüzü telefona tanıtmanız gerekiyor. Bu teknolojiye de ek olarak PIN, desen ve kod eklemenizde mümkün. Bu teknolojisi çok hızlı çalışmasa da yine genel olarak görevini iyi yapıyor. Ancak bir parmak izi okuyucusunun sunduğu doğruluğa henüz ulaşamadığını da ekleyelim. Yüzünüzü tanıtamadığınızda ise ekranın kilidini ayarlayacağınız desen, PIN ya da kod ile açmak mümkün.

LG Q6’da LED flaş destekli 13 MP’lik bir arka kameraya sahip. Gün ışığında iyi derecede fotoğraflar üretirken gece çekimlerinde telefon vasat sonuçlar veriyor. Diyafram açıklığı f/2.2 seviyesinde olan telefonun ön kamerası da aynı değerleri taşıyor. Bu 5 MP’lik kamera 100 derecelik geniş bir açı sunuyor. Bu daha geniş selfie fotoğrafları demek. Arka kameradaki arayüzde bulunan Mod, Filtre ve Ton gibi özellikler de ön kamerada da mevcut. Q6’nın arka kamerası 1080p çözünürlüğünde 30 fps video kaydı yapabiliyor.

Telefonun bağlantı seçenekleri tarafında, Bluetooth 4.2, 802.11 b / g / n Wi-Fi, USB OTG, FM Radyo ve 4.5G desteği bulunuyor. Siyah, beyaz ve altın renk seçenekleriyle gelen Q6’nın fiyatı ise 1209 TL.

LG Q6 hiç kuşkusuz son zamanların uygun fiyata en iyi görüntü sunan akıllı telefonu. FullVision ekranı orta segment için oldukça etkileyici ve iddialı. Ancak ekranın yüksek çözünürlüğü telefonun işlemcisini büyük bir yük altına soktuğu için bu da genel performansa kötü etkiliyor. Eğer telefonun etkileyici ekranını ve görünümünü, barındırdığı teknik özelliklerinden daha fazla önemsiyorsanız, LG Q6’yı kesinlikle satın almalısınız. Ancak performans odaklı bir telefon arıyorsanız başka modellere göz atmanızda fayda var.