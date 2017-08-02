Philips 272B7QPJEB monitör incelemesi

Özellikle ofis ortamları için daha uygun bir form Philips 272B7QPJEB sahip olduğu özelliklerinin yanında ergonomisi ve yeni teknolojilerle gelmesi onu tercih edilebilecek monitörler arasına konumlandırıyor.

Philips 272B7QPJEB, Philips’in incelediğimiz modellerde görmeye alışık olduğumuz sağlam ve bilindik stand ve taban tasarımına sahip. Kalın bir D şeklinde bir taban ve gümüş dikey şase ile sade ve abartıdan uzak bir yapı sunuyor. Siyah renklerin hakim olduğu monitör, özellikle benim gibi siyah severlerin beğenisini kazanacak türden. Siyah ve gri renkler de özellikle ofis kullanımları için oldukça uygun olan monitörün sahip olduğu ultra dar çerçevesiyle de iyi göründüğünü belirtelim.

27 inç büyüklüğünde 2560 x 1440 piksel Quad HD çözünürlük sunan IPS panele sahip Philips 272B7QPJEB, 20M:1 dinamik kontrast oranı, 350cd/m2 parlaklık oranı ve 5 ms tepki süresiyle üst düzey renk doygunluğu, yüksek kontrast görüntü kalitesi ve parlaklık sunuyor. Ekran da ayrıca flicker free yani titreşimsiz teknoloji de unutulmamış. Bu, konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltmayı sağlıyor.

Monitörün kullanıcı dostu yüksekliği, yana yatma özelliği, eğilme özelliği ve dönme açısı ayarları bulunuyor. Bu şekilde dilediğiniz konforu sağlayacak şekilde konumlandırılması için ayarlanabiliyor. Ayrıca monitörün standı 130 mm’lik yükseklik ayarı ile çok yönlü bir kullanım da sunduğu diğer yetenekler arasında. Dev bir portre monitörü oluşturabilmek için de 90 derece döndürülebiliyor, bu da işinize yarayabilecek bazı iş yükleri için kullanışlı çözüm demek.

Monitörün bağlantı noktaları tarafında; 1 adet HDMI ve 1 adet D-Sub VGA bağlantı noktası, 1 adet DisplayPort, 1 tanesi hızlı şarj için kullanabileceğiniz 2 adet USB 3.0 portlar, bilgisayar ses girişi, 3.5mm kulaklık girişi ve güç girişi konumlandırılmış. Monitörde ayrıca 2 adet 2 Watt’luk hoparlör bulunuyor.

Monitörün ayarlarının yapılmasına imkan sunan kontrol paneli ise ekranın sağ kısmında bulunuyor. Basit bir kullanım sunan bu arayüzle istediğiniz ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Bu arayüz içerisinde bulunan SmartImage özelliği İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlıyor. Yapılan seçime bağlı olarak bu özellik, kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek en ideal ekran performansını sunuyor. Monitörde ayrıca PowerSensor adında faydalı bir mod bulunuyor. Bu özellik monitörün karşısında olmadığınız zamanlarda ekran parlaklığını ciddi seviyede düşürerek iyi bir güç tasarrufu sağlıyor.

Güç tüketimi tarafında monitör açık modda 24.1 watt enerji tüketimi yaparken ekonomik modda bu değer 20.7 watt’a düşüyor. Monitör kapalı durumdayken harcadığı enerji 0.3 watt seviyelerinde. Monitörün kutu içeriğinde ise monitör ve standın dışında D-Sub kablosu, HDMI kablosu, DisplayPort kablosu, ses kablosu, güç kablosu ve kullanıcı belgeleri çıkıyor.

Özellikle ofis ortamları için daha uygun bir form Philips 272B7QPJEB sahip olduğu özelliklerinin yanında ergonomisi ve yeni teknolojilerle gelmesi onu tercih edilebilecek monitörler arasına konumlandırıyor. Philips 272B7QPJEB’yi satın almanız için ödemeniz gereken miktar ise 2900 TL seviyelerinde…