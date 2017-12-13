Renkli gece görüş özelliği onu farklı kılıyor: Zyxel Aurora (inceleme)

Bir güvenlik kamerası istemenizin temel sebebi geceleri evinize göz kulak olmaksa, Zyxel Aurora iyi bir çözüm olabilir.



Zyxel Aurora, Full HD ve tam renkli gece görüş özelliği ile uzaktan canlı izleme ve gerçek zamanlı mobil uyarı özellikleriyle farklılaşan bir ürün. Kameranın özellikle gece görüş performansı oldukça başarılı. F2.0 diyafram açıklığına sahip Sony lensini kullanan kamera 145 dereceye kadar geniş bir görüş açısı sunuyor. Düşük ışıklı ortamlarda bile renkleri algılayan Aurora, dahili mikrofonu ve çift yönlü ses özelliği sayesinde iletişim kurmak için de kesintisiz bir yol sunuyor. İster bebeğinizi izlemek, ister çocuklarınızla konuşmak için iletişim imkanı sunan kamera, kaydedilen görüntüler için 16 GB‘lık güvenli bir online depolama kapasitesine sahip. Yani devam eden bir abonelik gerektirmiyor. Aurora, kullanıcılarına genele açık bulut ile genişletilebilen, ölçeklenebilir bir depolama çözümü, masaüstü yönetim opsiyonları, akıllı video analizi ve tek ekranda çoklu kamera izleme olanakları sunan Synology NVR ve onun Surveillance Station çözümüyle de uyumlu.

Mobil uygulaması ile kamerayı telefonunuz üzerinden yönetmek, videoları izlemek ve kaydetmek mümkün.Yine uygulama üzerinden hareket algılama için belirli bölgeler seçebiliyorsunuz ve sonrasında herhangi bir olay gerçekleştiğinde telefonunuza anlık bildirimler geliyor. Aurora, tavan ve duvarlara monte edilebilme dahil, düz yüzeylerde konuşlandırma, metal yüzeylere yapıştırma veya tripoda takılı olarak çok yönlü yerleştirme seçenekleri sunuyor.

Kameranın başarılı yeteneklerine gölge düşüren tek husus ise dikkat çekici tasarımı. Alışılmadık üçgen formu ve kamera merceğinin kenarındaki LED oldukça göze batıyor ve bir güvenlik kamerasının bu kadar dikkat çekici ve şık olmasına gerek var mı sorusunu akıllara getiriyor. Kamera bu yapısıyla herkese hitap etmeyebilir ancak gece çekimlerindeki kayda değer başarısı bu durumu görmezden gelmenizi de sağlayabilir. Zyxel Aurora’nun fiyatı ise 1000 TL seviyesinde.