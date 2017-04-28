Oyunculara özel router:  Zyxel Armor Z2  

Zyxel Armor Z2 Router dikkat çekici görünümü ve tasarımın yanı sıra güçlü işlevsel özelliklerle oyun meraklıların beğenisini kazanabilir.

Oyuncular ve oyunla ilgili online yayın yapanlar için tasarlanan bir model olan Armor Z2, siyah çevrelemesi ve hava kanalları ile birlikte bir yarış otomobilinin ön yüzünü andıran bir görünüme sahip. Dört adet ayarlanabilir, değiştirilebilir özelliği olmayan, harici anteni bulunuyor. Cihazın ön yüzünde güç, internet bağlantısı, 2.4 GHz ve 5 GHz bağlantı ve WPS işlevi için ön kenarda beş adet ince LED göstergeleri konumlandırılmış. Arka kısımda ise 4 adet gigabit Ethernet portu ve WAN girişinin yanı sıra Ayrıca güç, Wi-Fi, WPS ve reset tuşları yer alıyor. Cihazın yan tarafında ise USB 3.0 ve USB 2.0 portları bulunuyor.

Armor Z2’nin kurulumu diğer çoğu router’larla gibi. Hızlı başlangıç kılavuzunu kullandığınız sürece herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Kutunun üzerinde Wi-Fi şifresi ve SSID’yi kullanarak Armor Z2’ye kolayca bağlanılabiliyor.

Armor Z2 bünyesinde 512 MB bellekli 1.7 GHz’lik çift çekirdekli bir işlemci barındıran, 2.4 GHz bandında 800 Mbps, 5 GHz bandında 1.733 Mbps maksimum çıkış hızlarına sahip bir AC2600 router. Cihaz verileri sırayla değil aynı anda birden çok client’a aktaran MU-MIMO akışı ile ağa bağlanmak isteyen cihazın yerine göre kablosuz sinyallerin o bölgede odaklanmasını sağlayan beamforming(hüzmeleme) de dahil olmak üzere en yeni 802.11ac teknolojilerini de destekliyor.

Cihazın yetenekleri arasında StreamBoost teknolojisi de var. Bu, akıllı bir şekilde ağ trafiğini önceliklendirerek ve bant genişliğini kullanımdaki cihazlara göre dinamik olarak şekillendirerek mevcut bant genişliğini daha verimli olarak kullanılabilir hale getiriyor.

Teknoloji, ev/ofis ağında ses, video, web gezintisi gibi uygulamaları önceliklendirerek bant genişliğini daha verimli bir şekilde kullanmaya olanak tanıyor. Örneğin kullanıcı için öncelik videolarının kesintisiz izlenmesi ise bu önceliklendirilerek ağ trafiğinin daha verimli hale getirilmesi sağlanıyor. Armor Z2 sahip olduğu özellikleriyle genel olarak hem online oyunlarda hem de 4K/UHD gibi yüksek kapasiteli video akış sağlamada üst düzey performans sunuyor.

Cihazın web arayüzünde iki adet mod bulunuyor. Kolay Mod, Wi-Fi, Ebeveyn kontrolleri, Bildirimler ve router’ın LED ışıklarını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan kontrolleri içeren basit ağ haritasına sahip. Uzman Mod sayfasında da bir çok özelliğin ayrıntılı istatistiklerine erişebiliyorsunuz .

Armor Z2, kullanıcıların ev ağlarını mobil cihazlar aracılığıyla kontrol etmesine yardımcı olacak Zyxel One Connect ve Zyxel Photo adlı iki ücretsiz uygulamaya da sahip. Bu uygulamalar ayrıca kullanıcıların konuk Wi-Fi ve ebeveyn kontrolü özelliklerini etkinleştirmesine, bağlı cihazlardaki fotoğrafları yedeklemesine ve lokasyondaki bağlantı hızını test etmesine imkan veriyor. Birçok güçlü özelliğiyle oyuncuların dertlerine çare olmayı hedefleyen Armor Z2’nin fiyatı 1300 TL civarında.