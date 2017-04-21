Performansını ve ihtişamını fiyatı gölgeliyor: Lenovo Thinkpad X1 Yoga

Lenovo, mükemmel bir iş dizüstü bilgisayarı yapma konusunda oldukça başarılı ve Thinkpad X1 Yoga da bir istisna değil. Ancak cihazın fiyatı, satın almanızda caydırıcı bir etken olabilir.

Intel’in Skylake işlemcilerini 14 inç’lik 2560×1440 çözünürlük sunan bir ekran ile birleştiren bu hidrit cihaz, dizüstü bilgisayar ve tablet modları arasında hızlıca geçiş yapabilmesiyle dikkat çekiyor. X1 Yoga, piyasadaki en hafif 14 inç’lik dizüstü bilgisayarlardan biri ve yalnızca 1.27 kg’lık bir ağırlığa sahip. Bu da onu taşınabilir bir dizüstü bilgisayar ihtiyacı olan ve sık seyahat edenler için ideal hale getiriyor. Ayrıca X1 Yoga, askeri seviyedeki testler ile sınanmış ve zorlu koşullara karşı da dayanıklı bir yapı vaat ediyor.

Cihazın en dikkat çeken detayı ise katlanabilir bir tasarıma sahip olması. X1 Yoga özel bir menteşeye sahip ve bu sayede ekran tam 360 derece geri katlanabiliyor. Bu şekilde dört farklı moda dönüşebilen cihaz yazı yazma ve verimli bir çalışma kullanımı sağlamanın yanında sunum ve tablet şeklindeki kullanımlara imkan sunuyor. Bu arada cihazın tablet moduna geçişi sırasında klavye üzerindeki tuşların geri çekilmesi de işe yarar bir detay olmuş.

X1 Yoga 0.66 inç’lik kenar görünümüyle gerçekten ince. Cihaz bu incelik hattında bir çok bağlantı seçeneği sunuyor: Üç adet USB 3.0 portu, tam boyutlu bir HDMI, MiniDisplayPort, OneLink+ bağlantı istasyonu portu. Ayrıca bu alanda bir adet kulaklık girişi ve ses açma kapama tuşlarına da konumlandırılmış. Bunun yanında kapağın arkasında bir MicroSD kart yuvası ve bir SIM kart girişine de yer verildiğini söyleyelim. Ancak cihazda bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilecek bir sorun var. Cihazda ne yazık ki USB Tip C bağlantısı yer almıyor.

X1 Yoga’nın farklı sürümleri mevcut. Cihazın IPS Mat panele sahip modellerin yanında Full HD (1920×1080) çözünürlük sunan modeli de seçenekler arasında. İnceleme modelimiz ise OLED teknolojisi ile 14 inç’lik 2560 X 1440 dokunmatik bir ekrana sahip. X1 Yoga’nın OLED ekranı sizi etkilemede hiç vakit kaybetmiyor. OLED ekranlar cesur renkler ve derin siyah seviyeleri ile bilinir ve kullanıcıya bir hayal kırıklığı yaşatmaz. OLED, görüntülere neredeyse üç boyutlu görünmelerini sağlayan muazzam miktarda derinlik katıyor. Dolayısıyla bu şekilde çalışmalar, videolar, fotoğraflar ve web sayfaları daha zengin renkler ve daha keskin kontrast ile daha iyi bir görüntü sunuyor.

Bir Thinkpad’de bulunması kesin olan bir şey varsa o da sağlam bir klavyedir. X1 Yoga’nın arkadan aydınlatmalı klavyesi, bir Ultrabook’ta kullandıklarımız arasında en rahat olanı. Tuşlar hafifçe içe doğru eğimli ve iyi bir derinliğe sahip, böylece parmaklarımızı üzerlerinde dinlendirirken rahat hissettiriyor. Klavye gerçekten size başarılı bir yazma deneyimi sunuyor.

Cihazın trackpad’i de son derece pürüzsüz ve iyi iş çıkarıyor. Trackpad’in alanın genişliği de oldukça iyi. İki parmak kaydırma ve diğer jestlerde iyi tepki veriyor. Trackpoint çubuğu ise ellerinizi klavyeden kaldırmadan fare imlecini doğru bir şekilde kontrol etmenizi sağlıyor.

Klavyenin sağ kenarının hemen altında bulunan parmak izi tarayıcı, şifre ekranıyla uğraşmanıza gerek kalmadan X1 Yoga’yı kilitli tutmanıza olanak sağlıyor. Parmak izi tarayıcı da son derece iyi çalışıyor. X1 Yoga ayrıca verilerinizi donanım düzeyinde kilitli tutan Trusted Platform Module (TPM) – Güvenilir Platform Modülü – çipi ile birlikte başarılı bir şifrelemeyle birlikte geliyor.

X1 Yoga’nın başarılı kalem desteği, bir sonraki toplantınızda kağıt not defteri kullanmanızı terk etme konusunda ikna edebilir özellikte. Kalemi, cihazın sağ kenarında bulunan bir yuvadan dışarıya hemen çıkarabiliyorsunuz ve bu da ona ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişebileceğiniz anlamına geliyor. Bazı rakip cihazların aksine kalem kullanımda değilken saklamak için güvenli bir yol tercih etmiş. Kalem nispeten ince ve kısa. Ancak yine de notlar alırken ve çizimler yaparken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz.

Yoga X1 içerisinde 2.6 GHz frekansında çalışan Intel Core i7-6600U işlemci barındırıyor. 8 GB RAM ve 256 GB SSD disk gibi teknik özelliklerin yanında grafik birimi olarak ta Intel HD Graphics 520 tercih edilmiş. Windows 10 Pro işletim sistemi ile gelen Yoga X1’in performansı son derece tatmin edici. Cihaz test süresince orta dereceli çoklu görevlerde herhangi bir gecikme yaşatmadan oldukça yetenekli olduğunu kanıtladı. Bununla birlikte daha yoğun kullanımlarda (aynı anda birden çok görevlerde) biraz performans sıkıntısı da gözlemlediğimizi belirtelim.

X1 Yoga, pil ömrü tarafında iyi bir not alıyor ancak üst seviye olan bir cihazdan kaynaklı oluşan yüksek beklentiyi tam karşılayamadığını söylemek mümkün. Zira cihazın sahip olduğu özelliklere ve iddialı fiyatına göre daha uzun bir kullanım sunmasını beklerdik. Ancak X1 Yoga genel olarak ortalamanın üzerinde bir performans sunduğunu da belirtelim. Wi-Fi üzerinden sürekli web gezintisini içeren bir pil testinde yaklaşık 7 saatlik bir kullanım sundu. Ayrıca Wi-Fi kapalı şekilde ve ortalama bir ekran parlaklıklığında sürekli bir film oynatmada yine 7 saate yakın bir süre gördük. X1 Yoga iş amaçlı kullanımlar için de yeterli bir performans sağlıyor.

Bir iş dizüstü bilgisayarı arayışındaysanız, X1 Yoga muhtemelen ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. X1 Yoga; üstün bir klavye, hızlı performans, güçlü güvenlik, dayanıklılık ve taşınabilir bir tasarım dahil olmak üzere iş amaçlı bir çok özellikle dolu. Artı, katlanabilir menteşesi ve dahili stylus kalemi, onu ciddi not tutanlar için ideal bir cihaz haline getiriyor.

Cihazın fiyat konusunda iddialı bir rakam ile satışa sunulduğunu söyleyelim. Elbette bunda OLED bir ekrana sahip olmasının katkısı büyük. Ürününü fiyatı piyasada 9.000 ila 9.500 TL’lik bir arasında bulunabiliyor. Aslında bu cihazı satın alıp almayacağınız tek bir şey ile özetlenebilir: Bir dizüstü bilgisayarda bulabileceğiniz en iyi görünümlü ekranlardan birine sahip olmayı önemsiyor musunuz? Evet, Lenovo ThinkPad X1 Yoga OLED fiyatıyla biraz pahalı, ancak daha tasarruflu davranmak isterseniz X1 Yoga’nın 1920 x 1080 (FHD) IPS ekrana sahip giriş seviye seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.

Ali Atilla Mede