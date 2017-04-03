Philips 275P4VYKEB 5K monitör incelemesi

5K çözünürlüğe sahip Philips 275P4VYKEB monitör, her küçük detayı, keskin, canlı ve net bir şekilde görüntüleyebiliyor. Ürün özellikle profesyonel kullanıcıların tam olarak istediği özellikler vaat ediyor.

Philips’in geçtiğimiz yıl profesyoneller için duyurusunu yaptığı 275P4VYKEB 5K monitör inceleme konuğumuz oldu. Bu yeni model, PLS tipi 5K çözünürlüklü bir panel kullanıyor. Özellikle video ve fotoğraf işleriyle uğraşan profesyonel kullanıcılar için tasarlanan monitör 5120 x 2880 çözünürlüğünün yanı sıra her bir alt piksel için 10-bit renk derinliği sunuyor. Adobe RGB renk paletini %99 oranında kapsayan monitör, model numarasından da anlaşılabileceği üzere 27 inç boyuta sahip.

Bu profesyonel monitör, Philips’in denenmiş ve test edilmiş stand ve taban tasarımına sahip. Hafif D şeklinde bir tabanı ve gümüş dikey şasesi ile sade, abartısız ve kaliteli. Monitör genel olarak iyi görünüyor ve ofis kullanımlar için oldukça uygun nitelikte. Artı olarak, daha cazip bir masa arkadaşı haline getiren ek özelliklerle geliyor. Bunların arasında bir tanesi hızlı şarjı destekleyen üç adet USB 3.0 portu bulunuyor.



Monitörün LED göstergeli dahili bir kamerası da var. Yalnızca 2 megapiksel çözünürlüğünde olmasına rağmen dahili stereo hoparlörü ve mikrofonuyla birlikte gelmesi özellikle zorunlu video konferansları yapan kişiler için önemli bir ayrıntı olmuş. Ayrıca bir adet kulaklık girişi te bulunmakta.

Monitörün standı 150 mm’lik yükseklik ayarı ile çok yönlü kullanım sunuyor. Monitör aynı zamanda dev bir portre monitörü oluşturabilmek için 90 derece döndürülebiliyor, bu da örneğin dergi sayfalarını sırasıyla kontrol etmek gibi bazı iş yükleri için kullanışlı çözüm sunuyor.

27 inç’lik ekrana sahip Philips 275P4VYKEB’in diğer özelliklere baktığımızda, 8 ms (griden griye) tipik tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık, 178/178 görüş açısı ve %99 AdobeRGB kapsama alanı ile geniş renk gamut arka ışığı sunuyor. Ekran da ayrıca flicker free yani titreşimsiz teknoloji de yer alıyor. Bu, konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltıyor anlamına geliyor.

Teknik özelliklerini tam olarak göremediyseniz, o zaman karşılaşacağınız en kötü sürpriz monitörün belirgin girdi eksikliği olacaktır. Çünkü monitörden 5K tam çözünürlük elde etmek için PC’nize ve monitöre iki DisplayPort kablosu bağlamanız gerekiyor. Sonuç olarak, iki ekrana güç sağlamak için üst düzey bir özel grafik kartı olan bir PC’ye veya dizüstü bilgisayara ihtiyacınız olacak. 4K 60Hz için tek DisplayPort bağlantısı yeterli.

Çoğu premium monitörde, HDMI da dahil olmak üzere çeşitli girişleri bulunur ve çoğunlukla resim içinde resim modlarına izin verir. 275P4VYKEB’te olmaması biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Philips 275P4VYKEB‘nin ekran menüsü için dokunmaya duyarlı tuşları da biraz can sıkıcı. Neyse ki ilk kurulumdan sonra, bu menüleri çok sık kullanmanız pek olası değil.

Ancak şimdi 275P4VYKEB’nin hayal kırıklıklarının sona ereceği yere geldik. Ekranın görüntü kalitesi her şeyi unutturan cinsten. 5.120 x 2.880 paneli, canlı ve doğru renkler sunmak için PLS teknolojisini kullanıyor ve olağanüstü görüntüleme açıları sunuyor – bu da monitörünüze uzakta duran herkesin bile işinizi tüm ihtişamıyla göreceği anlamına geliyor. Geçişler veya renk şeritleri olmadan doğal renkler için 1,074 milyar renk ve 12 bit dahili işlemci ile 10 bit ekran, zengin renk derinliği sunuyor. Profesyonel endüstri standartlarıyla da (%99 AdobeRGB, %100 sRGB) uyumlu.

Şimdi en merak edilen konuya geldik. Profesyonel kullanımlar için tasarlanan monitörün fiyatı tam 2000 dolar. Multimedya ya da oyun kullanımı için böyle bir monitör satın almak çokta gerekli olmadığını belirtelim. Daha evvel de belirttiğimiz gibi 5K görüntüyü elde etmek için sisteminizin yanında çok özel ekran kartlarına ihtiyacınız olacaktır. Ancak 5K monitör arayışında olan profesyonel kullanıcılar için Philips 275P4VYKEB alışveriş listesinde mutlaka olması gereken bir ürün.